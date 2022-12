Le marché des substituts d’œufs à base de plantes en Europe devrait croître à un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision 2022-2029 Le substitut d'œuf à base de plantes reproduit presque toutes les fonctions des œufs traditionnels. Les substituts d'œufs à base de plantes sont simplement destinés à donner aux aliments comme les gâteaux, les muffins et les crêpes les propriétés liantes dont ils ont besoin. Ils sont utilisés pour stabiliser, gélifier, émulsionner, etc.

Data Bridge Market Research a analysé que le marché européen des substituts d’œufs à base de plantes devrait croître à un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Le marché des substituts d’œufs à base de plantes est riche en calcium et en vitamine B12, faible en gras et sans cholestérol. Par conséquent, de nombreux consommateurs le préfèrent pour ses bienfaits pour la santé. Divers fabricants proposent des œufs à base de plantes préparés à partir de sources végétales telles que des céréales, des légumineuses, des algues, etc., dans une variété d’emballages. En outre, la demande croissante des consommateurs pour les substituts d’œufs à base de plantes en raison de leurs bienfaits pour la santé, associée à la tendance croissante aux aliments végétaliens et à base de plantes, sont des facteurs clés qui stimulent le marché mondial des substituts d’œufs à base de plantes.

Les substituts d’œufs à base de plantes comprennent uniquement les substituts d’œufs à base de plantes commerciaux. Ils n’ont que des produits que les fabricants étiquettent comme des substituts d’œufs à base de plantes ou des produits qui mentionnent les substituts d’œufs comme l’une des utilisations dans la description du produit. Ils sont fabriqués à partir de sources végétales telles que les isolats et concentrés de protéines, les amidons, les légumineuses, les céréales, etc.

Le substitut d’œuf à base de plantes reproduit presque toutes les fonctions des œufs traditionnels. Les substituts d’œufs à base de plantes sont simplement destinés à donner aux aliments comme les gâteaux, les muffins et les crêpes les propriétés liantes dont ils ont besoin. Ils sont utilisés pour stabiliser, gélifier, émulsionner, etc. Les œufs d’origine végétale offrent de nombreux avantages pour la santé, notamment l’absence de cholestérol et d’allergènes.

Par conséquent, il est choisi par les consommateurs qui souffrent de problèmes de santé liés au cholestérol ou qui souffrent d’allergies aux œufs. De plus, comme les œufs à base de plantes sont fabriqués à partir d’ingrédients à base de plantes, ils sont très sûrs pour les aliments et réduisent le risque de maladie d’origine alimentaire. Il est également écologiquement durable.

Dynamique du marché européen des substituts d’œufs végétaux

chauffeur

Population croissante de végétariens, végétaliens et flexitariens

La production de viande et d’autres produits d’origine animale a un impact significatif sur l’environnement, de la récolte et de l’eau nécessaire pour nourrir les animaux au transport et à d’autres opérations de la ferme à la table. Les grandes quantités de céréales nécessaires à la production de viande sont des contributeurs majeurs à la déforestation, à la perte d’habitat et à l’extinction des espèces.

par exemple,

Selon la campagne Veganuary (People Going Vegan en janvier), il a été le plus élevé en 2021 avec plus de 582 000 inscriptions. 400 000 en 2020, 250 000 en 2019, 168 500 en 2018, 59 500 en 2017, 23 000 en 2016

Sensibilisation croissante aux nombreux avantages pour la santé des aliments à base de plantes

par exemple,

Selon une étude publiée dans le Permanente Journal en 2016, les régimes à base de plantes sont devenus courants en partie parce que leurs avantages ont été largement démontrés dans diverses études. De plus, les tendances récentes suggèrent que les professionnels de la santé recommandent une alimentation à base de plantes. Des résultats étonnants ont été observés chez les patients.

Maya Feller, RD, CDN, nutritionniste basée à New York et auteur du Southern Comfort Food Diabetes Cookbook, affirme que les aliments à base de plantes sont plus sains et ont moins d’impact sur l’environnement humain. Il a également déclaré que de nombreuses célébrités, telles que Beyoncé et Tom Brady, suivaient le régime végétalien pour mener une vie plus saine.

chance

Migration des consommateurs vers les produits clean label et à base de plantes

Aujourd’hui, la population mondiale tend vers des aliments à base de plantes, végétaliens, biologiques et propres. La demande de produits respectueux de l’environnement et végétaliens augmente dans le monde entier. Les préférences des consommateurs évoluent en réponse à un monde en évolution rapide, incitant de plus en plus de personnes à choisir des aliments à base de plantes, y compris des substituts d’œufs à base de plantes.

par exemple,

Selon The Good Food Institute, les ventes d’aliments d’origine végétale aux États-Unis ont augmenté de 8,1 % pour atteindre 3,1 milliards de dollars en 2017. De plus, 39 % des Américains essaient d’adopter davantage de régimes à base de plantes, ce qui représente une énorme opportunité pour les fabricants d’aliments à base de plantes.

De plus, la prise de conscience croissante des avantages positifs pour la santé de la consommation d’alternatives aux œufs à base de plantes et les préoccupations environnementales croissantes sont des facteurs majeurs qui influencent les achats d’œufs à base de plantes. Les consommateurs recherchent des options sans œufs pour éviter les allergies aux œufs et le cholestérol et pour soutenir des pratiques écologiques et durables.

Rédemption/Défi

Perturbations de la chaîne d’approvisionnement en raison de la COVID-19

Le COVID-19 a perturbé les chaînes d’approvisionnement et a eu un impact négatif sur le marché mondial des substituts d’œufs à base de plantes. La perturbation a retardé l’inventaire des produits et restreint l’accès aux fournitures telles que les produits d’épicerie. En raison de la persistance de COVID-19, il existe des restrictions sur le transport, l’importation et l’exportation de matériaux. En outre, les restrictions à la libre circulation des travailleurs ont entravé la production de substituts végétaux aux œufs qui ne répondent pas à la demande des consommateurs.

De plus, les restrictions à l’exportation et à l’importation ont rendu difficile pour les fabricants d’expédier des matières premières et des produits finis dans le pays, ce qui a eu un impact sur le prix des produits à base de plantes. Par conséquent, les restrictions en cours dues au COVID-19 ont perturbé la chaîne d’approvisionnement des substituts d’œufs à base de plantes, ce qui est devenu une préoccupation majeure pour les fabricants.

La complexité du processus de fabrication des substituts d’œufs végétaux

Par exemple, la fabrication de substituts d’œufs présente certaines difficultés. Autrement dit, le problème est de pouvoir reproduire les propriétés techniques du blanc d’œuf (moussant, coagulant, émulsifiant) tout en ayant des ingrédients utilisables comme un œuf. Même quantité dans la même recette. Il est également important pour les fabricants d’avoir des résultats délicieux et bien sûr la liste la plus courte d’ingrédients naturels et à base de plantes.

Les consommateurs exigent des substituts d’œufs à base de plantes pour donner à leurs produits de boulangerie le même goût et la même texture. Certains substituts d’œufs n’ont pas la même saveur ou les mêmes propriétés de liaison que l’œuf d’origine, ce qui oblige les fabricants de boulangerie et de confiserie à choisir des œufs entiers plutôt que des substituts.

Impact du COVID-19 sur le marché européen des substituts d’œufs à base de plantes

La pandémie a touché tous les aspects de la vie, y compris l’économie mondiale. Alors que de nombreux secteurs connaissent des déclins importants, les efforts concertés des gouvernements, des acteurs de l’industrie et des consommateurs pourraient gagner la bataille contre la COVID-19. Les mesures de santé publique courantes comprennent la sensibilisation à la quarantaine à domicile et le maintien de la nourriture et des fournitures médicales, en particulier pour les personnes marginalisées, qui sont étroitement surveillées par les gouvernements du monde entier. La sensibilisation des consommateurs à une immunité élevée est devenue une préoccupation légitime dans cette situation de pandémie.

Les consommateurs passent du commerce hors ligne au commerce en ligne pour maintenir une distance sociale. Une grande partie du confinement mondial a perturbé les chaînes d’approvisionnement et de demande. Tous les secteurs, y compris les œufs d’origine végétale, sont confrontés à divers défis, notamment des pénuries de main-d’œuvre, des marchés inaccessibles et la rareté des ressources et des matières premières.



Visitez https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-plant-based-egg-replacers-market pour le rapport complet

Portée du marché européen des substituts d’œufs à base de plantes

Catégorie

substitut de protéines

substitut de jaune d’oeuf

remplacement complet des œufs

Le printemps

je suis protéiné

Protéine de pois

graine de lin

Autre

gomme à mâcher usagée

gomme de xanthane

la gomme de cellulose

Épée de Tara

Autre

poser sa candidature

pâtisserie

Nourriture délicieuse

