Le marché des sous-vêtements pour hommes va augmenter et devrait subir un TCAC d’ici 2029, taille, part, tendances, moteurs, défis, demande et perspectives de revenus

» Le rapport d’étude gagnant sur le marché des sous-vêtements pour hommes prend en compte des paramètres majeurs, à savoir l’analyse du marché, la définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés du marché, l’analyse de la concurrence et la méthodologie de recherche. Ce rapport commercial comprend des estimations du taux de croissance annuel composé (TCAC) en% de valeur pour la période de prévision qui aidera le client à prendre une décision basée sur un graphique futuriste. Pour obtenir un rapport de marché détaillé, demandez un appel à un analyste ou déposez une demande à tout moment. Le rapport de classe mondiale sur le marché des sous-vêtements pour hommes offre des fluctuations de valeur du TCAC pendant la période de prévision de 2022-2029 pour le marché.

L’augmentation de la valeur marchande est généralement dirigée vers la croissance croissante des industries applicables et l’augmentation subséquente de la demande d’applications. Le vaste rapport sur le marché des sous-vêtements pour hommes contient des informations complètes sur le marché basées sur l’intelligence économique. Les tendances importantes de l’industrie, les estimations de la taille du marché et la part de marché sont également analysées et discutées dans ce rapport sur l’industrie. Le rapport donne une idée des divers inhibiteurs ainsi que des facteurs de motivation du marché des produits de manière quantitative et qualitative afin que les utilisateurs obtiennent des informations précises. Le rapport d’étude de marché sur les sous-vêtements pour hommes est une solution définitive pour disposer de données d’étude de marché exclusives qui anticipent les besoins de l’entreprise.

Analyse et taille du marché

La sensibilisation croissante des hommes à la santé et à la forme physique, ainsi qu’à l’hygiène personnelle, les incite à dépenser de l’argent pour des sous-vêtements de haute qualité. Les ventes de sous-vêtements pour hommes augmentent constamment grâce à des campagnes promotionnelles fastueuses et aux mentions de célébrités.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des sous-vêtements pour hommes était évalué à 30,73 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 50,67 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,45 % au cours de la période de prévision. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, l’analyse des prix, l’analyse de la consommation de la production et le comportement des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Catégorie (slip ordinaire, boxer, boxer, caleçons, tongs), canal de distribution (marchand de masse, point de vente monomarque, pharmacie, boutique en ligne, autres), fourchette de prix (1 à 9 USD, 10 à 19 USD, USD 20-29 $, 30 $ US et plus), Groupe d’âge (Groupe d’âge 15-25, Groupe d’âge 26-35, Groupe d’âge 36-45, Groupe d’âge 46-55, Groupe d’âge 56-65, Groupe d’âge 65+), Prix (Premium, Moyen, Bas), Taille (XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Hanesbrands Inc. (États-Unis), PVH Corp (États-Unis), Ralph Lauren (États-Unis), Jockey (États-Unis), AEO Management CO. (États-Unis), Iconix Brand Group Inc. (États-Unis), Penney IP LLC (États-Unis), Under Armour , Inc. (États-Unis), RibbedTee (États-Unis), Fibre2Fashion Pvt. Ltd. (États-Unis), Levi Strauss & Co. (États-Unis), Perry Ellis International Inc. (États-Unis), Naked Brand Group Inc. (États-Unis) Des opportunités La demande de produits de sous-vêtements innovants avec un design, un matériau et une couleur distincts augmente parmi les millennials

Les clients sont plus susceptibles d’acheter de nouveaux produits que des produits traditionnels

Le nombre croissant de fusions et acquisitions pour augmenter la capacité de production

Définition du marché

Les sous-vêtements sont généralement divisés en deux types : les vêtements du haut du corps et du bas du corps, qui couvrent respectivement le torse, la taille et les jambes. Nous proposons des gilets, des gilets à manches et des gilets musculaires comme maillots de corps. Les slips réguliers, les caleçons et les caleçons sont toutes des options pour les slips. Les sous-vêtements longs sont préférables en hiver pour fournir une chaleur supplémentaire.

Dynamique du marché mondial des sous-vêtements pour hommes

Conducteurs

Les fabricants se concentrent sur le développement de modèles de produits confortables et personnalisés

La sensibilisation croissante à l’utilisation de divers tissus et à leurs avantages est un facteur clé qui influence la croissance du marché. Le polyester, la rayonne, la soie , le coton et le nylon sont quelques-uns des tissus utilisés dans les sous-vêtements masculins. Les fabricants se concentrent sur le développement de modèles et de conceptions de produits confortables et personnalisés tels que les strings en C, les jockstraps, les tongs, les tanga et autres pour répondre aux besoins changeants des consommateurs.

Accroître la visibilité des produits grâce au marketing de détail et numérique

Les principaux acteurs du marché investissent dans la commercialisation de leurs gammes de produits via diverses plateformes de médias sociaux et l’approbation de célébrités, ce qui aidera les entreprises à créer une image de marque impressionnante, à obtenir un avantage concurrentiel et des perspectives d’augmentation des ventes. La visibilité des produits augmente à mesure que la pénétration des formats de vente au détail modernes tels que les supermarchés, les magasins discount et les pharmacies augmente. De plus, la disponibilité d’une large gamme de produits liés à la lingerie pour hommes à prix réduits alimente les tendances d’achat en ligne, permettant au marché des sous-vêtements pour hommes de se développer.

Opportunité

Les milléniaux sont les clients les plus importants sur le marché des sous-vêtements masculins car ils sont plus disposés à essayer des produits uniques et nouveaux que les autres clients. La demande de produits de sous-vêtements innovants avec un design, un matériau et une couleur distincts augmente parmi la génération Y, créant une opportunité lucrative pour les fabricants. Les clients sont plus susceptibles d’acheter de nouveaux produits que des produits traditionnels, de sorte que l’introduction de produits de sous-vêtements innovants dans divers modèles et modèles devrait influencer leurs décisions d’achat.

Contraintes

La croissance du marché des sous-vêtements masculins est entravée par une forte concurrence et un marché non organisé dans les pays en développement.

Ce rapport sur le marché des sous-vêtements pour hommes fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des sous-vêtements pour hommes, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des sous-vêtements pour hommes

L’industrie du vêtement a connu une légère baisse au cours des cinq années précédant 2020. La pandémie de COVID-19 a exercé une pression importante sur l’industrie des sous-vêtements pour hommes, les usines respectant strictement le verrouillage national. En raison de la crise, le marché connaît un écart entre l’offre et la demande. Néanmoins, les fabricants soutiennent activement l’infrastructure COVID-19 pendant la crise en produisant des masques à partir du tissu utilisé dans les doublures de chaussures.

Développement récent

Boxerkilt a récemment annoncé un nouveau type de sous-vêtement pour hommes qui, au lieu de la poche restrictive des sous-vêtements traditionnels, a une ouverture douce sans bord qui permet aux organes génitaux masculins de maintenir une position et une température complètement naturelles.

Buttercloth, une marque de vêtements pour hommes haut de gamme, a récemment lancé sa propre ligne de sous-vêtements pour hommes. Danh Tran, fondateur de Buttercloth et vainqueur du Shark Tank d’ABC, a lancé cette nouvelle collection, qui présente les mêmes fibres de menthe rafraîchissantes brevetées que la collection de chemises Icy Cotton de Buttercloth.

Notre rapport propose : –

Quel sera le taux de croissance du marché, aperçu et analyse par type de marché mondial des sous-vêtements pour hommes en 2029?

Quels sont les facteurs clés qui animent, l’analyse par applications et par pays du marché mondial des sous-vêtements pour hommes ?

Que sont les dynamiques, cet aperçu comprend une analyse de la portée et une analyse des prix des principaux profils de fournisseurs du marché mondial ?

Qui sont les opportunités, les risques et la force motrice du marché mondial des sous-vêtements pour hommes?

Quelles sont les opportunités et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial ? Aperçu des activités par type, applications, marge brute et part de marché

Quelles sont les opportunités du marché mondial, le risque de marché et aperçu du marché du marché sous-vêtements pour hommes?

Réponses aux questions clés dans le rapport

Quel sera le taux de croissance du marché du marché des sous-vêtements pour hommes?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des sous-vêtements pour hommes ?

Qui sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les opportunités de marché, le risque de marché et aperçu du marché du marché Sous-vêtements pour hommes?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Sous-vêtements pour hommes ?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs de Men’s Underwear Market ?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché des adhésifs instantanés auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries du marché mondial des sous-vêtements pour hommes?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par types et applications du marché Sous-vêtements pour hommes ?

Que sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par régions d’industries ?

