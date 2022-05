Le marché des stades intelligents pourrait connaître un grand mouvement | Major Giants Fujitsu Ltd., Huawei Technologies, IBM

L’étude de marché SMART STADIUM réalisée par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Le rapport segmente le marché mondial du STADE INTELLIGENT en fonction de l’application, du type, du service, de la technologie et de la région. Chaque chapitre de cette segmentation permet aux lecteurs de saisir les moindres détails du marché.

Les stades intelligents comprennent un certain nombre de solutions intégrées qui aident le stade à satisfaire et à améliorer l’expérience des supporters. Il comprend une solution de stationnement, des lignes de concession, une mise à niveau des sièges, des équipes médicales et autres. Le besoin croissant de gestion des foules et d’automatisation des bâtiments stimule la croissance du marché des stades intelligents. Rénovation croissante du stade pour vivre une meilleure expérience telle que la sécurité renforcée, le stationnement intelligent, l’efficacité opérationnelle, et entre autres, qui agissent également positivement sur la croissance du marché du stade intelligent.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Les stades intelligents impliquent un grand nombre de capteurs, de panneaux numériques, de solutions de stationnement, de solutions de surveillance et, entre autres, qui se connectent aux réseaux sans fil et filaires. Ces solutions offrent des informations en temps réel telles que les prix des marchandises dans le stade, le stationnement disponible et les files d’attente au stand de concession, améliorant ainsi l’expérience des fans. Désormais, booster la croissance du marché des stades intelligents. L’augmentation des règles et réglementations gouvernementales associées à la sécurité publique dans le stade influence davantage la croissance du marché des stades intelligents. La culture croissante des ligues sportives et les avancées technologiques dans le stade devraient stimuler la croissance du marché des stades intelligents.

Obtenez des exemples exclusifs de pages du marché SMART STADIUM – Impact du COVID-19 et analyse mondiale avec des informations stratégiques sur – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPTE100000346/

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial des stades intelligents est segmenté en fonction du composant et du type de déploiement. Sur la base des composants, le marché est segmenté en logiciels, services. Sur la base du type de déploiement, le marché est segmenté en cloud sur site.

Principaux points saillants du rapport :

Évaluation globale du marché parent

Évolution des aspects significatifs du marché

Enquête à l’échelle de l’industrie sur les segments de marché

Évaluation de la valeur et du volume du marché au cours des années passées, présentes et prévues

Évaluation de la part de marché

Approches tactiques des leaders du marché

Des stratégies lucratives pour aider les entreprises à renforcer leur position sur le marché

Principaux acteurs clés couverts par ce rapport sur le marché du STADE INTELLIGENT :

Cisco Systems, Inc., Fujitsu Ltd., Huawei Technologies Co., Ltd., IBM Corporation, Intel Corporation, Johnson Controls, Inc., NEC Corporation, NXP Semiconductors NV, Schneider Electric SE., Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Marché SMART STADIUM segmenté par région / pays: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique centrale et du Sud

Raison d’acheter

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial STADE INTELLIGENT.

Met en évidence les priorités commerciales clés afin de guider les entreprises pour réformer leurs stratégies commerciales et s’établir dans la vaste géographie.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché STADE INTELLIGENT, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme afin de générer les revenus de leur marché.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui freinent la croissance dans une certaine mesure.

Commandez une copie de ce rapport d’étude de marché SMART STADIUM sur – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPTE100000346/

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

À propos de nous :

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Contactez-nous :

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876

EN