Le marché des substituts de lait à base d’amande devrait atteindre 12,88 milliards de dollars d’ici 2029.

Le marché des substituts laitiers à base d’amandes a été évalué à 5,2 milliards de dollars américains et devrait atteindre 12,88 milliards de dollars américains d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 12,00 % sur la période de prévision 2022-2029. Les rapports de marché préparés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets, ainsi que des informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la situation géographique. . Portée, acteurs du marché et scénarios de marché, et comportement des consommateurs.

La consommation de certaines catégories de produits laitiers a diminué au cours des deux dernières décennies, les consommateurs ayant réagi aux préoccupations concernant l’utilisation d’hormones, d’allergènes et le profil malsain de certains produits laitiers, qui étaient autrefois considérés comme des éléments essentiels d’une alimentation équilibrée dans de nombreuses cultures. Les produits laitiers à base d’amandes, par exemple, ont une aura de santé perçue par les consommateurs et attirent l’attention des fournisseurs de produits laitiers.

Les substituts du lait sont des produits à base de plantes tels que les amandes et les noix de cajou. Les substituts laitiers sont connus dans le monde entier pour leurs nombreux avantages, notamment la réduction du risque d’obésité, de diabète et de cholestérol, entre autres. Des alternatives au lait sans lactose, sans gluten, sans sucre, sans cholestérol et sans OGM sont disponibles.

Obtenez un exemple de rapport @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-almond-based-dairy-alternatives-market

Dynamique du marché des substituts du lait à base d’amande

chauffeur

Augmentation de la prévalence des maladies chroniques liées au mode de vie et de l’intolérance aux produits laitiers

L’un des principaux facteurs de croissance du marché est la prévalence croissante des maladies chroniques liées au mode de vie et de l’intolérance aux protéines animales. De plus, la propagation des habitudes alimentaires végétaliennes à travers le monde stimule la croissance du marché. La préférence mondiale pour les produits à base d’amandes évolue à mesure que la sensibilisation des consommateurs à la santé animale augmente et que l’intolérance au lactose augmente dans le monde entier. Les perspectives du marché sont donc positives.

L’essor du marketing des médias sociaux

Elle développe également de nouveaux produits tels que le lait d’amande , le fromage et le yaourt pour alimenter sa croissance. Ce produit est riche en nutriments essentiels et a un goût presque identique aux produits d’origine animale. D’autres facteurs, tels que les activités promotionnelles généralisées des célébrités et des athlètes pour promouvoir la consommation de produits végétaliens afin de maintenir un mode de vie sain et la disponibilité facile du produit via les canaux de vente au détail en ligne en pleine croissance, sont susceptibles de stimuler davantage le marché.

chance

L’intolérance au lactose est l’une des opportunités les plus récentes sur le marché mondial. La majorité de la population mondiale restera intolérante au lactose. Cette partie de la population mondiale exigera toujours l’alternative sans lactose que l’industrie des produits à base d’amandes peut offrir. Une autre possibilité est le mouvement pour un mode de vie durable, qui préconise des produits respectueux du climat et des animaux. Alors que les gens font des choix plus respectueux de l’environnement pour réduire l’empreinte carbone de leurs ménages, le marché mondial porte une attention particulière aux énormes opportunités du marché croissant des produits laitiers alternatifs à base d’amandes.

Voir table des matières détaillée @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-almond-based-dairy-alternatives-market

restriction

Plus particulièrement, l’utilisation d’édulcorants artificiels dans des produits tels que le lait d’amande et le lait de soja, ainsi qu’un manque de sensibilisation aux avantages des substituts du lait, sont susceptibles de limiter davantage et de remettre en question le marché des substituts du lait à base d’amande dans les années à venir. .

Ce rapport sur le marché des substituts de lait à base d’amande fournit des détails pour analyser les opportunités liées aux nouveaux développements récents, aux réglementations commerciales, à l’analyse des importations / exportations, à l’analyse de la production, à l’optimisation de la chaîne de valeur, aux parts de marché, à l’impact des joueurs, au marché national et local, aux flux de revenus émergents et au retour. en espèces. fournir une réglementation du marché, une analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’applications et de domaines, les approbations de produits, les lancements de produits, l’expansion géographique, les innovations technologiques sur le marché.

Impact du COVID-19 sur le marché Substituts laitiers à base d’amandes

L’épidémie de COVID-19 a exercé une pression énorme sur l’industrie du lait fonctionnel et des compléments alimentaires. De nombreux travailleurs de première ligne, notamment des médecins, des infirmières, d’autres professionnels de la santé, des travailleurs de l’assainissement ou des nettoyeurs, travaillent dur pour arrêter la propagation du nouveau coronavirus. Les agences gouvernementales ont conseillé aux citoyens de manger des aliments sains et nutritifs pour lutter contre la maladie.

Cela devrait augmenter la demande de produits à base de plantes qui fournissent des nutriments essentiels pour soutenir la santé et le fonctionnement optimal du corps. Les produits à base de plantes sont nécessaires pour faire croître et réparer les cellules et les tissus humains. En plus de fournir des éléments de base pour des muscles et des tissus sains, les protéines végétales sont également bénéfiques pour la perte de poids.

Couverture du marché mondial des substituts de lait à base d’amande

la nutrition

vitamine

protéine

glucides

formulation

simple et doux

aromatisé et sans sucre

saveur et douceur

facile et sans sucre

marque

soie

Diamant bleu

tellement délicieux

Ferme californienne

dormir

Etc

demande

Aliments

boisson

canal de distribution

Supermarché/Hypermarché

en ligne

boutique spécialisée

As-tu plus d’information @

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-almond-based-dairy-alternatives-market

Analyse / aperçu du marché régional des substituts laitiers à base d’amandes

Les pays couverts par le rapport sur le marché des substituts de lait à base d’amande sont l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, les États-Unis, le Canada et le Mexique dans le reste de l’Europe. . Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Autres Monde (APAC) Monde (APAC), Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) La région Moyen-Orient et Afrique (MEA), qui comprend le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud, fait partie de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché pour les substituts du lait à base d’amandes. La position de leader de l’Amérique du Nord sur le marché des substituts de lait à base d’amande peut être attribuée à des facteurs tels que la sensibilisation des consommateurs à l’importance des régimes riches en protéines, la sensibilisation croissante à la santé, l’établissement de l’industrie laitière et l’adoption croissante des avancées technologiques dans le secteur laitier. industrie. Secteur. l’industrie des boissons.

Consultez les rapports associés :

https://limex.me/feed/?gam=logo

https://spurstartup.mn.co/posts/29881041

https://red-66643.mn.co/posts/29881053

https://www.xaphyr.com/blogs/189169/Asia-Pacific-Bakery-Processing-Equipment-Market-Growth-Rate-Trends-Size

https://www.findit.com/ContentBuilder/RightNow

https://www.findit.com/cpevbzliwplrpbs/RightNow/asia-pacific-bakery-processing-equipment-market-growthm/d1f1497d-7a04-4a9e-bc51-c4373338a5e1

https://hackmd.io/k-mD9fiSR7WQs_HFSTN_PQ

À propos de nous :

Data Bridge Market Research se positionne comme une nouvelle société unique d’études de marché et de conseil avec une flexibilité inégalée et une approche intégrée. Nous nous engageons à découvrir les meilleures opportunités du marché et à promouvoir des informations efficaces pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Tél. : +1-888-387-2818

E-mail : Sopan.gedam@databridgemarketresearch.com