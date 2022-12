Le marché des substituts d’œufs à base de plantes en Asie-Pacifique croîtra à un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision, 2022-2029

Le marché Asie-Pacifique des substituts d’œufs à base de plantes devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croîtra à un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 705,97 millions USD d’ici 2029. La demande croissante d’aliments à base de plantes et végétaliens, associée à une prise de conscience accrue des avantages pour la santé des œufs à base de plantes, devrait stimuler la croissance du marché des substituts d’œufs à base de plantes.

Le rapport universel Asia-Pacific Plant-Based Egg Substituts Market met en évidence les dernières tendances du marché. Ce rapport marketing révèle les vulnérabilités qui peuvent survenir en raison de changements dans les activités commerciales ou de la présentation d’un article différent sur le marché. Il est conçu pour fournir une compréhension claire de l’industrie ABC.

Ce rapport d’étude de marché est préparé avec la combinaison des meilleures connaissances de l’industrie, des solutions pratiques, des solutions de talents et des dernières technologies. Il fournit des notes explicatives sur l’étude méthodique des scénarios existants du marché mondial qui prennent en compte de multiples dynamiques de marché. Le rapport sur le marché mondial des substituts d’œufs à base de plantes en Asie-Pacifique perçoit également les différents moteurs et contraintes affectant le marché dans le délai estimé.

Les substituts d’œufs à base de plantes sont riches en calcium et en vitamine B12, et sont faibles en gras et sans cholestérol. Par conséquent, ils sont préférés par de nombreux consommateurs pour leurs bienfaits pour la santé. Différents fabricants proposent des œufs à base de plantes dans différents emballages et préparés à partir de différentes sources végétales telles que les céréales, les légumineuses, les algues et autres.

En outre, la demande croissante des consommateurs pour les substituts d’œufs à base de plantes en raison de leurs bienfaits pour la santé, associée à la tendance croissante aux aliments à base de plantes et végétaliens, sont les principaux facteurs qui animent le marché des substituts d’œufs à base de plantes en Asie-Pacifique. Cependant, le manque de sensibilisation aux aliments à base de plantes peut entraver la croissance du marché des substituts d’œufs à base de plantes.

En outre, le changement de mode de vie, les habitudes alimentaires des consommateurs et la demande croissante d’aliments à base de plantes devraient créer d’énormes opportunités pour le marché des substituts d’œufs à base de plantes en Asie-Pacifique. La perturbation de la chaîne d’approvisionnement causée par le COVID-19 peut poser un défi pour le marché des substituts d’œufs à base de plantes en Asie-Pacifique.

Étendue du marché et taille du marché des substituts d’œufs à base de plantes

Le marché des substituts d’œufs à base de plantes est segmenté par type, source, gomme utilisée, forme, fonction, type, catégorie et application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type d’œuf à base de plantes, le marché des substituts d’œufs à base de plantes en Asie-Pacifique est segmenté en substitut d’œuf blanc, substitut de jaune et substitut d’œuf complet. En 2022, le segment des substituts d’œufs blancs devrait dominer le marché des substituts d’œufs à base de plantes en raison de divers lancements d’ingrédients de préparation d’œufs blancs sur le marché.

Sur la base de Form, le marché Asie-Pacifique des substituts d’œufs végétaux est segmenté en poudre, liquide et autres. En 2022, les poudres ont dominé le marché en raison de facteurs tels que leur facilité d’utilisation. De plus, les prix de la poudre sont abordables, ce qui stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse au niveau national du marché Substituts d’œufs à base de plantes en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique des substituts d’œufs à base de plantes est analysé et les informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, source, gomme utilisée, forme, fonction, type, catégorie et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché Asie-Pacifique des substituts d’œufs végétaux sont la Chine, l’Australie, le Japon, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l’Indonésie, les Philippines, l’Inde, la Thaïlande et le reste de l’Asie-Pacifique. La Chine connaîtra une croissance au cours de la période de prévision en raison de la disponibilité abondante de matières premières pour produire des substituts d’œufs à base de plantes, associée à une acceptation croissante du véganisme.

La section pays du rapport comprend également les facteurs individuels influençant le marché et les modifications réglementaires nationales ayant une incidence sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les lois réglementaires et les droits d’importation et d’exportation sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays.

Analyse du paysage concurrentiel et de la part de marché des substituts d’œufs à base de plantes

Les principales sociétés sont :

Commerce de substituts d’œufs à base de plantes DuPont, Alternative Foods, Ingredion, MGP, Kerry, Tate & Lyle, Corbion, Namaste Foods., J&K Ingredients, Inc., Fiberstar, Fismer Lecithin, All American Foods et Ener-G Foods, Inc., aux côtés d’autres acteurs locaux.

Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

