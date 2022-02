Le marché des spiritueux artisanaux est en plein essor dans le monde entier avec des tendances commerciales massives 2022 || Plans futurs et croissance de l’industrie avec un TCAC élevé selon les prévisions 2028 | Impact du COVID-19

L’ étude du marché mondial des spiritueux artisanaux avec plus de 100 tableaux de données de marché, Pie Chat, Graphs & Figures est maintenant publiée par Data Bridge Market Research. Le rapport présente une évaluation complète du marché couvrant les tendances futures, les facteurs de croissance actuels, les opinions attentives, les faits et les prévisions de données de marché validées par l’industrie jusqu’en 2026. Fournissant les informations clés concernant cette industrie, le rapport fournit une analyse approfondie des dernières tendances, scénario commercial actuel et futur, taille du marché et part des principaux acteurs tels que Ricard, Diageo, HOTALLING & CO., WESTWARD WHISKEY, Tuthilltown Spirits, Woodinville Whiskey Co., Remy Cointreau, Rogue Ales & Spirits, William Grant & Sons Limited, Constellation Brands, Inc., Chase Distillery Ltd., Copper Fox Distillery

Le marché des spiritueux artisanaux devrait croître à un rythme de 30,22 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. L’application croissante des spiritueux dans la fabrication de spiritueux distillés aide le marché à se développer.

La pénétration croissante des clients et les inclinations vers des liqueurs distillées uniques et expérimentales, qui accélèrent la croissance du marché des spiritueux artisanaux. Nourrir la culture millénaire à travers la terre, encourage l’extension du marché des spiritueux artisanaux. On estime que la mode croissante des restaurants et des bars parmi la tranche de la jeunesse alimentera l’augmentation des affaires au cours de la période de projection. Les ordonnances et procédures gouvernementales concernant les aliments distillés et les liqueurs dans plusieurs pays sont supposées entraver le marché mondial des spiritueux artisanaux au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Ce rapport sur le marché des spiritueux artisanaux fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des spiritueux artisanaux Data Bridge Market Research, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Marché des spiritueux artisanaux Certains des acteurs clés présentés dans l’étude sont Pernod Ricard, Diageo, HOTALLING & CO., WESTWARD WHISKEY, Tuthilltown Spirits, Woodinville Whisky Co., Remy Cointreau, Rogue Ales & Spirits, William Grant & Sons Limited, Constellation Brands , Inc., Chase Distillery Ltd., Copper Fox Distillery

