Le marché des stimulateurs électriques du plancher pelvien en Asie-Pacifique devrait atteindre 32,24 millions de dollars américains d’ici 2028

Le marché des stimulateurs électriques du plancher pelvien en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Selon une analyse de Data Bridge Market Research, la croissance de la population gériatrique d’ici 2028 sera le moteur de la croissance du marché des stimulateurs électriques du plancher pelvien.

L’électrostimulation du plancher pelvien consiste à stimuler les muscles du plancher pelvien à l’aide d’une sonde reliée à un appareil d’électrostimulation contrôlée. Stimule la contraction musculaire, crée une réponse musculaire, renforce les muscles du plancher pelvien et améliore l’incontinence urinaire.

Les principales entreprises discutant du rapport sur le marché des stimulateurs électriques du plancher pelvien en Asie-Pacifique sont Everyway Medical Instruments Co., Ltd, Shenzhen XFT Medical Limited, Laborie, Inc., Sunmedix Co, Ltd., Utah Medical Products, Inc., GymnaUniphy et V2U. Santé des autres joueurs de l’équipe nationale. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Stimulateur électrique du plancher pelvien Market analyse la part de marché, les nouveaux développements et le portefeuille de produits, l’impact des acteurs du marché national et régional, l’analyse des opportunités dans les segments de revenus émergents, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, l’expansion géographique du marché et la technologie innovation. Pour comprendre l’analyse et le scénario du marché Stimulateur électrique du plancher pelvien, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour son profil d’analyste. Notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.

Pour plus d’informations sur l’analyse de marché, résumé du rapport de recherche @:- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-pelvic-floor-electric-stimulator-market

Couverture du marché et taille du marché

Le marché des stimulateurs électriques du plancher pelvien est segmenté en huit segments principaux en fonction du type de produit, du type d’appareil, du nombre de canaux, du traitement, du traitement, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. Growth Across Fields analyse la croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché pour aider à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

En fonction du type de produit, le marché des stimulateurs électriques du plancher pelvien est segmenté en mobiles, fixes et portables . D’ici 2021, le segment mobile devrait dominer le marché en raison de l’adoption de la haute technologie par les principaux acteurs du marché.

En fonction du type d’appareil, le marché des stimulateurs électriques du plancher pelvien est segmenté en appareils de stimulation électrique non implantables et en appareils de stimulation électrique implantables. Le segment des appareils de stimulation électrique non implantables devrait dominer le marché jusqu’en 2021 en raison de l’augmentation des dépenses de santé.

Le marché des stimulateurs électriques du plancher pelvien est divisé en un et deux canaux en fonction du nombre de canaux. Le segment monocanal devrait dominer le marché en 2021 en raison de la demande croissante d’appareils et de la montée en puissance des acteurs du marché.

Sur la base du traitement, le marché des stimulateurs électriques du plancher pelvien est segmenté en physiothérapie et en ergothérapie. Le segment de la physiothérapie devrait dominer le marché d’ici 2021 en raison de l’augmentation des initiatives de sensibilisation du gouvernement.

Sur la base du traitement, le marché des stimulateurs électriques du plancher pelvien est segmenté en entraînement des muscles du plancher pelvien (PFMT), stimulation électrique neuromusculaire intravaginale (NMES) et stimulation transcutanée du nerf tibial (TTNS). Le segment de l’entraînement des muscles du plancher pelvien (PFMT) devrait dominer le marché en 2021 en raison de l’augmentation de conditions telles que l’incontinence urinaire.

Par application, le marché des stimulateurs électriques du plancher pelvien est segmenté en incontinence urinaire, maladies neurodégénératives , dysfonction sexuelle et autres. Le segment de l’incontinence urinaire devrait dominer le marché d’ici 2021 en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des stimulateurs électriques du plancher pelvien est segmenté en hôpitaux , établissements de soins à domicile et cliniques. Le segment hospitalier devrait dominer le marché en 2021 en raison de la hausse des dépenses de santé.

Sur la base du canal de distribution, le marché des stimulateurs électriques du plancher pelvien est segmenté en appels d’offres directs, distribution par des tiers et autres. En 2021, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché, les hôpitaux achetant des stimulateurs électriques du plancher pelvien et des produits connexes auprès d’un plus large éventail de canaux.

Analyse au niveau national du marché des stimulateurs électriques du plancher pelvien en Asie-Pacifique

Il analyse le marché des stimulateurs électriques du plancher pelvien en Asie-Pacifique et fournit des informations sur la taille du marché par pays, type de produit, type d’appareil, nombre de canaux, traitement, traitement, application, utilisateur final et canal de vente. répartition comme décrit ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché Asie-Pacifique des stimulateurs électriques du plancher pelvien comprennent la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, l’Australie, Singapour, la Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique. La Chine domine le marché des stimulateurs électriques du plancher pelvien en Asie-Pacifique en raison de la présence d’acteurs puissants sur le marché et des caractéristiques économiques de la région.

Parcourir la table des matières complète : – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=asia-pacific-pelvic-floor-electric-stimulator-market

La section pays du rapport fournit également des influenceurs de marché individuels et des changements réglementaires pour les marchés au niveau national qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie nationale, les mesures réglementaires et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prédire les conditions du marché dans chaque pays. Il fournit également une analyse prédictive des données, prenant en compte la présence et la disponibilité des marques dans la région Asie-Pacifique, les défis rencontrés par peu ou pas de concurrence des marques régionales et nationales, et l’impact des canaux de vente.

