Le marché des spiritueux connaîtra une croissance substantielle d’ici 2029, taille, part, tendances, principaux moteurs, croissance et analyse des opportunités

Analyse et taille du marché des spiritueux

En termes de recettes fiscales, la vente de boissons alcoolisées a procuré de nombreux avantages ces dernières années. Au cours de la dernière décennie, les spiritueux et autres boissons alcoolisées ont été les principaux produits d’exportation des pays développés et en développement. Malgré l’augmentation de la conscience de la santé, les goûts des consommateurs changent et évoluent constamment dans des changements et des évolutions subtils. Les fabricants doivent suivre les nouvelles tendances afin de garder une longueur d’avance sur la concurrence.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des spiritueux qui a augmenté d’une valeur de 56 milliards en 2021 et devrait atteindre la valeur de 154,88 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 13,56 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production par entreprise représentée géographiquement et capacité, dispositions du réseau des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Portée et segmentation du marché des spiritueux

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (Gin, Brandy, Cane, Vodka, Spiritueux Aromatisés, Rhum, Spiritueux Naturels, Whisky et Tequila) Canal de Distribution (Supermarchés et Hypermarchés, On-Trade, Détaillants spécialisés, Supérette en ligne, Autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Davide Campari-Milano NV (Pays-Bas), Diageo PLC (Royaume-Uni), Halewood International Limited (Royaume-Uni), Asahi Group Holdings, Ltd. (Japon), Accolade Wines (Australie), Bacardi Limited (Bermudes), Mike’s Hard Lemonade Co. ( États-Unis), Castel Group (France), Suntory Holdings Limited (Japon), Anheuser-Busch InBev SA/NV (Belgique), The Brown-Forman Corporation (États-Unis), United Brands Company, Inc. (États-Unis), PernodRicard SA (France ), The Miller Brewing Company (États-Unis) Des opportunités La bière et les sodas, le vin en conserve, les cocktails et les sodas durs deviennent populaires, s’alignant directement sur la culture nomade

Les fournisseurs d’alcool se concentrent sur les offres directes aux consommateurs via la vente au détail en ligne

Demande accrue de commodités à emporter qui s’adaptent aux modes de vie occupés mais sains des consommateurs d’aujourd’hui

Définition du marché

L’alcool, également connu sous le nom de boisson distillée, est une boisson alcoolisée produite par distillation (processus de séparation des composants d’un mélange liquide par vaporisation et condensation) d’un mélange de fermentation alcoolique. Le processus de distillation purifie la combinaison et élimine les éléments diluants tels que l’eau pour augmenter la teneur en alcool (alcool par volume (ABV)).

Dynamique du marché mondial des spiritueux

Conducteurs

Demande croissante de spiritueux haut de gamme et population millénaire croissante

Alors que les économies de divers pays restent fortes, l’intérêt des consommateurs pour les spiritueux haut de gamme et les boissons plus chères a augmenté, alimenté en partie par un accès facile à l’information et la volonté de dépenser pour les produits souhaités. En conséquence, la demande de spiritueux a augmenté. Le whisky est resté une boisson alcoolisée populaire parmi de nombreux buveurs au fil des ans, assurant une position solide dans les mélangeurs haut de gamme. Ceci, à son tour, devrait stimuler la croissance du marché des spiritueux. La demande de spiritueux est également inspirée par de fortes ventes de produits haut de gamme et super premium.

Les fabricants se concentrent sur les innovations en matière d’ingrédients pour changer en fonction de la dynamique des consommateurs

En plus de rechercher des alternatives plus saines, de nombreux consommateurs recherchent des marques qui peuvent répondre à leurs besoins grâce à un approvisionnement durable et à la responsabilité sociale. Ces facteurs entraînent non seulement une augmentation de la demande de boissons fonctionnelles et de fusion, mais également une révolution dynamique dans l’industrie des boissons alcoolisées. Plusieurs entreprises souhaitent augmenter la production de boissons sans alcool ou à faible teneur en alcool, ce qui nécessite de mettre fortement l’accent sur l’innovation des ingrédients. Les fabricants développent des ingrédients de haute qualité avec peu d’impuretés et une saveur propre, qui continueront d’être essentiels pour obtenir un avantage concurrentiel distinct sur le marché.

Des opportunités

Les boissons alcoolisées prémélangées ou prêtes à consommer sont de plus en plus populaires, ce qui pourrait augmenter la demande de spiritueux, en raison de la demande accrue de commodités à emporter qui s’adaptent aux modes de vie occupés mais sains des consommateurs d’aujourd’hui. Outre la bière et les sodas, le vin en conserve, les cocktails et les seltz durs gagnent en popularité, en raison de la culture nomade. De plus, afin d’augmenter les ventes, les fournisseurs d’alcool se concentrent sur les offres directes aux consommateurs via la vente au détail en ligne. Ces éléments continueront de soutenir les perspectives d’avenir des spiritueux.

Points clés de ce rapport :

La chaîne industrielle approfondie comprend l’analyse de la chaîne de valeur, l’analyse du modèle des cinq forces du porteur et l’analyse de la structure des coûts

Le rapport couvre l’Amérique du Nord et le marché national du marché Spiritueux

Il décrit la situation actuelle, le contexte historique et les prévisions futures

Des données complètes montrant le marché des spiritueux, la production, la consommation, les statistiques commerciales et les prix des dernières années sont fournies.

Le rapport indique une mine d’informations sur le marché des spiritueux

Les prévisions du marché des spiritueux pour les cinq prochaines années, y compris les volumes et les prix du marché, sont également fournies

L’approvisionnement en matières premières et les informations sur les consommateurs en aval sont également inclus

Toute autre exigence de l’utilisateur qui est faisable pour nous

