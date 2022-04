Le marché des substituts de viande générera des revenus massifs à l’avenir – Une étude approfondie sur les acteurs clés jusqu’en 2028  

Le marché des substituts de viande se concentre sur l’aperçu de l’entreprise, la situation financière, la position sur le marché mondial, la contribution aux revenus, la capacité de production et de fabrication et les plans d’expansion des activités. Il se concentre également sur les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords, les lancements de produits et les promotions de marques, entre autres. L’étude comprend une analyse SWOT et une analyse des cinq forces de Porter pour fournir un aperçu complet du paysage concurrentiel.

La taille du marché mondial des substituts de viande devrait atteindre 5,28 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC des revenus de 13,8 % sur la période de prévision, selon un dernier rapport de Reports and Data. La consommation croissante d’aliments à base de plantes et l’évolution de la perception des consommateurs envers la durabilité sont des facteurs qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. La demande croissante d’aliments sains et la croissance de la population végétarienne stimulent la demande de substituts de viande à base de plantes à l’échelle mondiale.

L’industrie alimentaire et des boissons est impliquée dans la transformation des matières premières alimentaires en produits alimentaires de consommation. Le secteur comprend les produits d’épicerie, les huiles et graisses, les additifs alimentaires, les aliments et boissons fonctionnels, les aliments en conserve, les aliments emballés, les aliments sains et naturels, les aliments pour bébés, les aliments pour animaux, les sirops, les aliments cuits au four, les boissons gazeuses, les boissons alcoolisées et non alcoolisées, l’énergie boissons et emballages. Les entreprises de cette industrie recherchent des innovations alimentaires qui répondent aux préférences changeantes des consommateurs en termes de saveurs et de variétés mondiales. Les transactions sans contact, le concept de cuisine ouverte, les cuisines fantômes et les tendances du commerce électronique (en particulier pendant Covid 19) remodèlent le secteur de l’alimentation et des boissons.

Principaux participants :

Les principaux participants sur le marché des substituts de viande sont DowDuPont, ADM, The Nisshin OilliO Group, Sonic Biochem Limited, MGP Ingredients, VBites et Garden Protein International , entre autres. DowDuPont est un conglomérat américain. DuPont Nutrition & Biosciences de la société propose une vaste gamme d’ingrédients par le biais de sa marque Danisco.

Dynamique du marché :

moteur : augmentation de la consommation de substituts de viande à base de plantes, moteur de la croissance des revenus L’

intérêt et la préférence des consommateurs pour les options de protéines non à base de viande augmentent à l’échelle mondiale. Une importante population végétarienne et une demande accrue d’aliments sains stimulent l’expansion rapide des substituts de viande à base de plantes à travers le monde. L’augmentation de la population végétalienne, l’évolution de la perception des consommateurs envers la durabilité et l’incidence croissante de l’obésité et du diabète parmi la population croissante sont plusieurs autres facteurs qui stimulent la demande de substituts de viande à base de plantes à base de soja et de blé. Une consommation excessive de produits à base de viande peut entraîner des maladies liées à l’alimentation telles que l’obésité, le diabète de type 2 et les maladies cardiaques, ainsi que d’autres maladies chroniques. Les produits à base de viande végétale remplacent les produits à base de viande transformés de manière conventionnelle car ils contiennent des niveaux inférieurs de cholestérol, de graisses saturées et de calories par rapport aux produits à base de viande d’origine animale. Les substituts de viande à base de plantes offrent des avantages nutritionnels tels que des niveaux plus élevés de micronutriments, notamment le fer, le zinc et le calcium. De plus, l’impact environnemental limité des substituts de viande à base de plantes stimule la croissance du marché.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

La protéine végétale texturée (TVP) devrait connaître une croissance lucrative à un TCAC de 6,7 %. Le TVP est un sous-produit de l’extraction de l’huile de soja. Il est faible en glucides, en calories et en matières grasses. Parallèlement à cela, le faible coût du TVP devrait également stimuler sa demande au cours de la période de prévision, entraînant ainsi le marché des substituts de viande.

L’Asie-Pacifique devrait représenter 23,4 % du marché mondial des substituts de viande. La préférence accrue pour les aliments végétariens associée à la production limitée de produits d’origine animale sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance de ce segment. De plus, une sensibilisation croissante à la santé et à l’environnement devrait également alimenter le marché des substituts de viande dans la région.

Sur la base de la source, le soja domine le marché des substituts de viande avec une part de 57,1 %. L’augmentation de la consommation de soja, en raison de son application dans les produits alimentaires, tels que les collations, les biscuits et les produits de boulangerie, ainsi que divers avantages pour la santé, tels que la réduction de l’obésité et des niveaux de sucre, stimulent la croissance de ce segment.

Selon le type, le segment du tempeh devrait croître au TCAC le plus élevé de 7,8 %. Le tempeh est un substitut peu coûteux qui offre divers avantages pour la santé, tels que l’augmentation de la production d’anticorps et la réduction du risque de diabète.

Cependant, les problèmes de santé associés à ces produits et leur coût élevé sont susceptibles d’entraver la croissance du marché des substituts de viande au cours de la période de prévision.

Segmentation du marché :

type (revenus, millions USD ; 2018-2028)

Ingrédients du tofu et

Tempeh

Protéine végétale texturée (TVP)

Seitan

Quorn

Autres

Source (revenus, USD millions ; 2018-2028)

Soja

Blé

Mycoprotéine

Autres

Catégorie (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

congelés

réfrigérés

de

Perspectives régionales (chiffre d’affaires en millions USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord Unis Canada

Europe Allemagne France Uni Espagne Italie Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Reste de l’Asie- Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine Brésil



Objectif des études :

Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments du marché mondial Substituts de viande.

Fournir des informations sur les facteurs affectant la croissance du marché. Analyser le marché des substituts de viande en fonction de divers facteurs – analyse des prix, analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse Porte Five Force, etc.

Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché pour quatre zones géographiques principales et leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique latine et Reste du monde.

Fournir une analyse du marché au niveau national en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives futures.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

