Le marché des substituts d’œufs à base de plantes devrait atteindre 2 386,45 millions USD d’ici 2029

Le marché des substituts d’œufs à base de plantes devrait augmenter à un rythme significatif au cours de la période de prévision 2022-2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croîtra à un TCAC de 6,0 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait croître pour atteindre 2 386,45 millions USD d’ici 2029.

Les substituts d’œufs à base de plantes comprennent uniquement les substituts d’œufs à base de plantes disponibles dans le commerce et uniquement les produits qui sont étiquetés comme substituts d’œufs à base de plantes par le fabricant ou les produits pour lesquels le substitut d’œuf est répertorié comme une utilisation prévue dans la description du produit. Ils sont fabriqués à partir de matières premières végétales telles que les isolats et concentrés de protéines, les amidons, les légumineuses, les céréales et autres.

Ils sont utilisés pour la stabilisation, la gélification, l’émulsification et à d’autres fins. Les œufs à base de plantes offrent divers avantages pour la santé, tels qu’être sans cholestérol, sans allergènes et sont donc choisis par les consommateurs qui souffrent de problèmes de santé liés au cholestérol ou qui souffrent d’allergie aux œufs. De plus, les œufs d’origine végétale offrent une sécurité alimentaire élevée car ils sont fabriqués à partir de matières premières d’origine végétale, réduisant ainsi le risque de maladies d’origine alimentaire. De plus, ils sont écologiquement durables.

Les substituts d’œufs à base de plantes sont riches en calcium et en vitamine B12, et sont faibles en gras et sans cholestérol. Par conséquent, ils sont préférés par de nombreux consommateurs pour leurs bienfaits pour la santé. Différents fabricants proposent des œufs à base de plantes dans différents emballages et préparés à partir de différentes sources végétales telles que les céréales, les légumineuses, les algues et autres.

En outre, la demande croissante des consommateurs pour les substituts d’œufs à base de plantes en raison de leurs bienfaits pour la santé, associée à la tendance croissante aux aliments à base de plantes et végétaliens, sont les principaux facteurs qui animent le marché mondial des substituts d’œufs à base de plantes. Cependant, le manque de sensibilisation aux aliments à base de plantes peut entraver la croissance du marché des substituts d’œufs à base de plantes.

Étendue du marché mondial et taille du marché des substituts d’œufs à base de plantes

Sur la base du type, le marché mondial des substituts d’œufs à base de plantes est segmenté en substitut d’œuf blanc, substitut de jaune et substitut d’œuf complet. En 2022, le segment des substituts d’œufs blancs devrait dominer le marché en raison des avantages pour la santé du remplacement des œufs blancs. De plus, la population végétalienne croissante est le moteur de la croissance du marché.

Sur la base de l’origine, le marché mondial des substituts d’œufs à base de plantes est segmenté en protéines de soja, protéines de pois, graines de lin, graines de chia, protéines de blé, farine d’algues, fécule de tapioca, fécule de pomme de terre, fécule d’arrow-root, fève, haricot mungo et autres. . En 2022

Analyse au niveau du pays du marché Substituts d’œufs végétaux

Le marché mondial Substituts d’œufs à base de plantes est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies en fonction du pays, du type, de la source, de la gomme utilisée, de la forme, de la fonction, du type, de la catégorie et de l’application.

Le marché mondial des substituts d’œufs à base de plantes est segmenté géographiquement en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. Ces régions sont ensuite divisées en grands pays comme les États-Unis, le Mexique, le Canada, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la France, l’Espagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, la Russie, la Turquie, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, l’Australie, Singapour, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Analyse du paysage concurrentiel et de la part de marché des substituts d’œufs à base de plantes

Certains des principaux acteurs du marché mondial des substituts d’œufs à base de plantes sont DuPont, Alternative Foods, Ingredion, MGP, Kerry, Tate & Lyle, Corbion, Namaste Foods., J&K Ingredients, Inc., Fiberstar, Sunbloom Proteins GmbH, Fismer Lecithin. , Tous les aliments américains, Ener-G Foods, Inc. et Bob’s Red Mill Natural Foods.

Par exemple,

L’Amérique du Nord devrait croître au taux de croissance le plus prometteur au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, alors que les principaux industriels se concentrent sur le développement de produits à base de plantes et végétaliens pour répondre à la demande des consommateurs.

Les États-Unis ont dominé le marché en Amérique du Nord en raison de la demande accrue de produits de boulangerie végétaliens. La sensibilisation accrue aux avantages pour la santé des régimes à base de plantes et végétaliens a augmenté la demande de substituts d’œufs en Australie. Le risque croissant d’allergènes dans les œufs conventionnels a accru le véganisme au Royaume-Uni, ce qui a contribué à la croissance du marché dans le pays.

