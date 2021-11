Le marché des substituts de sang artificiel devrait afficher un TCAC à deux chiffres entre 2021 et 2028 | HEMARINA, KaloCyte, OPK Biotech, NuvOx Pharma

Résumé du marché mondial des Substituts de sang artificiel :

Le marché mondial des substituts de sang artificiel croît avec un TCAC de 25,6% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 30 560,42 000 USD d’ici 2028.

Selon l’analyse du rapport de marché, les substituts de sang artificiel sont également connus sous le nom d’oxygénothérapie ou de transporteurs d’oxygène à base d’hémoglobine. Il est utilisé pour imiter la fonction du sang biologique et pour offrir un substitut à la transfusion sanguine. Le sang artificiel est utilisé comme solution pour remplacer la transfusion de globules rouges mis en banque et est conçu pour surmonter les limitations telles que la pénurie de sondeur sanguin, la contamination à haut risque, l’exigence de compatibilité croisée. Les transfusions sanguines allogéniques présentent de multiples risques et peuvent provoquer une transmission infectieuse, des réactions transfusionnelles, des lésions pulmonaires aiguës liées à la transfusion, un retard de cicatrisation postopératoire, une immunomodulation et un risque potentiel de récidive du cancer.

Les principaux facteurs clés de la croissance du marché mondial des substituts de sang artificiel sont la disponibilité limitée de sang frais et sa courte durée de vie, associées à une demande croissante de transfusion sanguine et à un financement accru pour le développement de substituts sanguins. De plus, le substitut de sang artificiel élimine le risque de maladies infectieuses ou de contamination pendant la transfusion et offre une durée de conservation prolongée par rapport au sang humain car il peut être conservé pendant 3 ans à température ambiante ou plus alors que la durée de conservation du sang humain est courte de 42 jours.

Segmentation globale du marché des substituts de sang artificiel :

En fonction du type de produit, le marché mondial des substituts sanguins artificiels est segmenté en perfluorocarbones (PFC) et en transporteurs d’oxygène à base d’hémoglobine (HBOC). Le perfluorocarbone (PFC) est ensuite segmenté en perftorane. Les transporteurs d’oxygène à base d’hémoglobine (HBOC) sont ensuite segmentés en oxyglobine et hémopure.

Sur la base de la Source, le marché mondial des substituts sanguins artificiels est segmenté en sang humain, sang animal, HB recombinant à base de micro-organismes, polymères synthétiques et cellules souches.

Sur la base de l’application, le marché mondial des substituts de sang artificiel est segmenté en maladies cardiovasculaires, tumeurs malignes, blessures, affections néonatales, transplantation d’organes et affection maternelle.

Basé sur l’utilisateur final, le marché mondial des substituts sanguins artificiels est segmenté en hôpitaux et cliniques, banques de sang et autres.

Géographiquement, un rapport marketing influent sur les substituts de sang artificiel est classé dans diverses régions, y compris les ventes, les revenus, la part de marché et le taux d’expansion (pourcentage) dans les zones suivantes, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Le Moyen-Orient et Afrique. De plus, la faisabilité de nouveaux projets d’investissement est évaluée et des conclusions globales de recherche sont proposées. De plus, le rapport Substituts de sang artificiel donne aux clients une idée des moteurs et des contraintes du marché à l’aide de l’analyse SWOT et fournit également toutes les projections du TCAC pour l’année historique 2019, l’année de base 2020 et la période de prévision 2021-2028.

Principaux acteurs clés du marché mondial des substituts de sang artificiel :

HEMARINE

Hémoglobine Oxygen Therapeutics LLC

Kalocyte, Inc

Agence européenne des médicaments

OPK Biotech LLC

NuvOx Pharma

Prolonger les produits pharmaceutiques, LLC

Boston Therapeutics, Inc

Aurum Biosciences

OXYVITA Inc

NanoBlood LLC et plus……………

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché des substituts de sang artificiel comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 profils sur les substituts de sang artificiel, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché des substituts du sang artificiel, principaux moteurs et contraintes

Marché mondial des substituts de sang artificiel : table des matières

1 Aperçu du rapport 2021-2028

2 Tendances de croissance mondiale 2021-2028

3 Paysage de la concurrence par les acteurs clés

4 Analyse globale du marché des substituts de sang artificiel par régions

5 Analyse globale du marché des substituts de sang artificiel par type

6 Analyse globale du marché des substituts de sang artificiel par applications

7 Analyse globale du marché des substituts de sang artificiel par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Marché mondial des substituts de sang artificiel Analyse des coûts des fabricants

10 canaux de commercialisation, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des substituts de sang artificiel 2021-2028

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

