Le marché des sphygmomanomètres anéroïdes devrait atteindre 3,84 milliards USD à un TCAC de 9,87% au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Obtenez un exemple de PDF du rapport – Le marché des sphygmomanomètres anéroïdes devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Avec l’augmentation du nombre de professionnels de la santé et d’institutions ayant besoin d’équipements de diagnostic de base dans le monde, la demande de tensiomètres augmente également. La prévalence des maladies cardiovasculaires telles que l’hypertension est en augmentation. Parallèlement à cela, l’augmentation du nombre moyen de visites chez le médecin et la croissance de la population gériatrique stimuleront également la croissance du marché. Un sphygmomanomètre est un appareil médical qui mesure la tension artérielle d’un patient. Il est considéré comme sûr car il ne contient pas de mercure.

Data Bridge Market Research analyse le taux de croissance du marché mondial des tensiomètres anéroïdes au cours de la période de prévision 2022-2029 . Le TCAC attendu du marché mondial des tensiomètres anéroïdes a tendance à être d’environ 9,87 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le marché vaut 1,81 milliard de dollars en 2021 et atteindra 3,84 milliards de dollars d’ici 2029. Des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe d’étude de marché de Data Bridge comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et cadre réglementaire.

Dynamique du marché mondial des sphygmomanomètres anéroïdes

chauffeur

De plus en plus de personnes adoptent les tensiomètres numériques

La taille du marché mondial des sphygmomanomètres anéroïdes devrait dépasser 11,4 % d’ici 2026. Comparés aux autres tensiomètres manuels, ces appareils sont simples d’utilisation, sans mercure, précis et surtout automatisés. Le tensiomètre numérique est très convivial et peut être utilisé par le grand public à domicile. Par conséquent, les multiples avantages des tensiomètres anéroïdes, la sensibilisation accrue à la santé et la croissance de l’innovation stimulent la croissance du marché.

Précision des tensiomètres manuels

Les tensiomètres manuels fournissent des lectures plus précises que les autres appareils. Ils aident également à confirmer le diagnostic d’ hypertension artérielle d’un patient . Selon des études récentes, l’hypertension est un fardeau majeur dans le monde, avec un taux de mortalité d’environ 13 % à 14 %. Les tensiomètres fournissent une mesure précise de la pression artérielle et un diagnostic précoce, prévenant ainsi d’autres problèmes de santé graves pouvant entraîner la mort.

Chance

Augmentation du nombre de professionnels de la santé

Aujourd’hui, presque tous les médecins ou infirmières utilisent des tensiomètres pour traiter les patients. Selon un récent article d’Athena Health, le nombre total de médecins aux États-Unis a augmenté d’environ 150 % au cours des dernières décennies. L’augmentation du nombre de médecins a augmenté la demande et l’acceptation d’équipements de diagnostic de base, y compris les tensiomètres.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des tensiomètres anéroïdes comprennent :

A&D Corporation (Inde)

Welch Allin (États-Unis)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

General Electric (États-Unis)

Omron (Japon)

Beurer GmbH (Allemagne)

Paul Hartmann AG (Allemagne)

Microlife Corporation (Suisse)

Diagnostic américain (États-Unis)

Rose Mike International (Japon)

Rudolf List GmbH (Allemagne)

Briggs Healthcare (États-Unis)

Terumo Corporation (Japon)

Portée du marché mondial des sphygmomanomètres anéroïdes

Le marché mondial des tensiomètres anéroïdes est segmenté en fonction du type, de la technologie, de l’image et de l’indication. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

produit

Tensiomètre

Sphygmomanomètre anéroïde

tensiomètre à mercure

application

Hôpital

Clinique

famille

autre

Analyse/aperçus régionaux du marché Sphygmomanomètre anéroïde

Le marché mondial Tensiomètre anéroïde est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par type, technologie, image et indication mentionnés ci-dessus. Les principaux pays couverts par le marché mondial des tensiomètres anéroïdes sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, d’autres pays européens en Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient Afrique de l’Est (MEA) Dans le cadre de Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord est la région dominante du marché mondial des tensiomètres anéroïdes en raison de la disponibilité d’appareils technologiquement avancés et de la prévalence croissante des maladies chroniques. Pendant ce temps, la région Asie-Pacifique connaît une croissance significative du marché mondial des tensiomètres anéroïdes au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des établissements de santé et de la croissance de la population gériatrique dans la région.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

