Le marché des sprays de coloration pour cheveux devrait connaître une croissance du marché à un taux de 6,40% d’ici 2028.

Le marché des sprays de couleur pour cheveux devrait connaître un taux de croissance du marché de 6,40% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre une valeur de 822,94 millions USD d’ici 2028. Rapport d’étude de marché de Data Bridge sur les offres du marché des sprays de couleur pour cheveux analyse et informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir au cours de la période de prévision et leur impact sur la croissance du marché. L’urbanisation rapide alimente la croissance du marché des sprays de coloration capillaire.

Les sprays de coloration capillaire sont des sprays de coloration artificiels et naturels utilisés pour obtenir des résultats plus rapides que les colorations capillaires liquides ou les teintures. La couleur appliquée à travers ce spray peut être facilement enlevée avec un shampooing. Ces couleurs de cheveux sont connues pour leurs résultats rapides.

La demande croissante de ces sprays de couleur par les femmes d’âge moyen est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des sprays de couleur pour cheveux. La croissance du marché s’accélère en raison de l’augmentation des tendances de la coloration temporaire des cheveux, des méthodes de coloration des cheveux simples et simples avec des sprays et de l’intérêt accru pour le maintien de la qualité des cheveux.

Étendue du marché mondial des colorants capillaires et taille du marché

Le marché des sprays de coloration capillaire est segmenté en fonction de la taille, de l’emballage, de l’application, de l’utilisation finale et du canal de distribution. La croissance entre les différents segments aide à acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et aide à formuler différentes stratégies qui aident à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

Le marché des laques pour cheveux est segmenté par taille en moins de 50 ml, 50 ml à 100 ml et plus de 100 ml.

Sur la base de l’emballage, le marché de la coloration capillaire est segmenté en bouteilles en plastique et en bouteilles en métal.

Sur la base de l’application, le marché des sprays de coloration capillaire est segmenté en résidentiel et commercial .

Analyse au niveau national du marché Spray de couleur pour les cheveux

Le marché Spray de couleur pour cheveux est analysé comme mentionné ci-dessus et les informations sur la taille et le volume du marché sont fournies par pays, taille, emballage, application, utilisation finale et canal de distribution.

Les pays couverts par le marché Spray de couleur pour cheveux sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde et la Corée du Sud, Singapour. , Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, MEA (Moyen-Orient et reste de l’Afrique) et certaines parties de l’Afrique), Brésil , l’Argentine et certaines parties de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des sprays de coloration capillaire en raison de l’influence croissante de l’industrie de la mode à travers les vêtements, les produits de maquillage et les cosmétiques dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison des tendances croissantes de la mode dans la région.

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et de la couleur des cheveux

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché des sprays de couleur pour cheveux sont:

Shiseido Company, Johnson & Johnson Private Limited, Unilever, Amway, Procter & Gamble, L’Oréal SA, Revlon Group, Beiersdorf AG, Natura & CO, Conair Corporation, Goody Products, Inc., Yves Rocher, Avi America, Kao Corp, Les entreprises nationales et mondiales comprennent Marico, Aveda Corporation, Henkel AG, Combe Incorporated, THE AVON COMPANY, OLAPLEX et PAI-SHAU. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent.

