Le marché des soutiens-gorge de sport devrait connaître une croissance de l'industrie à un taux de 12,0 % d'ici la fin de 2028.

Le marché des soutiens-gorge de sport devrait croître à un taux de 12,0% au cours de la période de prévision 2021-2028 et devrait atteindre 95 324,58 millions USD d’ici 2028. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché des soutiens-gorge de sport fournit des analyses et des informations sur le divers facteurs qui devraient prévaloir pour influencer la croissance du marché au cours de la période de prévision. La participation croissante des femmes dans le sport alimente la croissance du marché des soutiens-gorge de sport.

Un soutien-gorge de sport peut être considéré comme un sous-vêtement conçu pour soutenir ou couvrir les seins du porteur pendant l’activité physique. Cela réduit l’inconfort et augmente l’efficacité de la réduction des mouvements de la poitrine. Il peut également aider les femmes à réduire la douleur et l’inconfort physique des exercices des seins. Ventes via les supermarchés, les magasins spécialisés, le commerce électronique et d’autres canaux.

Le principal facteur qui devrait stimuler la croissance du marché des soutiens-gorge de sport au cours de la période de prévision est la montée des préoccupations liées à l’apparence, à l’apparence et à la santé. En outre, l’augmentation des investissements dans le fitness et le sport devrait alimenter davantage la croissance du marché des soutiens-gorge de sport. En outre, l’augmentation du revenu disponible devrait freiner davantage la croissance du marché des soutiens-gorge de sport.

Portée du marché des soutiens-gorge de sport et taille du marché

Le marché des soutiens-gorge de sport est segmenté en fonction de la conception, du matériau et du canal de distribution. La croissance entre les différents segments permet de développer différentes stratégies pour acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et pour identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

Basé sur la conception, le marché des soutiens-gorge de sport est divisé en rembourré et non rembourré.

Sur la base du matériau, le marché des soutiens-gorge de sport est segmenté en moins de 30 pieds et plus de 30 pieds.

Analyse du marché des soutiens-gorge de sport par pays

Les pays couverts par le rapport sur le marché des soutiens-gorge de sport comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Moyen-Orient et Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Le Brésil et l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud font partie de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des soutiens-gorge de sport en raison du nombre croissant de femmes pratiquant des sports actifs. En outre, la sensibilisation accrue des femmes aux différences entre les soutiens-gorge de sport et les soutiens-gorge réguliers alimentera davantage la croissance du marché des soutiens-gorge de sport dans cette région au cours de la période de prévision. Le marché du soutien-gorge de sport en Europe devrait connaître une croissance importante en raison de la présence d’acteurs majeurs. En outre, l’augmentation des développements technologiques de pointe dans les années à venir devrait encore alimenter la croissance du marché des soutiens-gorge de sport dans cette région.



Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Soutiens-gorge de sport

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des soutiens-gorge de sport sont :

HANESBRANDS INC., L Brands, Inc., Phillips-Van Heusen Corporation, Wacoal., LVMH Moët Hennessy, Triumph International Corp., Jockey, Wolf Lingerie Ltd., The Chantelle Group, Fruit Of the Loom, Inc., The Calida Group , Columbia Sportswear Company., Nike, Inc., shop4reebok.com, Adidas AG, Anita Dr. Helbig GmbH, Puma SE, LORNA JANE., Decathlon.

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

