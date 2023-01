Le marché des substituts d’œufs à base de plantes en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,7% au cours de la période de prévision 2022-2029 Le marché des substituts d'œufs à base de plantes en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance du marché entre 2022 et 2029. Selon Data Bridge Market Research, ce marché devrait croître à un TCAC de 6,7 % entre 2022 et 2029, atteignant 705,97 millions USD. La prise de conscience croissante des avantages pour la santé des œufs crus devrait stimuler le marché des substituts d'œufs à base de plantes.

Une étude approfondie du marché des substituts d’œufs à base de plantes en Asie-Pacifique met en évidence les dernières tendances du secteur. Ce rapport marketing révèle les faiblesses qui peuvent survenir à la suite de la modification des opérations de l’entreprise ou du lancement d’un produit concurrent. Créé de manière à fournir une compréhension claire de l’industrie ABC.

Cette étude de marché est compilée en utilisant les dernières technologies, des solutions pratiques et la meilleure expérience de l’industrie. Il explique comment rechercher systématiquement l’état actuel du marché mondial en tenant compte de divers facteurs du marché. L’étude sur le marché des substituts d’œufs à base de plantes en Asie-Pacifique analyse également divers moteurs et contraintes du marché au cours de la période de prévision.

Les substituts d’œufs à base de plantes sont riches en calcium et en vitamine B12, faibles en gras et sans cholestérol. Par conséquent, de nombreux consommateurs le préfèrent pour ses bienfaits pour la santé. Les œufs à base de plantes sont présentés dans une variété d’emballages de différents fabricants et sont fabriqués à partir de diverses sources végétales telles que les céréales, les légumineuses, les algues, etc.

En outre, la demande croissante des consommateurs pour les substituts d’œufs à base de plantes en raison de leurs bienfaits pour la santé, associée à la tendance croissante des aliments végétaliens et à base de plantes, sont des facteurs clés qui poussent le marché des substituts d’œufs à base de plantes en APAC. Cependant, un manque de connaissances sur les aliments à base de plantes peut entraver la croissance du marché des substituts d’œufs à base de plantes.

En outre, l’évolution des modes de vie, les habitudes alimentaires des consommateurs et la demande croissante d’aliments à base de plantes devraient créer d’énormes opportunités pour le marché des substituts d’œufs à base de plantes en Asie-Pacifique. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dues au COVID-19 sont susceptibles de poser un défi pour le marché des substituts d’œufs à base de plantes en Asie-Pacifique.

Étendue du marché des substituts d’œufs végétaux et taille du marché

Le marché des substituts d’œufs à base de plantes est segmenté en fonction du type, de la source, de la gomme utilisée, de la forme, de la fonction, de la propriété, de la catégorie et de l’application. La croissance sur tous les segments de marché peut aider à analyser les points de croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché et à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

Le marché des substituts d’œufs à base de plantes en Asie-Pacifique est segmenté par type d’œuf à base de plantes, y compris le substitut d’œuf blanc, le substitut de jaune et le substitut d’œuf entier. Le segment des substituts de blanc d’œuf devrait dominer le marché des substituts d’œuf à base de plantes d’ici 2022, en raison de l’introduction de divers produits d’ingrédients de préparation de blanc d’œuf sur le marché.

Sur la base de la forme, le marché des substituts d’œufs à base de plantes en Asie-Pacifique est segmenté en poudre, liquide et autres. En 2022, les poudres dominaient le marché en raison de facteurs tels que la facilité d’utilisation. De plus, la poudre est abordable, ce qui stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse au niveau national du marché des substituts d’œufs à base de plantes en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique Herbal Egg Replacer est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, source, chewing-gum utilisé, forme, fonction, propriété, catégorie et application susmentionnée.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des substituts d’œufs à base de plantes en Asie-Pacifique comprennent la Chine, l’Australie, le Japon, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l’Indonésie, les Philippines, l’Inde, la Thaïlande et le reste de l’Asie-Pacifique. La Chine connaîtra une croissance au cours de la période de prévision en raison de la disponibilité de matières premières pour la production de substituts d’œufs à base de plantes, ainsi que de la montée du végétarisme.

La section pays du rapport fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements réglementaires du marché national qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie nationale, les mesures réglementaires et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prédire les conditions du marché dans différents pays.



Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des substituts d’œufs végétaux

Les principales sociétés sont :

Élimination des substituts d’œufs à base de plantes DuPont , Alternative Foods, Ingredion, MGP , Kerry, Tate & Lyle, Corbion, Namaste Foods, J&K Ingredients, Inc., Fiberstar , Fismer Lecithin, All American Foods et Ener-G Foods, Inc. , et d’autres acteurs nationaux.

Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

