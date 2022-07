Le marché des substituts de repas riches en protéines connaîtra une « croissance explosive » jusqu’en 2027 | Nutiva, GlaxoSmithKline, Herbalife Nutrition, Kellogg’s

Le rapport sur le marché mondial des substituts de repas riches en protéines d’AMA Research met en évidence une analyse approfondie des caractéristiques du marché, de la taille, des estimations et de la croissance par segmentation, des répartitions régionales et des pays, ainsi que du paysage concurrentiel, des parts de marché des joueurs et des stratégies qui sont essentielles sur le marché. L’exploration fournit une vue et des informations à 360°, mettant en évidence les principaux résultats de l’industrie. Ces informations aident les décideurs commerciaux à formuler de meilleurs plans d’affaires et à prendre des décisions éclairées pour améliorer la rentabilité. En outre, l’étude aide les acteurs privés ou à risque à comprendre les entreprises plus en détail afin de prendre des décisions plus éclairées.

Les principaux acteurs de ce rapport incluent,

Abbott Laboratories (États-Unis), Herbalife Nutrition (États-Unis), Kellogg’s (États-Unis), Nestlé (Suisse), SlimFast (États-Unis), Glanbia, Plc (Irlande), GlaxoSmithKline (Royaume-Uni), Nature’s Bounty (États-Unis) , Nutiva (États-Unis) et Onnit Labs (États-Unis).

Exemple de rapport gratuit + tous les graphiques et graphiques associés @ : https://www.advancemarketanalytics.com/sample-report/78325-global-high-protein-meal-replacement-market

Le substitut de repas riche en protéines est destiné à remplacer le petit-déjeuner, le déjeuner ou le dîner. Ils sont souvent riches en nutriments mais contiennent moins de calories qu’un repas. Si vous avez besoin d’aide pour contrôler votre appétit, recherchez un substitut de repas riche en protéines. Les shakes substituts de repas sont riches en vitamines, minéraux, acides aminés et glucides essentiels dont votre corps a besoin pour fonctionner. Une alimentation riche en protéines peut aider les gens à perdre du poids en évitant de trop manger. Lorsqu’il est combiné avec de l’exercice, un régime riche en protéines peut aider au développement de la masse musculaire maigre. Les muscles maigres brûlent plus de calories tout au long de la journée, ce qui peut aider à perdre du poids.

Les leaders du marché et leurs stratégies de développement expansionnistes

Le 20 janvier 2021, Solace Nutrition, LLC, une société de nutrition médicale spécialisée dans les compléments alimentaires pour les maladies métaboliques et les maladies chroniques, a acquis R-Kane Nutritionals, une marque de shakes riches en protéines et d’autres produits amaigrissants distribués aux médecins. et des installations médicales pour le traitement de l’obésité.

Le 10 juin 2021, Arla Food Ingredients lance un nouveau concept qui comprend trois solutions de substituts de repas. L’idée est de démontrer la polyvalence de la gamme Lacprodan d’ingrédients de protéines de lactosérum et de caséine micellaire en présentant des solutions pour les boissons prêtes à boire (RTD), les barres riches en protéines et les shakes protéinés.

Facteurs de marché

Demande croissante de produits nutritifs

Opportunités

L’augmentation des cas d’obésité encourage les gens à opter pour des fast-foods sains

Renseignez-vous pour la personnalisation dans Report @: https://www.advancemarketanalytics.com/enquiry-before-buy/78325-global-high-protein-meal-replacement-market

Dans cette étude de recherche, les principaux facteurs qui stimulent la croissance de le rapport sur le marché mondial des substituts de repas riches en protéines a été étudié de manière approfondie dans le but d’estimer la valeur globale et la taille de ce marché d’ici la fin de la période de prévision. L’impact des forces motrices, des limites, des défis et des opportunités a fait l’objet d’un examen approfondi. Les tendances clés qui gèrent l’intérêt des clients ont également été interprétées avec précision au profit des lecteurs.

L’étude de marché sur les substituts de repas riches en protéines est en cours de classementpar type (poudre, barres, boissons, autres), application (athlètes, amateurs de gym, professionnels, enfants, autres), canal de distribution (en ligne, hors ligne, autres), ingrédients (biologiques, conventionnels) acteurs et région – Perspectives du marché mondial jusqu’en 2027

Le rapport se termine par des détails détaillés sur les opérations commerciales et la structure financière des principaux fournisseurs dans le rapport sur le marché mondial des substituts de repas riches en protéines. Un aperçu des principales tendances passées et présentes figure dans des rapports qui sont considérés comme bénéfiques pour les entreprises. à la recherche d’entreprises à risque sur ce marché. Des informations sur les différents canaux de commercialisation et les distributeurs bien connus sur ce marché ont également été fournies ici. Cette étude constitue un guide riche pour les acteurs établis et les nouveaux acteurs de ce marché.

Obtenez une remise raisonnable sur ce rapport Premium @ https://www.advancemarketanalytics.com/request-discount/78325-global-high-protein-meal-replacement-market

Extraits de la table des matières

Rapport d’étude de marché sur les substituts de repas riches en protéines

Chapitre 1 Haut Aperçu du marché des substituts de repas protéinés

Chapitre 2 Impact économique mondial sur l’industrie

Chapitre 3 Concurrence sur le marché mondial par les fabricants

Chapitre 4 Revenu mondial (valeur, volume *) par région

Chapitre 5 Offres mondiales (production), consommation, exportation, importation par régions

Chapitre 6 Revenu mondial (Valeur, Volume*), Prix* Tendance par type

Chapitre 7 Analyse du marché mondial par application

………………….suite

Ce rapport analyse également le cadre réglementaire du rapport sur le marché mondial des substituts de repas riches en protéines pour informer les parties prenantes sur les différentes normes, réglementations, cela peut avoir un impact. Il recueille également des informations approfondies à partir des techniques de recherche primaires et secondaires détaillées analysées à l’aide des outils d’analyse les plus efficaces. Sur la base des statistiques tirées de cette étude systématique, l’étude de marché fournit des estimations pour les acteurs du marché et les lecteurs.

Contactez-nous :

Craig Francis (RP & Marketing Manager)

AMA Research & Media LLP

Unit No. 429, Parsonage Road Edison, NJ

New Jersey USA – 08837

Téléphone : +1 (206) 317 1218