Le marché des stades Intelligents Dépassera les 23,69 Milliards de dollars D’ici 2028: Rapports et données

Le marché mondial des stades intelligents devrait atteindre 23,69 milliards de dollars d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Avec les progrès des systèmes de divertissement à domicile et les mises à jour disponibles sur les appareils mobiles, les exploitants de stades ont du mal à offrir au public une expérience captivante et à maintenir leurs profits. La solution à ce problème est un stade intelligent. Il existe divers avantages associés à ce type de stades qui soutiennent la croissance du marché. L’un des avantages notables est que ces stades fournissent au public des informations précieuses telles que la gradation des sièges, la disponibilité du parking, la longueur de la salle de bain et les lignes de concession, ainsi que des offres spéciales.

Ces avantages aident les fans à bénéficier d’une expérience personnalisée, de commodité et de lignes plus courtes. Ils peuvent également recevoir des instructions détaillées pour naviguer dans les stades bondés. La présence de ces avantages agit comme un facteur contribuant à attirer une foule plus nombreuse. Ce type de stades est également efficace pour répondre aux demandes changeantes du public. Une demande élevée de connectivité numérique et de commodité peut être observée parmi les fans, qui peuvent être efficacement pris en charge par des stades intelligents. Ces stades offrent aux fans des avantages tels que des connexions Internet rapides, une entrée et une sortie sans tracas au stade. La présence de ces avantages entraînerait une fréquentation accrue dans ces stades et la croissance associée du marché.

En ce qui concerne la région, l’Amérique du Nord occupe une position dominante sur le marché. La position de marché occupée par la région est attribuée au développement continu des appareils et systèmes IoT, la région étant l’un des premiers à adopter les nouvelles technologies et à la survenue d’événements sportifs majeurs tels que l’US Open de Tennis, le Super Bowl et le Match des étoiles de la NBA, entre autres, qui offre des opportunités importantes pour l’expansion du marché dans cette région.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

• Le marché des stades intelligents détenait une part de marché de 6 381,4 millions USD en 2020 et prévoyait une croissance de 19,3% au cours de la période de prévision.

• En ce qui concerne les composants, le segment des logiciels a généré un chiffre d’affaires plus élevé de 2,67 milliards de dollars en 2020, avec un taux de croissance de 18,8% au cours de la période de prévision. L’accent mis sur la gestion vidéo et audio, la vidéosurveillance et la cybersécurité, entre autres, de la part des exploitants de stades, contribue à la part de marché occupée par ce segment. En outre, la demande croissante de connectivité parmi les supporters et la pertinence croissante associée de logiciels tels que les logiciels de contrôle de réseau dans le fonctionnement de ces stades contribuent également à la domination du segment des logiciels sur le marché. Il aide à détecter le point d’accès avec lequel le mobile du public est connecté et, à l’aide du protocole Wi-Fi, indique au téléphone quel réseau se connecter, résolvant ainsi le problème de connectivité.

• En ce qui concerne le déploiement, le segment sur site a généré le chiffre d’affaires le plus élevé de 2,59 milliards de dollars en 2020, avec un TCAC de 18,8% au cours de la période de prévision. Les revenus générés par le segment sur site résultent de la forte dépendance du fonctionnement de ces stades à un grand nombre de capteurs, de caméras et d’enseignes numériques et de l’installation de ces matériels sur site du stade.

• En ce qui concerne l’Application, le segment des stades et de la sécurité publique devrait occuper la plus grande part de marché de 30,0% en 2020, avec un taux de croissance de 19,3% au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que la présence de diverses réglementations de sécurité publique qui doivent être respectées par les exploitants de stades, l’augmentation des cas d’attaques terroristes et les zones avec un grand nombre de spectateurs étant une cible douce pour le terrorisme contribuent à la part de marché occupée par le segment des stades et de la sécurité publique.

• En ce qui concerne la région, l’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 20,8% au cours de la période de prévision, qui devrait occuper la deuxième plus grande part de marché de 26,5% d’ici 2028. Le fait que cette région soit l’hôte d’événements importants tels que la coupe du monde de rugby, les Jeux olympiques et la coupe du monde T20 et l’utilisation de technologies intelligentes par les organisations sportives de la région comme le Board of Control for Cricket in India (BCCI) pour accueillir des tournois majeurs, soutiennent la croissance du marché dans cette région.

• Les principaux participants sont Intel Corporation, Hewlett Packard Enterprise, Cisco Systems, Huawei Technologies, NEC, Infosys, IBM Corporation, Johnson Controls International PLC, Honeywell International Inc., et Schneider Electric SE.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des stades intelligents en fonction du Composant, du Déploiement, de l’application et de la région:

Perspectives du type de composant (Chiffre d’affaires, Milliards USD; 2020-2028)

• Service

• Logiciel

Perspectives du type de déploiement (Chiffre d’affaires, Milliards USD; 2020-2028)

• Sur site

• Nuage

• Hybride

Perspectives du type d’application (Chiffre d’affaires, Milliards USD; 2020-2028)

* Stade et Sécurité Publique

* Gestion de Contenu Numérique

* Gestion d’événements

* Gestion de l’Automatisation des Bâtiments

* Gestion du réseau

* Gestion des foules

* Autres

Perspectives régionales (Chiffre d’affaires, Milliards USD; 2020-2028)

* Amérique du Nord

o États-Unis

• Europe

o Royaume-Uni

o France

* Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

* Amérique Latine

o Brésil

