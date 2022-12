Le marché des sports de neige est susceptible d’augmenter à l’échelle mondiale d’ici 2030, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance et défis

» Le rapport d’enquête sur le marché des sports de neige comprend les informations de marché les plus récentes avec lesquelles les entreprises peuvent avoir une analyse approfondie de l’industrie ABC et des tendances futures. Avec les statistiques de marché couvertes dans le rapport, il est devenu facile d’obtenir une perspective globale pour le commerce international. En identifiant les stratégies marketing de ses concurrents, les entreprises peuvent mettre en place des idées innovantes et des objectifs de vente remarquables qui leur permettent finalement d’obtenir un avantage concurrentiel sur ses concurrents.Ainsi, le rapport fiable sur le marché des sports de neige fonctionne comme un outil crucial pour avoir une augmentation des activités commerciales, qualitative le travail effectué et les bénéfices accrus.

Le rapport d'étude du marché des sports de neige est très essentiel car il aide les entreprises à prendre des mesures décisives pour faire face aux menaces sur le marché de niche. Ce rapport d'étude de marché fournit également des informations détaillées sur les marchés ou les clients cibles. De plus, le rapport illustre les valeurs du TCAC pour les années historiques 2020, l'année de base 2021 et les prévisions pour les années 2022-2029. La période de prévision semble également très optimiste pour le marché des sports de neige et l'industrie du marché des sports de neige.

Analyse et taille du marché

Le marché des sports de neige concerne les différents vêtements et équipements spécialement conçus pour ces sports. La participation croissante des femmes à divers sports, y compris les sports de neige, est un facteur clé qui devrait stimuler la croissance de ce marché. Selon la British Broadcasting Corporation (BBC), l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes pratiquant des sports en Angleterre est passé de 0,85 million en 2016 à 1,55 million en 2018. Cet écart devrait encore diminuer dans les années à venir, ce qui aura un impact positif sur la demande d’articles de sports de neige.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des sports de neige était évalué à 4090,37 millions USD en 2021 et devrait atteindre 5470,07 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 3,70% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché tels que la valeur de marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production , et le comportement des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Équipement (ski, planche à neige, luge, raquette, escalade sur glace, équipement de protection pour les sports de neige, porte-skis et planches à neige sur le toit), type de vêtement (haut, bas, accessoires), application (hommes, femmes, enfants), canal de distribution (franchises Magasins, plateformes de vêtements de sports de neige en ligne, magasins spécialisés, magasins de sport, méga centres commerciaux), utilisateurs finaux (amateurs, athlètes professionnels, autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts VF Corporation (États-Unis), Columbia Sportswear Company (États-Unis), Adidas (Allemagne), Amer Sports (Finlande), DESCENTE LTD (Japon), Decathlon Sports India Pvt Ltd (Inde). Lafuma (France), Groupe Rossignol USA, Inc. (États-Unis), Volcom, LLC. (États-Unis), SPYDER ACTIVE SPORTS (États-Unis), Halti Global Store. (Finlande), Under Armour Inc, (États-Unis), BOGNER (États-Unis), Trek Kit India (Inde), Tube Pro, Inc (Canada), Airhead Sports Group (États-Unis), LL Bean Inc, (États-Unis), Agit Global, Inc. (États-Unis), Emsco Group (États-Unis), Slippery Racer (États-Unis), Gizmo Riders (États-Unis), Zipfy Inc, (Canada) Opportunités de marché Nombre croissant d’innovations de produits

Préférence croissante pour les activités de plein air

Accroître la participation des jeunes

Définition du marché

Les sports de neige ou les activités sur neige sont des activités récréatives non compétitives ou des sports de compétition qui se pratiquent sur la glace ou la neige. La plupart sont des variantes de la luge, du patin à glace et autres. Traditionnellement, ces jeux n’étaient joués que dans les zones froides pendant l’hiver ou les chutes de neige, mais la glace artificielle et la neige artificielle permettent plus de flexibilité. Le terrain de sports d’hiver entièrement recouvert de glace ou de neige. La glace artificielle peut être utilisée pour fournir des patinoires pour le para-hockey sur glace, le patinage sur glace, le hockey sur glace, la ringuette, le ballon-balai, le rink ball, le bandy, le rink bandy et l’éponge dans un climat plus doux.

Dynamique du marché des sports de neige

Conducteurs

Aide à brûler des calories et à adopter un style de vie sain

Les sports de neige ont tendance à brûler plus de calories que les entraînements en salle. C’est parce que le corps travaille plus fort pour maintenir sa température centrale. De toute évidence, le nombre de calories brûlées dépendra de la température corporelle et de la masse de l’individu. Les sports de neige sont des exercices de santé qui maintiennent la condition physique générale du corps.

Popularité du ski

Le ski est très populaire dans de nombreux pays. Le ski améliore non seulement le bonheur et le bien-être en général, mais il est également utile à la santé mentale et physique d’un individu, malgré la durée ou la fréquence de l’activité qui devraient stimuler le marché des sports de neige.

Améliore l’humeur

Faire de l’exercice et sortir à l’extérieur favorise la production accrue d’endorphines, ce qui crée des sentiments de bonheur et de soulagement. Les familles peuvent également profiter de l’augmentation supplémentaire de l’exposition à la vitamine D du soleil, qui est particulièrement essentielle dans la neige lorsque les jours sont plus courts.

Des opportunités

La préférence croissante pour les activités de plein air à l’échelle mondiale est le facteur clé qui favorise la croissance du marché des sports de neige. De plus, les efforts croissants du gouvernement pour promouvoir les sports dans le cadre du programme scolaire et la participation croissante des jeunes aux événements sportifs accélèrent également la demande de sports de neige. Les cas croissants de problèmes de santé liés au mode de vie, comme l’obésité et le stress, poussent un nombre croissant de personnes à faire du sport, ce qui, à son tour, alimente la demande d’articles de sports de neige élégants et confortables, y compris les luges qui agiront comme moteurs du marché. et augmenter encore les opportunités bénéfiques pour le taux de croissance du marché.

De plus, cette étude aidera nos clients à résoudre les problèmes suivants :

Dynamique cyclique – Nous prévoyons la dynamique des industries en utilisant des approches analytiques de base et des études de marché non conventionnelles. Nos clients utilisent les informations que nous leur fournissons pour faire face aux incertitudes et aux perturbations du marché

Identification des cannibales clés – Le substitut puissant d’un produit ou d’un service est la menace la plus importante. Nos clients peuvent identifier les cannibalises clés d’un marché, en se procurant notre recherche. Cela les aide à aligner à l’avance leurs stratégies de développement/lancement de nouveaux produits

Repérer les tendances émergentes – Notre offre d’écosystème aide le client à repérer les tendances à venir du marché. Nous suivons également l’impact et les perturbations possibles dont un marché serait témoin par une tendance émergente particulière. Notre analyse proactive aide les clients à avoir un avantage pour les précurseurs

Opportunités interdépendantes – Ce rapport permettra aux clients de prendre des décisions basées sur des données, augmentant ainsi les chances que les stratégies fonctionnent mieux, voire mieux, dans le monde réel

Objectif des études:

– Fournir un profilage stratégique des acteurs clés du marché des sports de neige, en analysant de manière approfondie leurs compétences de base et en dessinant un paysage concurrentiel pour le marché.

– Fournir des informations sur les facteurs affectant la croissance du marché. Analyser le marché en fonction de divers facteurs – analyse des prix, analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse des cinq forces du porteur, etc.

– Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments du marché mondial des sports de neige.

– Fournir une analyse du marché au niveau national en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives futures.

– Fournir une analyse du marché au niveau national pour les segments par application, type de produit et sous-segments.

– Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché pour quatre zones géographiques principales et leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie et Reste du monde.

– Suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les développements de nouveaux produits et la recherche et les développements sur le marché mondial.

