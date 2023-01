Le marché des stents biorésorbables devrait croître à un TCAC de 10,66 % jusqu’en 2028

Un rapport fiable sur le marché des stents biorésorbables a été structuré en tenant compte de la demande croissante et de la valeur des études de marché pour le succès dans divers segments. Cet article de marché couvre de nombreux domaines d’activité dans l’industrie des stents biorésorbables. De plus, ce rapport a été préparé avec une combinaison des meilleures informations de l’industrie, des solutions exploitables, des solutions de talents et des dernières technologies. Ce rapport d’activité n’est pas seulement professionnel, c’est un rapport complet axé sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, l’analyse des concurrents, les segments clés et l’analyse géographique. Le rapport de commercialisation à grande échelle des stents biorésorbables met également en évidence les principaux facteurs déterminants pour l’industrie des stents biorésorbables et les limitations du marché qui entraînent généralement des contraintes.

Un rapport de recherche fiable sur le marché des stents biorésorbables identifie et analyse les dernières tendances de l’industrie des stents biorésorbables ainsi que les principaux moteurs, inhibiteurs, défis et opportunités. Les évaluations et les calculs sont effectués dans le rapport en utilisant une année de référence spécifique et les années précédentes. Il fournit des informations sur les définitions, les classifications, les applications et les engagements du marché pour aider à comprendre comment le marché se comportera au cours de l’année de prévision. Toutes les données statistiques calculées avec les outils les plus authentiques comme l’analyse SWOT sont caractérisées à l’aide de graphiques et de tableaux pour une meilleure expérience utilisateur et une compréhension claire.

Le marché des stents biorésorbables devrait connaître un taux de croissance du marché de 10,66 % au cours de la période de prévision. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des stents biorésorbables fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir au cours de la période de prévision tout en fournissant leur impact sur la croissance du marché. Le développement rapide du secteur de la santé à travers le monde alimente la croissance du marché des stents biorésorbables.

Aperçu du marché: –

Un stent bioabsorbable est un type de dispositif médical utilisé pour traiter les anomalies cardiaques en dilatant les vaisseaux sanguins pour empêcher l’obstruction des vaisseaux sanguins. Un stent est généralement implanté dans l’œsophage pour faciliter le passage des aliments et des boissons dans le cancer de l’œsophage. Ce stent est implanté dans l’uretère pour supprimer l’obstruction du flux urinaire, et une variété de stents est disponible pour une variété de conditions cliniques.

Le nombre croissant de personnes souffrant de maladie coronarienne et de maladie artérielle périphérique à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des stents bioabsorbables. La croissance de la population gériatrique, l’augmentation du risque de CAD et de PAD chez les personnes âgées et l’acceptation croissante des implants médicaux parmi la population alimentent la croissance du marché. La propension croissante aux procédures mini-invasives avec diverses caractéristiques telles que moins de douleur et une récupération plus rapide et une augmentation des procédures d’intervention coronarienne percutanée (ICP) ont un impact supplémentaire sur le marché. De plus, l’amélioration des infrastructures de soins de santé, un solide portefeuille de produits et l’incidence croissante des maladies cardiaques ont un impact positif sur le marché des stents biorésorbables.

Principaux acteurs opérant sur le marché des stents biorésorbables

bbott, REVA Medical, Inc., Elixir Medical Corporation, KYOTO MEDICAL PLANNING Co., Ltd., BIOTRONIK, Amaranth Medical, Inc., Arterial Remodeling Technologies, Meril Life Sciences Pvt. Ltd., Arterius, lepumedical.com, Boston Scientific Corporation, 480 Biomedical, Inc., S3V Vascular Technologies., QualiMed, OrbusNeich, Medtronic, STENTYS SA, Terumo Corporation, MicroPort Scientific Corporation, BD, B. Braun et Melsungen AG, autres Parmi les acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée du marché mondial des stents biorésorbables et taille du marché

Le marché des stents bioabsorbables est segmenté en fonction du matériau, du produit, du taux d’absorption, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les applications clés du marché.

Le marché des stents bioabsorbables est divisé en stents à base de polymères bioabsorbables, stents en métal bioabsorbables et stents à base de matériaux naturels bioabsorbables, selon le matériau.

Sur la base du produit, le marché des stents biorésorbables est segmenté en stents coronaires, stents périphériques et implants liés aux stents.

Sur la base du taux d’absorption, le marché des stents biorésorbables est divisé en stents à absorption lente et en stents à absorption rapide.

Sur la base de l’application, le marché des stents biorésorbables est segmenté en maladie coronarienne et maladie artérielle périphérique.

En fonction de l’utilisateur final, le marché des stents biorésorbables est segmenté en hôpitaux, centres cardiaques, cliniques/cliniques spécialisées et autres.

Analyse régionale / aperçu du marché des stents bioabsorbables

Le marché des stents biorésorbables est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, technologie et application référencés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des stents biorésorbables sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine et le Japon. . , Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Moyen-Orient et Afrique (MEA) Est et Afrique (MEA) , qui fait partie de l’Amérique du Sud ; le Brésil, qui fait partie de l’Amérique du Sud ; l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des stents biorésorbables en raison de la hausse du revenu disponible des particuliers et de la forte demande de stents biorésorbables dans cette région.

La région Asie-Pacifique continuera de projeter le taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision, en raison de l’urbanisation croissante et du développement de l’industrialisation qui en résulte.

Points clés couverts dans la table des matières :

Aperçu du marché des stents bioabsorbables : Incorporant six sections, la portée de l’étude, les principaux fabricants couverts, les segments de marché par type, les segments de marché des stents bioabsorbables par application, les objectifs de l’étude et les années considérées.

Paysage du marché des stents bioabsorbables : Ici, les opposés du marché mondial des stents bioabsorbables sont disséqués par la valeur, les revenus, la part du gâteau par commerce et organisation, les taux du marché, les circonstances intenses et les modèles les plus récents, la consolidation. , le développement, l’acquisition et l’ensemble de l’industrie font partie de l’organisation supérieure.

Profil des fabricants de stents bioabsorbables : Ici, les principaux acteurs du marché mondial des stents bioabsorbables sont considérés en fonction des régions commerciales, des principaux articles, du bénéfice net, des revenus, des coûts et de la génération.

État et perspectives du marché des stents biorésorbables par région: Dans ce segment, le rapport examine le bénéfice net, la transaction, les revenus, la génération, une partie de l’industrie globale, le TCAC et la taille du marché par région. Ici, le marché mondial des stents biorésorbables est étudié en profondeur en fonction de régions et de pays tels que l’Amérique du Nord, l’Europe, la Chine, l’Inde, le Japon et la MEA.

Applications ou utilisateurs finaux des stents biorésorbables : cette partie de l’étude exploratoire montre comment une importante section client final/application s’ajoute au marché mondial des stents biorésorbables.

Prévisions du marché des stents bioabsorbables : côté production : dans ce rapport, les auteurs se sont concentrés sur la création et l’estimation de l’estime de la création par jauges et types de fabricants clés.

Résultats et conclusions de l’étude sur les stents biorésorbables : il s’agit de l’une des dernières parties du rapport dans laquelle les résultats des enquêteurs et la conclusion de l’étude exploratoire sont fournis.

Investir dans la recherche vous donne accès à des informations telles que :

Marché des stents biorésorbables [Global – Segmentation par région]

Segmentation au niveau régional [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Répartition de la taille du marché par pays [Pays importants avec des parts de marché importantes]

Part de marché et revenus/ventes des principaux acteurs

Tendances du marché – Technologies/produits/startups émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc.

la taille du marché

Taille du marché par application/industrie

Prévision/Prévision du marché

