Le marché des spas devrait croître à un TCAC de 4,1 % jusqu'à la fin de 2029.

Le marché des spas devrait croître à un taux de croissance de 4,1 % pour atteindre 2 584,21 millions USD en 2029.

Les spas solaires sont de grandes et de petites piscines d’eau utilisées pour la détente. Il est également utilisé pour l’hydropathie. Les spas sont conçus pour être utilisés par plusieurs personnes à la fois. Parfois chauffé au combustible fossile ou à l’électricité. Cependant, différents types de spas sont également disponibles sur le marché, tels que les spas submersibles au feu de bois et les spas en étoile.

L’augmentation du revenu disponible est un facteur majeur qui alimente la croissance du marché des spas. En outre, la sensibilisation croissante à la santé, les changements de mode de vie des individus et les avancées technologiques rapides devraient également stimuler la croissance du marché des spas. Cependant, les prix élevés et les prix fluctuants des matières premières restreignent le marché des spas, tandis que la forte consommation d’électricité entravera la croissance du marché.

De plus, les fabricants se concentrent sur le lancement de spas innovants dotés de fonctionnalités écoénergétiques, ce qui créera de nombreuses opportunités pour le marché des spas.

Analyse au niveau du pays du marché des spas

Le marché Hot Tub est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, utilisateur final et canal de distribution référencés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché Hot Tubs sont l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, les États-Unis d’Amérique, la Chine, le Japon, l’Inde, le Canada, et le Mexique. , Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, autres Moyen-Orient et certaines parties du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) Afrique ( MEA), certaines parties de l’Amérique du Sud, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le jeu de l’apprentissage des langues en raison de l’urbanisation croissante et de l’augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs locaux. L’Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l’augmentation des investissements dans les secteurs résidentiel et commercial.

Portée du marché mondial des spas et taille du marché

Le marché des spas est segmenté en fonction du produit, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les applications clés du marché.

Sur la base du produit, le marché des spas est segmenté en spas enterrés, spas portables et spas enterrés.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des spas a été segmenté en canal de distribution hors ligne, canal de distribution en ligne.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des spas a été segmenté en utilisateur résidentiel, utilisateur commercial.



Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des bains à remous

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché Hot Tub sont:

LIXIL Corporation, Zurn Industries, LLC., Masco Corporation, Bella Group, Freuer Faucets, Kohler Co., Jaquar, VITRA INTERNATIONAL AG., Kerovit, CERA Sanitaryware Limited., Wenzhou Liangsha Sanitary Ware Co., Ltd., BRIZO KITCHEN & BATH COMPANY., Oras Ltd., TOTO LTD., Canac., Hansgrohe, Sanitary Rock, SA, Moen Incorporated, Villeroy & Boch AG et American Standard.

