Le marché des stimulateurs nerveux périphériques surperforme sur la période 2027 |/ Acted Medical Inc, Bioness Inc, Cala Health Inc

La stimulation du nerf périphérique et du champ consiste à placer les électrodes directement sur les nerfs ou sous la peau dans la région de la douleur. C’est une procédure légèrement invasive, nécessitant une petite fente sur la zone ciblée. Les médecins insèrent un petit fil sous la peau près des nerfs et placent un petit paquet sans fil, qui pourrait être interne ou externe, sur cette zone pour alimenter le fil. L’appareil est automatique pour maximiser le soulagement de la douleur par des signes de douleur gênants pour le cerveau.

La stimulation nerveuse périphérique est une procédure de patient dans laquelle un petit appareil électrique est retranché près d’un nerf blessé pour interrompre les signaux de douleur. Les nerfs périphériques sont les nerfs situés à l’extérieur du cerveau et du cordon dorsal.

Acteurs clés-

* Actionné Médical Inc

* Bioness Inc.

* Cala Santé Inc

* Cardionomic Inc

* Charco Neurotech Sa

* Checkpoint Surgical Inc

* EMKinetics, Inc.

* Epineuron Technologies Inc

* Gondola Medical Technologies SA

* Noctrix Santé Inc

* Remedee Labs SAS

Fringe Nerve Stimulators Market Report fournit des données exhaustives sur les éléments de pipeline des stimulateurs nerveux périphériques (PNS) avec un examen relatif des éléments à différentes phases d’avancement et des données sur les préliminaires cliniques en cours.

Un gadget d’incitation au nerf périphérique est comme le gadget d’incitation à la ligne vertébrale (SCS) qui est utilisé pour traiter les problèmes d’agonie constante. Un PNS contient un stimulateur cardiaque électrique qui tonifie le nerf de la frange à travers les bornes soigneusement intégrées.

L’étendue de ce rapport-

– Large inclusion des Stimulateurs Nerveux Périphériques (PNS) sur lesquels on travaille

– Le rapport vérifie les subtilités des éléments importants du pipeline qui intègrent, la description des éléments, les subtilités de permis et d’effort coordonné, et d’autres exercices de formation

– Le rapport vérifie la partie clé associée à l’amélioration des Stimulateurs Nerveux Périphériques (SNP) et passe en revue tous leurs projets de pipeline

– L’inclusion d’éléments de pipeline dépend de différentes phases d’amélioration allant du développement initial à l’étape Approuvée / émise

– Le rapport fournit des informations préliminaires cliniques clés sur les préliminaires continus explicites aux éléments du pipeline

– Améliorations tardives dans la section / l’industrie

Table des Matières:

Chapitre 1. Aperçu du Marché des Stimulateurs Nerveux Périphériques

Chapitre 2. Stimulateurs Nerveux Périphériques Concurrence sur le marché par les Acteurs / Fournisseurs

Chapitre 3. Ventes et Revenus par Type, par Application, par régions

Chapitre 4. Stimulateurs nerveux périphériques Profils des acteurs du marché et données de vente

Chapitre 6. Analyse Des Coûts De Fabrication

Chapitre 7. Chaîne Industrielle, Stratégie d’Approvisionnement et Acheteurs en aval

Chapitre 8. Analyse de la Stratégie de Marché des Stimulateurs Nerveux Périphériques, Distributeurs / Commerçants

Chapitre 9. Analyse des facteurs efficaces du marché des ballons et des stents d’angioplastie

Chapitre 10. Taille et prévisions du marché des Stimulateurs Nerveux Périphériques

Chapitre 11. Conclusion

Chapitre 12. Annexe

