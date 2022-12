Le marché des substituts d’œufs à base de plantes devrait atteindre 2 386,45 millions USD d’ici 2029. En fonction du type, le marché mondial des substituts d'œufs à base de plantes est segmenté en substituts de blanc d'œuf, substituts de jaune d'œuf et substituts d'œuf entier. En 2022, le segment des substituts de protéines devrait dominer le marché en raison des avantages pour la santé des substituts de protéines. De plus, la population végétalienne croissante est le moteur de la croissance du marché.

Le marché des substituts d’œufs à base de plantes devrait augmenter à un rythme important au cours de la période de prévision 2022-2029 . Data Bridge Market Research rapporte que le marché croîtra à un TCAC de 6,0% au cours de la période de prévision 2022-2029 et atteindra 2,38645 millions USD d’ici 2029.

Les substituts d’œufs à base de plantes comprennent uniquement les substituts d’œufs à base de plantes commerciaux et les produits étiquetés par le fabricant comme des substituts d’œufs à base de plantes, ou les produits pour lesquels le substitut d’œufs est répertorié comme l’une de ses utilisations dans la description du produit. Ils sont fabriqués à partir de sources végétales telles que les isolats et concentrés de protéines, les amidons, les légumineuses, les céréales, etc.

Ils sont utilisés pour stabiliser, gélifier, émulsionner, etc. Les œufs d’origine végétale offrent de nombreux avantages pour la santé, notamment le fait qu’ils sont sans cholestérol et hypoallergéniques, ce qui en fait le premier choix pour les consommateurs souffrant de problèmes de santé liés au cholestérol ou d’allergies aux œufs. De plus, comme les œufs à base de plantes sont fabriqués à partir de sources végétales, ils sont très sûrs pour les aliments, ce qui réduit le risque de maladie d’origine alimentaire. Il est également écologiquement durable.

Demandez

un exemple de rapport sur https://www.databridgemarketresearch.com/subscription-model/bulk-report

Le substitut d’œuf végétal est riche en calcium et en vitamine B12, faible en gras et sans cholestérol. Par conséquent, de nombreux consommateurs le préfèrent pour ses bienfaits pour la santé. Divers fabricants proposent des œufs à base de plantes dans une variété d’emballages et les préparent à partir de diverses sources végétales, notamment des céréales, des légumineuses, des algues, etc.

En outre, la demande croissante des consommateurs pour les substituts d’œufs à base de plantes en raison de leurs bienfaits pour la santé, la tendance croissante aux aliments à base de plantes et le véganisme sont des facteurs clés qui animent le marché mondial des substituts d’œufs à base de plantes. Cependant, un manque de connaissances sur les aliments à base de plantes peut entraver la croissance du marché des substituts d’œufs à base de plantes.

Le rapport sur le marché mondial du remplacement des œufs aux herbes fournit des détails pour analyser les opportunités en termes de parts de marché, de nouveaux développements et d’analyse du portefeuille de produits, de l’impact des acteurs du marché nationaux et locaux, des flux de revenus émergents, des modifications de la réglementation du marché, des approbations de produits et des décisions stratégiques. , lancement de produit, expansion géographique et innovation technologique sur le marché. Contactez-nous pour un briefing d’analyste afin de comprendre l’analyse et le scénario de marché. Notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.

Demande TOC @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-plant-based-egg-replacers-market

Étendue du marché mondial des substituts d’œufs végétaux et taille du marché

En fonction du type, le marché mondial des substituts d’œufs à base de plantes est segmenté en substituts de blanc d’œuf, substituts de jaune d’œuf et substituts d’œuf entier. En 2022, le segment des substituts de protéines devrait dominer le marché en raison des avantages pour la santé des substituts de protéines. De plus, la population végétalienne croissante est le moteur de la croissance du marché.

Selon la source, le marché mondial des substituts d’œufs à base de plantes est segmenté en protéines de soja, protéines de pois, graines de lin, graines de chia, protéines de blé, farine d’algues, fécule de tapioca, fécule de pomme de terre, marante, fève, haricot mungo et autres. . En 2022, le segment des protéines de soja devrait dominer le marché des œufs d’origine végétale à mesure que la demande de protéines de soja augmente pour ajouter une texture supérieure aux œufs d’origine végétale et imiter la texture des œufs traditionnels chez les fabricants.

Analyse au niveau du pays du marché Substitut d’œufs à base de plantes

Il analyse le marché mondial des substituts d’œufs végétaux et fournit des informations sur la taille du marché en fonction du pays, du type, de la source, de la gomme utilisée, de la forme, de la fonction, de la propriété, de la catégorie et de l’application.

Sur la base de la géographie, le marché mondial des substituts d’œufs à base de plantes est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. Ces régions comprennent les États-Unis, le Mexique, le Canada, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la France, l’Espagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, la Russie, la Turquie, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, la Corée, l’Inde, l’Australie, Singapour, la Thaïlande et l’Indonésie. , Malaisie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Reste du Moyen-Orient et Afrique.



Visitez https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-plant-based-egg-replacers-market pour le rapport complet

Part de marché des substituts d’œufs végétaux et analyse de la concurrence en matière d’aménagement paysager

Les principaux acteurs du marché mondial des substituts d’œufs à base de plantes sont DuPont, Alternative Foods, Ingredion, MGP, Kerry, Tate & Lyle, Corbion, Namaste Foods, J&K Ingredients, Inc., Fiberstar, Sunbloom Proteins GmbH et Fismer. Lécithine, All American Foods, Ener-G Foods, Inc. et Bob’s Red Mill Natural Foods.

par exemple,

L’Amérique du Nord devrait croître au taux de croissance le plus prometteur au cours de la période de prévision 2022-2029.

Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain en raison de la demande croissante de produits de boulangerie végétaliens. La prise de conscience croissante des avantages pour la santé des régimes à base de plantes et végétaliens a augmenté la demande de substituts d’œufs en Australie. Le risque croissant d’allergènes provenant des œufs conventionnels a stimulé le véganisme au Royaume-Uni et le gaz a aidé le marché britannique à se développer.

Explorez les rapports associés :

https://jmp.sh/RqTZGY43

https://gofile.io/d/5mBSsw

https://www.scribd.com/document/613912927/Food-Allergy-Market-In

https://www.mediafire.com/file/jj6ctf9ga5mjvze/Food+Allergy+Market+in.pdf/file

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/food-allergy-market-pdf

https://studylib.net/d/Em2L2

À propos de nous :

Data Bridge Market Research se positionne comme une nouvelle société d’études de marché et de conseil unique avec une flexibilité inégalée et une approche intégrée. Nous nous engageons à découvrir les meilleures opportunités du marché et à promouvoir des informations efficaces pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Tél. : +1-888-387-2818

E-mail : Sopan.gedam@databridgemarketresearch.com