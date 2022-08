Le marché des statines s’élève à 20,41 milliards USD et devrait se développer à un TCAC de 4,20 % au cours de la période de prévision de 2029

Le marché des statines est un médicament administré aux patients pour abaisser le taux de cholestérol dans le corps. Les statines abaissent le cholestérol LDL dans le corps et peuvent être consommées par les patients à haut risque et ceux qui souffrent déjà des effets indésirables d’un taux de cholestérol élevé.

Le marché des statines devrait enregistrer un TCAC de 4,20 % sur la période de prévision, analysé par Data Bridge Market Research. Cela suggère que la valeur marchande de 14,69 milliards de dollars en 2021 atteindra 20,41 milliards de dollars en 2029. « Hôpital » domine le segment des utilisateurs finaux du marché des statines en raison de la demande croissante de traitement des maladies cardiovasculaires et inflammatoires. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Dynamique du marché des statines

chauffeur

L’obésité en hausse

La base croissante de la population en surpoids et obèse dans le monde est l’un des principaux facteurs contribuant à la croissance du marché. L’Inde, l’Allemagne, la Chine, les États-Unis et le Royaume-Uni ont les bases d’obésité les plus élevées au monde. L’obésité peut causer de nombreux problèmes dans le corps. Les problèmes respiratoires, le diabète et d’autres maladies chroniques et aiguës avec un taux de cholestérol élevé en sont quelques exemples. Selon des études, les statines peuvent réduire les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux de 25 à 35 %.

Capacités R&D

L’augmentation des capacités de R&D, en particulier en ce qui concerne les dépenses en dispositifs et équipements médicaux dans les économies développées et en développement, créera davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché. La capacité de R&D à fournir les meilleurs médicaments augmente également le taux de croissance du marché.

Les investissements dans les établissements de santé continuent de croître

L’accent mis sur l’amélioration des conditions des établissements de santé et l’amélioration de l’infrastructure globale des soins de santé est un autre facteur important contribuant à la croissance du marché. Le nombre croissant de partenariats et de collaborations stratégiques entre acteurs publics et privés dans le financement, l’application et l’amélioration des nouvelles technologies a en outre créé des opportunités de marché lucratives.

Chance

En outre, il y a eu une augmentation du financement public et privé pour des activités de recherche ciblées , une prise de conscience croissante des effets négatifs de l’obésité sur le corps, une prévalence croissante des maladies aiguës et chroniques, une base de population gériatrique croissante et une offre de produits croissante en raison de progrès technologiques partout Le monde de l’innovation et du développement élargira les opportunités de profit pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, les modes de vie malsains des individus, la pénétration croissante d’Internet, l’augmentation des maladies cardiovasculaires et l’augmentation des dépenses de santé par habitant augmenteront encore le taux de croissance du marché à l’avenir.

Restreindre/contester le marché mondial des statines

D’autre part, les coûts élevés associés aux capacités de R&D, les infrastructures limitées, la répartition inégale des services de santé, la demande croissante d’options correctives appropriées et le manque de sensibilisation dans les économies à la traîne devraient entraver la croissance du marché. En outre, les économies en développement devraient faire face à des défis en raison de l’absence de régimes de remboursement favorables et de la pénétration de la technologie, des procurations culturelles et commerciales et des effets secondaires des statines, d’une couverture d’assurance et d’une conformité réglementaire limitées, et du manque d’infrastructures appropriées dans les pays à faible et à moyen terme. -Marché des pays à revenu dans la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des statines détaille les développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, les modifications de la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, Taille du marché, croissance du marché de la catégorie, niche et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovation technologique du marché. Pour plus d’informations sur le marché des statines, contactez Data Bridge Market Research pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Portée du marché mondial des statines

Le marché des statines est segmenté en fonction du type, de la classe de médicaments, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

taper

Statines synthétiques

statines naturelles

Sur la base du type, le marché des statines est segmenté en statines naturelles et en statines synthétiques.

Drogues

Atorvastatine

Fluvastatine

la lovastatine

Rosuvastatine

Simvastatine

pitavastatine

Sur la base de la classe de médicaments, le marché des statines est segmenté en atorvastatine, fluvastatine, lovastatine, rosuvastatine, simvastatine et pitavastatine. L’atorvastatine est subdivisée en Lipitor et autres. La fluvastatine est divisée en lescol, canef et vastin. La lovastatine est divisée en mevacor et autres. La pravastatine est classée comme pravacho. La rosuvastatine est classée comme crestor. La simvastatine est appelée Zocor. La pitavastatine est décrite comme livalo.

application

Maladies cardiovasculaires

maladie de mode de vie

autre

Sur la base de l’application, le marché des statines est segmenté en maladies cardiovasculaires, maladies liées au mode de vie et autres. Les maladies cardiovasculaires sont subdivisées en crise cardiaque et crise cardiaque. Sur la base des maladies liées au mode de vie, le marché est segmenté en obésité, diabète et inflammation.

utilisateur final

Hôpital

Clinique

autre

Analyse/aperçus régionaux du marché des statines

Le marché des statines est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, catégorie de médicament, application et utilisateur final, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des statines sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, d’autres pays européens en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des statines en raison de la solide base d’établissements de santé, de la disponibilité généralisée du médicament, de l’incidence croissante des maladies chroniques telles que l’obésité, l’hypercholestérolémie, le diabète et les maladies cardiaques, et du nombre croissant d’activités de recherche dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des initiatives de sensibilisation du gouvernement, de l’augmentation du tourisme médical, de la croissance des activités de recherche dans la région, de la disponibilité de grands marchés inexploités, de grands bassins de population, d’une sensibilisation accrue à la santé dans la région, l’augmentation des cas de maladies cardiovasculaires et la demande croissante de soins de santé de qualité dans la région.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Statines

Le paysage concurrentiel du marché des statines fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par la société sur le marché des statines.

Certains des principaux acteurs du marché des statines sont :

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Pfizer (États-Unis)

Merck Sharp & Dohme Corp. (Allemagne)

Aurobindo Pharmaceuticals. (Inde)

Amgen Corporation (États-Unis)

GlaxoSmithKline (Royaume-Uni)

Biocon (Inde)

Concord Biotechnology (Inde)

Novartis (Suisse)

Abbott (États-Unis)

Siemens Healthineers AG (Allemagne)

Quidel Corporation (États-Unis)

F. Hoffman-La Roche SA (Suisse)

Danaher. (nous)

BD (États-Unis)

Chembio Diagnostics (États-Unis)

Diagnostic EKF (Royaume-Uni)

Trinity Biotech plc (Irlande)

Laboratoire d’instrumentation (États-Unis)

Nova Biomedical (États-Unis)

Diagnostic PTS (États-Unis)

Diagnostic d’eau stagnante (US)

Thermo Fisher Scientific, Inc. (États-Unis)

Bio Mérieux SA (France)

DiaSorin SpA (Italie)

AccuBioTech Co., Ltd. (Chine)

Meridian Bioscience (États-Unis)

Biocartis Biosciences (Europe)

GeneSTAT Molecular Diagnostics, LLC (États-Unis)

Terumo Corporation (Japon)

Gerry Falls, SA (Espagne)

