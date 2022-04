Le marché des stents coronaires devrait atteindre 15,37 milliards de dollars d’ici 2026

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des stents coronaires était évalué à 8,30 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 15,37 milliards USD d’ici 2026 à un TCAC de 7,9%. Les stents sont de petits tubes expansibles utilisés pour traiter les artères rétrécies ou affaiblies. Un stent coronaire est un petit tube maillé qui maintient les passages ouverts dans le corps tels que les artères faibles ou étroites. Il s’agit d’un petit dispositif en forme de tube placé dans les artères coronaires, qui alimentent le cœur en sang, pour maintenir les artères ouvertes dans le traitement des maladies coronariennes. Les stents coronaires sont utilisés dans presque toutes les procédures d’intervention coronarienne percutanée (ICP). Les stents réduisent les douleurs thoraciques et il a été prouvé qu’ils améliorent les chances de survie et diminuent les événements indésirables dans l’infarctus aigu du myocarde. Le marché des stents coronaires est en croissance continue. Avec les avancées croissantes et le lancement de nouveaux produits, le champ d’application du produit est énorme.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que :

L’invasivité minimale a attiré l’attention de beaucoup ces derniers temps. Étant donné que l’angioplastie coronarienne est l’un des types de traitements intrusifs minimaux, il y a eu une impulsion de croissance dans la demande pour cette procédure. L’augmentation des cas de maladies coronariennes a déclenché des initiatives de recherche et développement pour développer plusieurs solutions innovantes à des fins de traitement, ce qui jette les bases d’une croissance future.

Les hôpitaux dominent le marché avec une part de marché de 63 %. Cela est dû aux vastes installations offertes dans les hôpitaux.

Les stents coronaires sont de deux types en termes de livraison. Il s’agit notamment des stents expansibles par ballonnet et des stents auto-extensibles.

L’existence d’alternatives à l’angioplastie coronarienne est également devenue un frein au marché des stents coronaires. Ces alternatives incluent des procédures telles que l’athérectomie, l’angioplastie au laser, le pontage coronarien, etc.

Les développements récents ont encouragé le marché dans une très large mesure. Par exemple, le lancement récent des stents à double thérapie (DTS) est un type de stent unique en son genre. Le DTS est une combinaison de stents anti-médicaments et de stents bio-conçus. Il a un revêtement à l’intérieur et à l’extérieur, ce qui réduit les risques de caillots sanguins, d’inflammations et de lésions tissulaires. Le DTS devrait croître à un taux de 8,8 %.

Parmi les types de stents, les stents à élution de médicament, étant le type de stents le plus testé, dominent le marché. Ils sont considérés comme les plus sûrs et les plus testés parmi tous les autres types de stents. Ils devraient croître à un taux de 7,7 %.

L’Amérique du Nord domine le marché avec la part de marché la plus élevée. L’évolution des habitudes alimentaires et les cas d’obésité ont entraîné une augmentation des cas de CAD, c’est-à-dire de maladie coronarienne. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,7 %.

L’Europe suit de près l’Amérique du Nord et détient la part de marché la plus élevée avec 30,4 %. Cela peut être attribué aux avancées technologiques croissantes dans la région. La région devrait enregistrer un TCAC de 7,6 %.

L’Asie-Pacifique est considérée comme la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 8,7 %. Cela peut être attribué à l’augmentation de la population gériatrique dans la région et à l’augmentation des cas de maladie coronarienne. Plusieurs gouvernements de cette région ont pris des initiatives pour rendre les installations médicales et les interventions chirurgicales abordables. L’Asie-Pacifique détient une part de marché d’environ 26,6 %.

Paysage concurrentiel :

Le rapport se concentre également sur les détails de chaque acteur du marché, y compris sa position mondiale, sa situation financière, sa génération de revenus, son aperçu de la société, son portefeuille de produits et de services. Le marché des stents coronaires est extrêmement concurrentiel et se compose de plusieurs acteurs clés au niveau régional et mondial. Les principaux acteurs se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les investissements en R&D, les partenariats, les coentreprises et les collaborations pour renforcer leur position sur le marché et améliorer leur portefeuille de produits.

Les principales sociétés opérant sur le marché sont :

Boston Scientific Corporation, Medtronic Plc, Abbott Laboratories, B. Braun Melsungen AG, Vascular Concepts, Stentys SA, Biosensors International Group Ltd. et Orbus Neich.

Le rapport offre également des informations détaillées sur la segmentation du marché en fonction du type, de l’application et de la bifurcation régionale :

Segmentation du marché des stents coronaires :

par type (chiffre d’affaires, millions USD ; 2016-2026)

Stents à double thérapie Stents

à élution de médicament Stents

bio-conçus Stents

métalliques nus

Échafaudage vasculaire biorésorbable (BVS)

par utilisation finale (chiffre d’affaires, millions USD ; 2016-2026)

Hôpitaux

chirurgie ambulatoire Centres

cardiaques

par matériau (chiffre d’affaires, millions USD ; 2016-2026)

Métal

Polymère

Copolymère

Perspectives régionales :

Amérique du Nord S. Canada Mexique

Europe Allemagne K. Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Amérique Brésil Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite AE Afrique du Sud Reste de MEA



Merci d’avoir lu le rapport. Veuillez noter que nous offrons également des rapports personnalisés selon les exigences du client. Contactez-nous pour en savoir plus sur la fonctionnalité de personnalisation et notre équipe vous fournira le rapport le mieux personnalisé.

