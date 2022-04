Le marché des stents à élution médicamenteuse atteindra 8,74 milliards de dollars d’ici 2026 – Rapports et données

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des stents à élution médicamenteuse était évalué à 5,63 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 8,74 milliards USD d’ici 2026, avec un TCAC de 5,67 %. L’étude couvre une analyse approfondie des stents à élution médicamenteuse et son utilisation intensive dans les maladies cardiovasculaires. Les stents à élution médicamenteuse sont des stents métalliques recouverts d’un agent pharmacologique (médicament) connu pour supprimer la resténose (le reblocage ou la fermeture d’une artère après une angioplastie en raison d’une croissance excessive à l’intérieur ou au bord du stent). Les stents à élution médicamenteuse sont généralement préférés aux stents en métal nu pour la plupart des gens. Les stents à élution médicamenteuse sont généralement destinés à empêcher le blocage de se reproduire par rapport aux stents en métal nu. L’un des objectifs majeurs des stents à élution médicamenteuse est de limiter l’hyperplasie néointimale. Le marché mondial des stents à élution de médicaments est propulsé par un certain nombre de facteurs tels que l’augmentation de la population gériatrique, l’augmentation de la prévalence des maladies cardiovasculaires, l’acceptation croissante des chirurgies endovasculaires mini-invasives. Cependant, le processus d’approbation réglementaire strict et le manque de professionnels qualifiés constituent un obstacle majeur à la croissance du marché mondial des éluants de médicaments au cours de la période 2019-2026. À l’inverse, les marchés émergents d’Asie-Pacifique et d’Amérique latine devraient offrir des opportunités de croissance lucratives aux acteurs du marché impliqués dans le marché mondial des stents à élution de médicament.

Aperçu du marché:

Le marché mondial des stents à élution de médicament a considérablement augmenté au cours des dernières années et devrait enregistrer une croissance rapide au cours des prévisions période de 2021 à 2028. Le secteur pharmaceutique et de la santé évolue rapidement avec les innovations technologiques, l’augmentation des dépenses de santé et l’amélioration des installations et des systèmes de santé. De nombreux hôpitaux, centres de soins chirurgicaux ambulatoires et cliniques à travers le monde adoptent des appareils et des équipements de pointe. La croissance des revenus du marché mondial des stents à élution de médicaments est fortement influencée par des facteurs tels que la prévalence croissante des maladies chroniques, les progrès rapides dans le secteur de la santé et médical, l’adoption élevée des derniers outils et techniques et la croissance des fonds par plusieurs secteurs publics et privés. En outre, l’attention croissante portée au développement de médicaments, la demande croissante de médecine de précision, l’adoption élevée des paramètres de soins à domicile et des diagnostics au point de service, l’augmentation des investissements dans les activités de recherche et développement devraient stimuler la croissance des revenus du marché mondial au cours de la période de prévision.

La pandémie en cours modifie considérablement la dynamique du secteur pharmaceutique et des soins de santé. Divers pays sont confrontés à des défis tels que la pénurie de médicaments, de vaccins, de dispositifs de santé dans les hôpitaux. Cela devrait ouvrir des opportunités de croissance lucratives pour les acteurs du marché dans les années à venir.

Principales entreprises présentées dans le rapport :

Terumo Corporation, Biosensors, Abbott Laboratories, Boston Scientific Corporation, Medtronic PLC, Biotronik SE & Co. KG, MicroPort Scientific Corporation

Paysage concurrentiel :

Le marché mondial comprend divers acteurs du marché opérant aux niveaux régional et mondial. Ces acteurs clés adoptent diverses stratégies telles que les investissements en R&D, les accords de licence, les partenariats, les fusions et acquisitions, les collaborations et les coentreprises pour acquérir une assise solide sur le marché.

Segmentation du marché

des stents à élution de médicaments: marché des stents à élution de médicaments, par revêtement (chiffre d’affaires, millions USD; 2016-2026)

Revêtement à base de polymère

Biodégradable

Non biodégradable

Revêtement sans polymère

Surface microporeuse Surface

microstructurée Surface

tubulaire

fendue Surface

nanoporeuse Marché des stents à élution de médicaments, par application Chiffre d’affaires, en millions USD ; 2016-2026)

Maladie

maladies artérielles périphériques

coronarienne Marché des stents à élution de médicaments pour les

Hôpitaux

cardiologie Centres de

chirurgie ambulatoire

Perspectives régionales du marché mondial des stents à élution de médicaments

Amérique du Nord S. Canada

Europe K. Allemagne France Italie Espagne

Asie-Pacifique Inde Chine Japon Australie Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine Brésil Argentine Pérou Mexique Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Afrique du Sud AE Reste du Moyen-Orient et Afrique



Merci d’avoir lu le rapport de recherche sur le marché mondial des stents à élution de médicaments. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur la fonction de personnalisation et notre équipe vous proposera le rapport le mieux adapté à vos besoins.

