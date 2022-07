Le marché des soupes en conserve atteindra de gros revenus à l’avenir par taille, part, croissance et analyse des principaux fabricants

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché des soupes en conserve jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type (condensée et prête à manger), catégorie (végétarienne et non végétarienne), transformation (soupe régulière et biologique soupe), et canal de distribution (hypermarchés/supermarchés, dépanneurs, en ligne et autres) », le marché était évalué à 4 889,04 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 6 494,95 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 3,8 % de 2020 à 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les principaux acteurs, ainsi que leurs développements, sur le marché.

La soupe est une bonne source de nutriments, de minéraux, de vitamines et de protéines. par conséquent, sa demande augmente à travers le monde. La soupe en conserve est essentiellement une soupe prête à manger ou emballée qui peut être préparée au four ou au micro-ondes en chauffant le produit à une certaine température. Les progrès croissants de la technologie alimentaire et de l’emballage et la variété croissante de soupes en conserve biologiques propulsent la demande de soupes en conserve à travers le monde.

La durée de conservation de toute soupe en conserve est le temps nécessaire pour se dégrader à l’état non appétissant. Les ingrédients de prolongation de la durée de conservation ajoutés aux produits de soupe en conserve ralentissent le processus de dégradation des aliments et permettent un stockage plus long des aliments. Ils sont à la fois d’origine biologique et conventionnelle. Les ingrédients de prolongation de la durée de conservation aident également à décongestionner la logistique alimentaire, à maintenir les soupes en conserve dans les zones congelées et à améliorer la confiance des consommateurs quant à la stabilité des produits alimentaires. Les consommateurs sont devenus plus conscients de leur alimentation. Les avantages pour la santé tels qu’une meilleure immunité, un apport calorique plus faible et un apport élevé en protéines sont d’autres facteurs qui devraient influencer la demande de produits. De plus, les soupes en conserve à longue durée de conservation comprennent également une teneur élevée en éléments nutritifs, en minéraux, en vitamines et en protéines. Au niveau mondial, les jeunes préfèrent acheter des produits haut de gamme en raison de leurs caractéristiques de santé et sont prêts à changer leurs habitudes pour une alimentation plus saine.

Quelques acteurs bien établis opérant sur le marché mondial des soupes en conserve sont Campbell Soup Company, Amy’s Kitchen Inc, General Mills Inc., The Kraft Heinz Company, Baxters Food Group, Unilever, Struik Foods Europe NV, Vanee Foods Company, BCI Foods Inc. ., et Hain Compagnies Célestes.

