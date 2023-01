Le marché des substituts d’œufs à base de plantes en Europe augmentera à un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision 2022-2029 Le seul substitut d'œuf à base de plantes est un substitut d'œuf disponible dans le commerce. Ils font de la publicité en tant que substituts d'œufs à base de plantes ou ne vendent que des articles qui ont des substituts d'œufs comme l'une des utilisations dans leurs descriptions de produits. Il est fabriqué à partir d'ingrédients à base de plantes tels que des amidons, des légumineuses, des céréales et des isolats et concentrés de protéines.

Le marché des substituts d’œufs à base de plantes en Europe devrait croître à un TCAC de 6,1 % entre 2022 et 2029.

Le marché des substituts d’œufs d’origine végétale propose des produits faibles en gras et en cholestérol et riches en calcium et en vitamine B12. Il est très apprécié des consommateurs en raison de ses bienfaits pour la santé. Les œufs à base de plantes sont disponibles dans une variété d’emballages auprès de nombreux fournisseurs et sont fabriqués à partir de sources végétales telles que les céréales, les légumineuses et les algues. La demande croissante des consommateurs pour les substituts d’œufs à base de plantes en raison des tendances croissantes des cuisines végétaliennes et à base de plantes et des avantages pour la santé sont les principaux moteurs du marché mondial des substituts d’œufs à base de plantes.

Les substituts d’œufs à base de plantes reproduisent presque toutes les fonctions des œufs conventionnels. Les substituts d’œufs à base de plantes existent pour fournir les propriétés de liaison nécessaires aux aliments comme les gâteaux, les muffins et les crêpes. Il est utilisé à des fins de stabilisation, de gélification, d’émulsification, etc. Les œufs à base de plantes offrent plusieurs avantages pour la santé, comme être exempts de cholestérol et d’allergènes.

Dynamique du marché des substituts d’œufs végétaux en Europe

chauffeur

La montée des végétariens, végétaliens et flexitariens

La production de viande et d’autres produits d’origine animale a des impacts environnementaux importants, des cultures et de l’eau nécessaires pour soutenir les animaux, au transport et à d’autres processus de la ferme à l’assiette. Les grandes quantités de céréales nécessaires à la production de viande ont contribué de manière significative à la déforestation, à la perte d’habitat et à l’extinction des espèces.

Les gens sont de plus en plus conscients des nombreux avantages pour la santé des aliments végétaux.

par exemple,

Selon une étude de 2016 publiée dans The Permanente Journal, les régimes à base de plantes sont devenus courants en partie parce que leurs avantages ont été amplement démontrés dans diverses études. De plus, conformément aux tendances récentes, les travailleurs de la santé font la promotion de régimes à base de plantes. Des résultats surprenants observés chez les patients

Maya Feller, RD, CDN, nutritionniste basée à New York et auteur de The Southern Comfort Food Diabetic Cookbook, affirme que les aliments à base de plantes sont plus sains et réduisent leur impact environnemental sur les humains. Il a également déclaré que de nombreuses célébrités, dont Beyoncé et Tom Brady, suivaient un régime végétalien pour mener une vie plus saine.

Possibilité

Les consommateurs se tournent vers des étiquettes claires et des produits à base de plantes.

La population mondiale d’aujourd’hui est attirée par les aliments à base de plantes, végétaliens, biologiques et propres. La demande de produits végétariens et biologiques augmente partout dans le monde. Les préférences des consommateurs évoluent en réponse à un monde en évolution rapide, qui pousse de plus en plus de personnes à choisir des aliments à base de plantes, y compris des substituts d’œufs à base de plantes.

par exemple,

Selon le Good Food Institute, les ventes d’aliments à base de plantes aux États-Unis ont augmenté de 8,1 % pour atteindre 3,1 milliards de dollars en 2017. De plus, 39 % des Américains tentent d’intégrer davantage de régimes à base de plantes, ce qui représente une excellente opportunité pour les fabricants nourriture.

De plus, la prise de conscience croissante des bienfaits pour la santé de la consommation de substituts d’œufs à base de plantes et les préoccupations environnementales croissantes sont des facteurs majeurs qui influencent les achats d’œufs à base de plantes. Les consommateurs recherchent des options sans œufs pour éviter les allergies aux œufs et le cholestérol, et pour soutenir des pratiques respectueuses de l’environnement et durables.

La complexité de la fabrication des substituts d’œufs végétaux

Par exemple, la fabrication de substituts d’œufs présente certaines complexités. L’enjeu est de reproduire les propriétés techniques du blanc d’œuf (mousse, caillage, émulsification) avec la même quantité d’ingrédients utilisables. Des recettes comme les œufs. Il est également important pour les fabricants d’avoir des résultats savoureux et bien sûr la liste la plus courte d’ingrédients botaniques et naturels.

Les consommateurs exigent que les substituts d’œufs à base de plantes aient le même goût que les substituts d’œufs à base de plantes et ajoutent la même texture aux produits de boulangerie. Certains substituts d’œufs n’ont pas la même saveur ou les mêmes propriétés de liaison que les œufs crus, de sorte que les boulangers et les pâtissiers doivent choisir des œufs entiers plutôt que des substituts.

Impact post-COVID-19 sur le marché européen des substituts d’œufs à base de plantes

La pandémie a touché tous les aspects de la vie, y compris l’économie mondiale. Avec de nombreuses industries en profonde récession, la lutte contre le COVID-19 peut être gagnée grâce aux efforts combinés des gouvernements, des acteurs de l’industrie et des consommateurs. Les gouvernements du monde entier suivent attentivement les mesures de santé publique courantes, telles que les ordonnances de sensibilisation au maintien à domicile et la fourniture en temps opportun de nourriture et de médicaments, en particulier pour les populations vulnérables. La sensibilisation des consommateurs à une immunité élevée est devenue une préoccupation légitime dans cette situation de pandémie.

Périmètre du marché des substituts d’œufs d’origine végétale en Europe

Les mecs

succédané de blanc d’oeuf

substitut de jaune d’oeuf

remplacement complet des œufs

Police de caractère

je suis protéiné

Protéine de pois

La graine de lin

Autre

gomme usagée

gomme de xanthane

la gomme de cellulose

gomme tara

Autre

application

boulangerie

Nourriture délicieuse

