Le marché des substituts de sucre en Amérique du Nord est susceptible d’influencer la valeur par, la taille, la part, les tendances, la croissance des entreprises, les défis et les perspectives concurrentielles

Marché des substituts de sucre en Amérique du Nord, par type (sirops à haute teneur en fructose, édulcorants à haute intensité , édulcorants à faible intensité), forme (cristallisée, liquide, poudre), catégorie (naturelle, synthétique), application (boissons, produits alimentaires, soins bucco-dentaires , pharmaceutiques, autres) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

L’obésité, le diabète et le syndrome métabolique sont tous devenus des problèmes majeurs de santé publique en raison de leurs liens avec un apport calorique déséquilibré. Les substituts du sucre jouent un rôle important dans la réduction des calories dans le cadre d’un régime alimentaire sain et d’un programme d’activité physique pour lutter contre les conditions mentionnées ci-dessus.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des substituts du sucre qui a augmenté à une valeur de 7617,42 millions en 2021 et devrait atteindre la valeur de 14099,31 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 8,0% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Définition du marché

Un substitut de sucre est un additif alimentaire qui a le goût du sucre mais contient beaucoup moins de calories que les édulcorants à base de sucre, ce qui en fait un édulcorant à zéro calorie ou à faible teneur en calories. Ils sont dérivés de substances naturelles ou créés artificiellement à l’aide de produits chimiques et de conservateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (sirops à haute teneur en fructose, édulcorants à haute intensité, édulcorants à faible intensité), forme (cristallisée, liquide, poudre), catégorie (naturelle, synthétique), application (boissons, produits alimentaires, soins bucco-dentaires, produits pharmaceutiques, autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique Acteurs du marché couverts DuPont (États-Unis), ADM (États-Unis), Tate & Lyle (Royaume-Uni), Ingredion (États-Unis), Cargill Incorporated (États-Unis), Roquette Frères (France), PureCircle Ltd (États-Unis), MacAndrews & Forbes Incorporated (États-Unis), JK Sucralose Inc. (Chine), Ajinomoto Co. Inc. (Japon), JK Sucralose Inc. (Chine), Ajinomoto Co. Inc. (Japon), NutraSweetM Co. (États-Unis), Südzucker AG (Allemagne), Layn Corp. (Chine) ), Zhucheng Haotian Pharm Co., Ltd. (Chine), HSWT (France) Opportunités L’innovation technologique croissante dans l’industrie alimentaire et des boissons

Demande croissante de suppléments nutritionnels et de collations

Les prix fluctuants du sucre

Succédanés du sucre Dynamique du marché

Conducteurs

Préférences croissantes pour le sucre naturel

Les substituts du sucre sont couramment utilisés comme substituts du sucre dans les boissons telles que les boissons gazeuses ou les boissons gazeuses , les jus aromatisants et d’autres produits alimentaires. Les substituts naturels du sucre gagnent en popularité aux États-Unis alors que les préférences des consommateurs se tournent vers les aliments et les boissons biologiques. Le sucre naturel est un édulcorant hypocalorique extrait de plantes comme la stévia, les fruits de moine et autres qui est 200 fois plus sucré que le sucre. Ces avantages des substituts du sucre, ainsi que leurs avantages biologiques, ont contribué à la croissance du marché.

Demande croissante dans diverses industries d’utilisateurs finaux

L’utilisation accrue de substituts de sucre dans diverses applications d’utilisation finale telles que les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, l’alimentation, la production d’éthanol, les aliments pour animaux et autres stimule également le marché. Il peut être utilisé comme agent de rétention d’eau dans les sérums de soins personnels et cosmétiques, ainsi que comme complément nutritionnel dans les produits pharmaceutiques comme les sirops et les injections. Une solide R&D associée à une expertise technique a propulsé l’entreprise au premier plan et, par conséquent, la demande de sucre cristallisé a augmenté au fil du temps.

Occasion

L’innovation technique croissante dans le secteur de la transformation des aliments et la demande croissante de barres nutritionnelles augmenteront la croissance du marché. Les fabricants de succédanés du sucre devraient bénéficier des fluctuations des prix du sucre. En raison de ces facteurs, le marché se développe en tandem avec le nombre de patients diabétiques et la conscience de la santé des consommateurs.

