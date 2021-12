Le marché des Substituts de Sang Artificiels en Asie-Pacifique Augmente de 24,3% en raison de la Demande croissante de Transfusion Sanguine et de la disponibilité limitée de Sang Frais

Analyse et Perspectives du marché : Marché des Substituts de Sang Artificiel en Asie-Pacifique

Le marché des substituts de sang artificiel devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’étude de marché Data Bridge analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 24,3% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 1 762,47 milliers de dollars d’ici 2028. La disponibilité limitée de sang frais et sa courte durée de vie couplée à une demande croissante de transfusion sanguine et à un financement accru, pour le développement de substituts du sang agit comme un moteur de la croissance du marché des substituts du sang artificiel.

Les substituts sanguins artificiels sont également connus sous le nom d’oxygénothérapie ou de transporteurs d’oxygène à base d’hémoglobine. Il est utilisé pour imiter la fonction du sang biologique et pour remplacer la transfusion sanguine. Le sang artificiel est utilisé comme solution pour remplacer la transfusion de globules rouges en banque et est conçu pour surmonter les limitations telles que la pénurie de sonor sanguin, la contamination à haut risque, l’exigence de correspondance croisée. Les transfusions sanguines allogènes présentent de multiples risques et peuvent provoquer une transmission infectieuse, des réactions transfusionnelles, des lésions pulmonaires aiguës liées à la transfusion, une cicatrisation postopératoire retardée, une immunomodulation et un risque potentiel de récidive du cancer. Il offre la promesse de traitements médicaux nouveaux et importants qui sauvent des vies.

Téléchargez un échantillon Exclusif de ce Rapport Premium Avec des tableaux et des graphiques @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=asia-pacific-artificial-blood-substitutes-market

Analyse des parts de marché du paysage concurrentiel et des substituts de sang artificiel

Le paysage concurrentiel du marché des substituts de sang artificiel fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives sur le marché, les sites et les installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement de produits, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur et la largeur du produit, la domination des applications, la courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’objectif de l’entreprise lié au marché des substituts de sang artificiels.

Les principales sociétés qui s’occupent des substituts sanguins artificiels sont HEMARINA, Hemoglobine Oxygen Therapeutics LLC, KaloCyte, Inc., LLC “Visusmed », Agence Européenne des Médicaments, OPK Biotech LLC, NuvOx Pharma, Prolong Pharmaceuticals, LLC, Boston Therapeutics, Inc., Aurum Biosciences, OXYVITA Inc., NanoBlood LLC parmi d’autres acteurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreuses expansions et financements sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché des substituts de sang artificiel.

Par exemple,

En novembre 2020, Hemarina a publié un rapport scientifique sur la propriété anti-inflammatoire et antibactérienne du M 101, un transporteur d’oxygène pour le traitement de la parodontite. Cette étude a validé la qualité de la molécule M 101, dérivée de l’hémoglobine du ver marin.

En juin 2020, KaloCyte, Inc. a reçu un financement de 300 000 USD du Fonds Momentum du Système universitaire du Maryland (USM) pour le développement d’ErythroMer, un substitut de sang rouge synthétique et bio-inspiré. Ce financement a aidé l’entreprise à développer l’érythromère à un rythme beaucoup plus rapide.

En mai 2020, KaloCyte, Inc. attribution par les Instituts Nationaux de la Santé (NIH) d’une subvention de Phase I de 373 000 USD pour la recherche de petites entreprises dans le domaine de l’innovation (SBIR). Cette subvention a aidé l’entreprise à faire progresser le produit KaloCyte vers des tests précliniques d’innocuité et d’efficacité en prévision des traces humaines.

Portée et Taille du marché des substituts de sang artificiel

Le marché des substituts de sang artificiel est segmenté en fonction du type de produit, de la source, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser des poches de croissance et des stratégies de niche pour aborder le marché et déterminer vos domaines d’application principaux et la différence dans vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché des substituts de sang artificiels en Asie-Pacifique est segmenté en perfluorocarbures (PFC) et en porte-oxygène à base d’hémoglobine (HBOCs). Le perfluorocarbone (PFC) est segmenté en perftorane. Les transporteurs d’oxygène à base d’hémoglobine (HBOCs) sont segmentés en oxyglobine et en hémopure. En 2021, le segment des porteurs d’oxygène à base d’hémoglobine (HBOCs) devrait dominer le marché des substituts de sang artificiels en raison de la demande croissante de substituts de sang qui élimine le typage sanguin et surmonte la pénurie de sang humain.

Sur la base de la source, le marché des substituts de sang artificiel en Asie-Pacifique est segmenté en sang humain, sang animal, HB recombinant à base de micro-organismes, polymères synthétiques et cellules souches. En 2021, le segment du sang animal devrait dominer le marché des substituts de sang artificiel en raison de la disponibilité d’une quantité suffisante de source pour produire du sang artificiel.

En Savoir Plus Sur Ce Rapport De Recherche Premium @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-artificial-blood-substitutes-market

La croissance des Activités stratégiques des Principaux Acteurs du marché visant à accroître la sensibilisation aux substituts du sang artificiel stimule la Croissance du marché des Substituts du sang artificiel.

Le marché des substituts de sang artificiel vous fournit également une analyse détaillée du marché pour la croissance de chaque pays sur un marché particulier. En outre, il fournit des informations détaillées sur la stratégie des acteurs du marché et leur présence géographique. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Notre équipe de support composée de conseillers de marché qualifiés et bien informés est là pour vous aider à économiser de l’argent et du temps en fournissant les services suivants et plus encore:

** Affiner votre recherche en fonction de catégories spécifiques au sein d’un marché

** Identifier toute une pléthore de rapports pertinents

** Rapports Eipd basés sur leur portée et leur méthodologie de recherche

** Consulter objectivement avec vous pour vous aider à tirer le maximum de valeur pour votre investissement

** Coordonner avec les éditeurs pour les demandes de personnalisation

** Travaillez en étroite collaboration avec votre équipe pour assurer la livraison rapide des rapports

Obtenez La Table Des Matières Complète De Ce Rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=asia-pacific-artificial-blood-substitutes-market

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir des versions de rapport de section ou de région individuelles comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie, etc.