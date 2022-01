Le marché des spreads devrait connaître une croissance du marché à un taux de 3,3% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028

Le rapport d’étude de marché Data Bridge sur le marché des spreads fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision, tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la conscience de la santé à l’échelle mondiale intensifie la croissance du marché des spreads.

Les tartinades sont généralement étalées sur des aliments tels que le pain et les craquelins, et sont de nature épaisse car elles contiennent des graisses, de l’huile végétale saine et du beurre. Les pâtes à tartiner sont utilisées pour améliorer la saveur ou la texture de l’aliment qui peut être considéré comme fade sans elle. Ceux-ci sont très utilisés lors des déjeuners de bureau, des collations et des dîners, autres que le petit-déjeuner conventionnel.

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial des pâtes à tartiner, catégorise la taille du marché mondial des pâtes à tartiner (valeur et volume), les revenus (en millions de dollars), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché des spreads par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2029 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud Europe et Asie-Pacifique) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par type de produit (fruits à tartiner, beurre/fromage, chocolats et noix, autres), nature (biologique et conventionnel), utilisation finale (ménage et commerce), canal de distribution (dépanneurs, magasins de détail spécialisés, en ligne et supermarché/hypermarché)

