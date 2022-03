Le marché des soupes en conserve atteindra 6 494,95 millions de dollars américains d’ici 2027 – The Insight Partners

Selon The Insight Partners, une nouvelle étude de recherche sur le marché des soupes en conserve était évaluée à 4 889,04 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 6 494,95 millions de dollars américains d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 3,8 % au cours de la période 2020-2027. Les progrès croissants de la technologie alimentaire et de l’emballage et la variété croissante de soupes en conserve biologiques propulsent la demande de soupes en conserve à travers le monde.

En 2019, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché des soupes en conserve, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. Des joueurs majeurs tels que Amy’s Kitchen Inc.; Campbell Soup Company ; La société Kraft Heinz ; et General Mill, Inc. sont basés en Amérique du Nord. Par type, le marché mondial des soupes en conserve est divisé en soupes condensées et prêtes à manger. Le segment condensé a dominé le marché en 2019. Basé sur la catégorie, le marché des soupes en conserve est segmenté en végétarien et non végétarien. Le segment non végétarien a dominé le marché des soupes en conserve en 2019, avec plus de la moitié de la part du marché mondial. Sur la base de la transformation, le marché des soupes en conserve est classé en soupe ordinaire et en soupe biologique. Le segment des soupes biologiques devrait croître à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. Par canal de distribution, le marché est segmenté en hypermarchés/supermarchés, dépanneurs, en ligne et autres. Le segment des hypermarchés/supermarchés a dominé le marché en 2019.

« Marché des soupes en conserve jusqu’en 2027 – Analyse et prévisions mondiales – par type de produit, catégorie, traitement et canal de distribution, »

Le changement de paradigme des consommateurs des soupes maison traditionnelles aux soupes en conserve prêtes à manger en raison d’avantages tels que la commodité, le gain de temps et la disponibilité facile suscite sa demande. La croissance de la population active, l’évolution des habitudes alimentaires et l’augmentation des problèmes de santé font partie des facteurs qui influencent la préférence des consommateurs pour l’achat de produits alimentaires transformés, car ceux-ci sont connus pour être des alternatives saines. Actuellement, les soupes prêtes à manger font partie des produits alimentaires que les consommateurs s’approvisionnent en raison des craintes de pénurie alimentaire pendant la pandémie de COVID-19.

Marché des soupes en conserve : aperçu segmentaire

En fonction du type de produit, le marché des soupes en conserve est segmenté en condensé et prêt-à-manger. En 2019, le segment condensé a dominé le marché mondial des soupes en conserve, car la consommation de soupe condensée offre de nombreux avantages pour la santé et constitue une source concentrée de protéines et de calcium. Ainsi, le marché des soupes condensées devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Sur la base de la catégorie, le marché est classé en végétarien et non végétarien. En 2019, le segment non végétarien était en tête du marché des soupes en conserve. Les soupes en conserve non végétariennes sont des compléments nutritionnels pour les personnes qui se concentrent sur la perte de poids, la réduction des douleurs articulaires, le ralentissement du vieillissement cutané et la réduction de l’appétit. Basé sur la transformation, le marché des soupes en conserve est segmenté en soupe ordinaire et soupe biologique. Le segment des soupes biologiques devrait croître à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante d’options d’aliments biologiques sains, ainsi que de l’augmentation du revenu disponible. Sur la base du canal de distribution, le segment des hypermarchés / supermarchés a dominé le marché mondial des soupes en conserve en raison de facteurs tels que des transactions sans tracas, des achats en gros et de meilleurs services, ainsi qu’une expérience client agréable qui encourage les acheteurs à faire leurs achats dans les hypermarchés et les supermarchés.

Marché des soupes en conserve: paysage de la concurrence et développements clés

Campbell Soup Company, Amy’s Kitchen Inc, General Mills Inc., The Kraft Heinz Company, Baxters Food Group, Unilever, Struik Foods Europe NV, Vanee Foods Company, BCI Foods Inc. et Hain Celestial figurent parmi les principaux acteurs opérant dans le monde. marché de la soupe en conserve. Ces sociétés proposent une large gamme de produits pour les soupes en conserve. Ces entreprises sont présentes dans les régions en développement, qui offrent une opportunité lucrative pour les produits de soupe en conserve. Ces acteurs du marché sont fortement axés sur le développement de produits de haute qualité et innovants pour répondre aux exigences des clients. Les entreprises ont réalisé l’immense potentiel de la soupe en conserve et ont été observées très impliquées dans les fusions et acquisitions, les nouvelles sur les produits et les initiatives de marché. En avril 2020, Le groupe alimentaire Baxters a lancé une gamme de soupes à base de plans qui comprend trois délicieuses saveurs : jacquier ; Chili aux trois haricots et au chipotle ; patate douce sri-lankaise ; et Dhansak à la courge musquée et aux lentilles.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des soupes en conserve

La pandémie a eu des effets négatifs sur les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. La croissance du marché des soupes en conserve est entravée par la fermeture des usines, les obstacles dans la chaîne d’approvisionnement et le ralentissement de l’économie mondiale.

