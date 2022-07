Le marché des substituts de viande enregistrera une croissance inébranlable entre 2022 et 2030

Les substituts de viande sont des produits qui ressemblent à de la vraie viande en termes de goût, de saveur et d’apparence, et qui sont plus sains que la viande. Ces produits sont de plus en plus utilisés comme substituts de la viande et des produits carnés ordinaires. Ils sont principalement composés d’ingrédients tels que le soja, le blé et autres. Le tofu est le substitut de viande le plus populaire et est largement utilisé comme alternative au porc, au poulet, au bœuf et à d’autres viandes.

Les substituts de viande comprennent une grande variété de produits dérivés de sources végétales et d’autres sources biologiques. Ceux-ci incluent des produits tels que le tofu; tempeh; protéine végétale texturée; Quorn ; Seitan; et d’autres ingrédients tels que les pois, les lentilles et le riz. La taille du marché mondial des substituts de viande devrait être évaluée à XX milliards de dollars d’ici 2030, enregistrant un TCAC de XX % de 2022 à 2030.

La viande est une source idéale de protéines; cependant, il contient de grandes quantités de cholestérol et de graisses saturées. Les personnes qui en consomment régulièrement sont plus susceptibles de développer des problèmes de santé tels que l’obésité et l’athérosclérose.

Les matières premières utilisées dans la préparation des substituts de viande sont principalement certifiées biologiques, non génétiquement modifiées (non OGM) et à base de plantes, contenant une forte concentration de protéines et une faible teneur en cholestérol. Les substituts de viande préparés à partir de protéines de pois biologiques, de protéines de riz et d’autres ingrédients innovants de ce type devraient connaître une demande accrue dans les régions développées.

De plus, Quorn est rapidement adopté par les consommateurs, principalement en Amérique du Nord, en Europe et dans certaines parties de l’Asie-Pacifique. Le segment des substituts de viande à base de tempeh recueille une part relativement plus petite de la part de marché ; cependant, il devrait croître à un rythme prometteur de 2022 à 2030. Les protéines végétales texturées et le tofu font partie des substituts de viande les plus utilisés, et ces segments devraient croître à un rythme constant de 2022 à 2030.

Revue sectorielle

Le marché mondial des substituts de viande est segmenté en produit, source, catégorie et région. Selon le produit, le marché est classé en tofu, tempeh, protéine végétale texturée (TVP), Quorn, seitan et autres. Par source, il est séparé en soja, blé, mycoprotéine et autres (protéine de pois, protéine de riz et autres). La segmentation du marché basée sur la catégorie comprend les substituts de viande congelés, réfrigérés et de longue conservation. Pour acquérir une compréhension globale, le scénario de marché est analysé dans des régions clés, notamment l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et la LAMEA.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des substituts de viande sont Amys Kitchen Inc., Beyond Meat, Cauldron Foods, Garden Protein International, Inc., Meatless BV, Quorn Foods, Vbites Food, Ltd., Morningstar Farms, MGP Ingredients Inc. et Sonic Biochem Extractions Limitée. Les autres acteurs de premier plan présentés dans le rapport sont ADM, The Nisshin Oillio Group, Meatless, Vbites, Schouten Europe, Memphis Meats, Alpha Foods, Corbion Biotech, Inc. et Famleigh Inc.

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

• Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances actuelles et émergentes du marché et des opportunités sur le marché mondial.

• Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative détaillée des tendances actuelles et des estimations futures qui aident à évaluer les opportunités de marché existantes.

• Une analyse complète des facteurs qui stimulent et limitent la croissance du marché est fournie.

• Une analyse approfondie du marché est menée en suivant le positionnement des produits clés et en surveillant les principaux concurrents dans le cadre du marché.

• Le rapport fournit des informations qualitatives approfondies sur les segments potentiels et de niche ou les régions affichant une croissance favorable.

Segments de marché des substituts de viande

Segments de marché clés

Par produit

• À base de tofu • À base

de tempeh • À base

de TVP • À base

de seitan • À base de

quorn

• Autres

Par source

• À base de soja • À base

de blé

• Mycoprotéine

• Autres

Par catégorie

• Congelé

• Réfrigéré

• Longue conservation

Par région

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o France

o Royaume-Uni

o Espagne

o Italie

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Australie

o Japon

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

• LAME

o Afrique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de la LAMEA

Principaux acteurs du marché des substituts de viande présentés dans le rapport

• Amy’s Kitchen

• Au-delà de la viande

• Cauldron Foods

• Garden Protein International, Inc.

• Meatless BV

• Quorn Foods,

• Vbites Food , Ltd.

• Morningstar Farms

• Ingrédients MGP

• Sonic Biochem Extractions Limited