Le marché des substituts d’œufs devrait croître à un TCAC de 6,90 % au cours de la période de prévision 2022-2029 De nombreuses poudres de remplacement d'œufs sont sans œufs et fabriquées avec des ingrédients comme l'extrait de levure, l'amidon, le gluten de blé, la farine de soja et d'autres ingrédients qui imitent la texture et la saveur des œufs.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des substituts d’œufs croîtra à un TCAC de 6,90 % au cours de la période de prévision 2022-2029. La prise de conscience croissante du véganisme stimulera la croissance du marché des substituts d’œufs.

Le substitut d’œuf est utilisé comme substitut des œufs frais pour minimiser ou éliminer le taux de cholestérol dans les œufs entiers. Les produits à base de soja, les amidons, les protéines de lait et d’autres ingrédients peuvent être utilisés comme ingrédients supplémentaires ou de remplacement dans les substituts d’œufs liquides. De nombreuses poudres de remplacement d’œufs sont sans œufs et fabriquées avec des ingrédients comme l’extrait de levure, l’amidon, le gluten de blé, la farine de soja et d’autres ingrédients qui imitent la texture et la saveur des œufs.

La sensibilisation croissante des consommateurs aux saines habitudes alimentaires stimulera le marché des substituts d’œufs. En outre, l’utilisation croissante d’ingrédients à base de plantes dans les substituts d’œufs et l’augmentation de l’acceptation des végétaliens sont quelques-uns des facteurs macroéconomiques ayant un impact positif sur le marché mondial des substituts d’œufs. Un autre facteur important est que la demande croissante de produits propres et naturels accélérera le taux de croissance du marché des substituts d’œufs. L’augmentation du revenu disponible et l’urbanisation croissante stimuleront le taux de croissance du marché des substituts d’œufs. La hausse des prix des œufs stimulera davantage le taux de croissance du marché des substituts d’œufs.

Cependant, la demande croissante de produits alimentaires à base d’œufs et les limitations fonctionnelles des substituts d’œufs entiers freineront la croissance du marché. En outre, l’impact négatif du COVID-19 sur la production et la chaîne d’approvisionnement entravera la croissance globale du marché des substituts d’œufs. De plus, le manque de propriétés organoleptiques mettra davantage à l’épreuve le marché des substituts d’œufs au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché des substituts d’œufs analyse les opportunités liées aux nouveaux développements, à la réglementation commerciale, à l’analyse import-export, à l’analyse de la production, à l’optimisation de la chaîne de valeur, aux parts de marché, à l’impact des acteurs du marché national et local, aux flux de revenus émergents et aux modifications de la réglementation du marché. Il fournit des détails sur l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches et la domination des applications, les approbations de produits, les lancements de produits, l’expansion géographique et les innovations technologiques sur le marché. Pour des informations détaillées sur le marché des substituts d’œufs, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour un briefing d’analyste . Notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial des substituts d’œufs et taille du marché

Le marché des substituts d’œufs est segmenté en fonction de l’application, du matériau, de la source et de la forme. La croissance entre les segments aide à analyser les niches de croissance et les stratégies d’entrée sur le marché, ainsi qu’à déterminer la différence entre les applications principales et les marchés cibles.

Sur la base de l’application, le marché des substituts d’œufs est segmenté en boulangerie et confiserie, salé, sauces, vinaigrettes et tartinades et autres.

Le segment des ingrédients du marché des substituts d’œufs est segmenté en protéines de lait, amidon, farine d’algues, produits à base de soja et autres.

Sur la base de l’origine, le marché des substituts d’œufs est segmenté en plantes et animaux.

Le segment de l’aquaculture du marché des substituts d’œufs est segmenté en produits secs et liquides .

Analyse au niveau national pour les substituts d’œufs

Les pays couverts par le rapport sur le marché des substituts d’œufs sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie reste de l’Europe, le Japon, la Chine. , Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Sud Afrique, Moyen-Orient et Afrique le reste du territoire.

L’Asie-Pacifique domine le marché des substituts d’œufs et la tendance dominante devrait se poursuivre au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de substituts d’œufs de la part des industries de la boulangerie et de l’alimentation de la région. De plus, les inquiétudes croissantes concernant les effets secondaires des œufs alimenteront davantage le taux de croissance du marché dans cette région. L’Europe devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de la disponibilité facile des matières premières et de la baisse des coûts de production dans cette région.

Analyse du paysage concurrentiel et des parts de marché mondiales des substituts d’œufs

Le paysage concurrentiel du marché Substituts aux œufs fournit des détails par concurrent. Les détails inclus incluent la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en recherche et développement, les nouvelles initiatives de marché, l’empreinte mondiale, les sites et installations de fabrication, la capacité de fabrication, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits et l’étendue des produits. et largeur, l’application est incluse. dominance. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par la société sur le marché des substituts d’œufs.

Les principaux acteurs du marché des substituts d’œufs sont Arla Foods Ingredients Group P/S, Cargill, Incorporated., Ingredion, Glanbia PLC, Tate & Lyle, PURATOS, Corbion NV, MGP, Fiberstar, Danone SA, All American Foods, ORGRAN, qui comprend Orkla , Ener-G Foods, Inc., Dupont, ADM, Kerry Group plc et Florida Food Products.

