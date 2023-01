Le marché des sphygmomanomètres anéroïdes atteindra 3,84 milliards USD d’ici 2029 avec un TCAC de 9,87% sur la période de prévision

Obtenez un exemple de rapport PDF: Le marché des tensiomètres anéroïdes devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Alors que le nombre de professionnels de la santé et d’institutions ayant besoin d’équipements de diagnostic essentiels augmente à l’échelle mondiale, la demande de tensiomètres augmente également. La prévalence des maladies cardiovasculaires telles que l’hypertension est en augmentation. Dans le même temps, l’augmentation du nombre moyen de visites chez le médecin et la croissance de la population gériatrique stimuleront également la croissance du marché. Un sphygmomanomètre est un appareil médical qui mesure la tension artérielle d’un patient. Il est considéré comme sûr car il ne contient pas de mercure.

L’étude de marché Data Bridge analyse le taux de croissance du marché mondial Tensiomètre anéroïde au cours de la période de prévision 2022-2029.Le TCAC estimé du marché mondial des tensiomètres anéroïdes a tendance à rester autour de 9,87 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. La taille du marché passera de 1 810 millions USD en 2021 à 3 840 millions USD en 2029. , segments, portée géographique, acteurs du marché et scénarios de marché, le rapport de marché sélectionné par l’équipe d’étude de marché de Data Bridge comprend également une analyse approfondie par des experts, la dynamique des patients, une analyse des canaux, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Dynamique du marché mondial des sphygmomanomètres vasculaires

conducteur

De plus en plus de personnes adoptent un tensiomètre numérique.

La taille du marché mondial des sphygmomanomètres anéroïdes devrait dépasser 11,4 % d’ici 2026. Comparés à d’autres sphygmomanomètres manuels, ces appareils sont faciles à utiliser, sans mercure, précis et hautement automatisés. Les tensiomètres numériques sont faciles à utiliser et peuvent être utilisés par le grand public à domicile. Par conséquent, les multiples avantages des tensiomètres anéroïdes, une sensibilisation accrue à la santé et la croissance des innovations stimulent la croissance du marché.

Précision des tensiomètres manuels

Les tensiomètres manuels fournissent des lectures plus précises que les autres appareils. Il aide également à confirmer le diagnostic d’hypertension artérielle d’un patient. Selon des études récentes, l’hypertension est un fardeau majeur dans le monde, avec un taux de mortalité d’environ 13 à 14 %. Les tensiomètres fournissent une mesure précise de la pression artérielle et un diagnostic précoce pour prévenir d’autres problèmes de santé graves pouvant entraîner la mort.

possibilité

Des professionnels de la santé en pleine croissance

Aujourd’hui, presque tous les médecins ou infirmières utilisent un sphygmomanomètre pour traiter les patients. Selon un récent article d’Athena Health, le nombre total de médecins aux États-Unis a augmenté d’environ 150 % au cours des dernières décennies. L’augmentation du nombre de médecins a augmenté la demande et l’acceptation d’équipements de diagnostic de base, y compris les sphygmomanomètres.

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché mondial Tensiomètre anaérobie?

A&D Corporation (Inde)

Welch Allen (États-Unis)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

General Electric (États-Unis)

Omron (Japon)

Beurer GmbH (Allemagne)

Paul Hartmann AG (Allemagne)

Microlife Corporation (Suisse)

Diagnostic américain (États-Unis)

Rosemak International (Japon)

Rudolf List GmbH (Allemagne)

BRICS Health (États-Unis)

Taichiro Co., Ltd. (Japon)

Portée du marché mondial Sphygmomanomètre anaérobie

Le marché mondial des tensiomètres anéroïdes est segmenté en fonction du type, de la technologie, du nombre et des indications. La croissance de ces segments facilite l’analyse des segments sous-développés de l’industrie et fournit aux utilisateurs un aperçu important du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

produit

brassard de tensiomètre

tensiomètre avasculaire

tensiomètre à mercure

Exiger

Hôpital

Clinique

famille

différent

Analyse/prévision du marché régional des sphygmomanomètres anéroïdes

Le marché mondial des sphygmomanomètres anaérobies est analysé et les types, technologies, chiffres et indications mentionnés fournissent des informations et les tendances de la taille du marché. Les principaux pays couverts par le marché mondial des moniteurs de pression artérielle sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud qui appartient à l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord est une région importante pour le marché mondial des tensiomètres anéroïdes en raison de la disponibilité d’appareils technologiquement avancés et de la prévalence croissante des maladies chroniques. Dans le même temps, le marché mondial des tensiomètres anéroïdes connaît une croissance significative en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant d’établissements médicaux et de la croissance de la population gériatrique dans la région.

La section pays du rapport fournit également des influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales, les problèmes résultant d’une concurrence importante ou mineure avec les marques régionales et nationales, ainsi que l’impact des tarifs des pays et des voies commerciales sont pris en compte lors de la fourniture d’une analyse prédictive des données des pays.

