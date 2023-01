Le marché des spas augmentera par, la taille, la part, les tendances émergentes, les principaux moteurs de croissance, les défis et les perspectives de revenus de l’industrie

Marché mondial des spas, par type de service (massage, beauté/toilettage, conditionnement physique, autres types de services), type d’établissement (spa d’hôtel/complexes, spa de destination, spa de jour/salon, spa médical, spa minéral, autres types d’établissements), Utilisateur final (homme, femme) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2030.

Analyse et taille du marché des spas

Aujourd’hui, les spas proposent des expériences premium et super premium personnalisées à travers de nombreux programmes et conduites de bien-être. Le maintien d’un mode de vie sain mentalement et physiquement devrait augmenter la demande de thérapies thermales. De plus, l’urbanisation rapide, les modes de vie sédentaires et les horaires chargés des professionnels ont augmenté la préférence des spas thérapeutiques pour soulager le stress et l’anxiété. En conséquence, les spas ont inclus des capacités personnalisées optimales et super premium grâce auxquelles de nombreux traitements et services de spa gagnent du terrain.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des spas était évalué à 60,22 milliards USD en 2022 et devrait atteindre 155,61 milliards USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 12,60% au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. En plus des informations sur le marché telles que en tant que valeur de marché, taux de croissance, segments de marché, couverture géographique, acteurs du marché et scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, et le comportement des consommateurs.

Portée et segmentation du marché des spas

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de base 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2015 – 2020) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de service (massage, beauté/toilette, conditionnement physique, autres types de services), type d’établissement (spa d’hôtel/complexe, spa de destination, spa de jour/salon, spa médical, spa minéral, autres types d’établissements), utilisateur final (homme, Femelle) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Planet Beach Franchising Corporation (États-Unis), Hot Springs Resort & Spa (États-Unis), Four Seasons Hotel Limited (Canada), ME SPE Franchising, LLC. (États-Unis), Lanserhof (Autriche), Jade Mountain (États-Unis), Rancho La Puerta Inc. (États-Unis), Mandarin Oriental Hotel Group Limited (Chine), MGM Resorts International (États-Unis), Crown Resorts Limited (Australie), Caesars Entertainment ( États-Unis), Las Vegas Sands Corporation (États-Unis), Melco International Development Limited (Chine), Genting Berhad (Malaisie), Wynn Resorts Holdings, LLC (États-Unis) et Galaxy Entertainment Group Limited (Chine), Omni Hotels & Resorts (États-Unis) Opportunités de marché Urbanisation rapide

Accroître les investissements

Définition du marché

Un spa est un endroit où l’eau de source riche en minéraux est utilisée pour donner des bains médicinaux. Les villes thermales ou les stations thermales proposent généralement plusieurs soins de santé, également connus sous le nom de balnéothérapie. Le terme « spa » englobe une vaste gamme de services et peut signifier tout, depuis un massage et une petite entreprise de soins du visage jusqu’à de vastes destinations de soins. Ces lieux de détente et de baignade étaient censés être bénéfiques pour le bien-être et la santé.

Dynamique du marché mondial des spas

Conducteurs

Amélioration du bien-être, de la santé et des activités

La dynamique croissante du marché est due à certains facteurs tels que la prévalence croissante des maladies liées au mode de vie et l’importance croissante des activités de bien-être et de santé. De nombreuses personnes se tournent vers le bien-être et d’autres activités de soins personnels telles que les traitements de sauna, les thérapies de spa et d’autres thérapies corporelles en raison de l’urbanisation, des modes de vie trépidants et de l’augmentation de la population active. Les traitements de spa présentent de nombreux avantages, notamment améliorer le sommeil, rendre la peau plus lumineuse, réduire le stress, libérer de la dopamine et de la sérotonine, réduire les maux de tête, soulager la douleur, améliorer le flux sanguin et la circulation, aider à résoudre les problèmes anti-âge et renforcer la confiance des autres.

Demande croissante de soins anti-âge

Le besoin croissant de traitements anti-âge pour l’acné, les rides, les pores obstrués et l’hyperpigmentation devrait en outre stimuler la croissance du marché. La population âgée croissante dépense progressivement en traitements non chirurgicaux tels que le peeling et l’exfoliation pour améliorer leur santé mentale et physique. Le traitement anti-stress et la désintoxication du système continueront d’augmenter la demande de traitements de spa sur le marché mondial. Ces facteurs devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision.

Opportunités

Urbanisation rapide

L’urbanisation rapide devrait créer de nombreuses opportunités pour la croissance du marché. L’urbanisation fait référence au mouvement de population des zones rurales vers les zones urbaines et à la densité croissante de la population humaine dans les zones urbaines. L’évolution des modes de vie et l’augmentation des niveaux de stress associés à l’urbanisation croissante favorisent la demande de spas. Par exemple, selon le rapport du Département des affaires économiques et sociales, 68 % de la population mondiale (2,5 milliards) vivraient dans des zones urbaines d’ici 2050 selon les Nations Unies. Ainsi, l’urbanisation rapide stimulera la croissance du marché dans les années à venir.

Accroître les investissements

Il y a eu ces derniers temps des développements et des investissements croissants entre les principaux acteurs du marché, ce qui a conduit à de nombreuses opportunités de croissance du marché. Monomoy Capital Partners, une société d’investissement privée basée aux États-Unis, a acquis Marquis Hot Tubs et Artesian Spas en janvier 2022 pour un montant non divulgué. La plate-forme combinée de bien-être de la piscine et du spa générera un bain à remous multimarque et fournira aux clients un vaste portefeuille de produits aquatiques d’extérieur.

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-spa-market&SR

Le rapport d'étude de marché sur les spas aide à atteindre une croissance durable sur le marché, en fournissant des informations sur les produits et le marché bien documentées, spécifiques et les plus pertinentes.

Un rapport de haut niveau sur le marché des spas rassemble une vaste analyse de l’industrie avec des estimations et des prévisions exactes qui fournit des solutions de recherche complètes avec une clarté maximale de l’industrie. Toutes les données et informations couvertes ici aident les entreprises à affiner leur prise de décision stratégique. De plus, les informations collectées et traitées de ce rapport d’activité sont étayées par les outils les plus préférés, à savoir l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, sur lesquelles les entreprises peuvent compter avec audace. Une équipe d’analystes innovants, de prévisionnistes enthousiastes, de chercheurs compétents et d’experts expérimentés de l’industrie travaille plus fort et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour structurer le plus excellent rapport sur le marché des spas.



https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-spa-market?SR

Objectif des études :

– Fournir un profilage stratégique des acteurs clés du marché des spas , en examinant de manière approfondie leurs compétences de base et en dessinant un panorama agressif pour le marché des spas. – Fournir des informations sur les éléments affectant la croissance du marché Spa. Analyser le marché en se basant totalement sur un certain nombre de facteurs – analyse des charges , fournir une analyse de la chaîne, évaluation de la pression du porteur 5 , etc. – Accorder une évaluation ciblée



de la forme du marché ainsi que des prévisions des nombreux segments et sous-segments du marché mondial des spas

– Pour vous fournir . s. étape d’ évaluation du marché avec admiration pour la mesure du marché moderne et la prospective future. – Pour vous meubler . s. un . évaluation du degré du marché des spas pour la phase d’ application, le type de produit et les sous-segments. – Octroyer les revenus historiques et prévisionnels du



Segments et sous-segments du marché des spas avec admiration pour 4 zones géographiques principales et leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie et Reste du monde.

– Pour régler et analyser les tendances agressives telles que les coentreprises, les alliances stratégiques, les développements de nouveaux produits et la recherche et les tendances sur le marché mondial.

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-spa-market&SR

