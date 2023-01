Le marché des sondes de tomographie par émission de photons (SPECT) devrait atteindre 2,92 milliards de dollars d’ici 2029

Data Bridge Market Research a récemment publié une étude commerciale complète sur le «marché des sondes de tomographie par émission de photons (SPECT)» qui comprend des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement futur des produits, les stratégies de marketing, les innovations technologiques, les technologies à venir, les tendances ou opportunités émergentes, ainsi que les avancées technologiques dans les industries connexes. Le rapport d’analyse du marché des sondes de tomographie par émission de photons (SPECT) couvre une analyse détaillée de la chaîne de valeur du marché. L’analyse de la chaîne de valeur aide à analyser les principales matières premières en amont, les principaux équipements, le processus de fabrication, l’analyse des clients en aval et l’analyse des principaux distributeurs, ainsi que tous les moteurs et contraintes du marché Il fournit une analyse relativement détaillée de toutes les régions et de tous les segments d’acteurs ,

Selon Data Bridge Market Research, le marché des sondes de tomographie par émission de photons (SPECT) est évalué à 1,7 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 2,92 milliards USD en 2029 et devrait croître à un TCAC de 7,00 % au cours de la période de prévision. de 2022 à 2029. Le rapport de marché sélectionné par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Le rapport combine une analyse complète de l'industrie avec des évaluations et des prévisions précises, qui, ensemble, fournissent des solutions de recherche absolues et la clarté ultime de l'industrie pour la prise de décision stratégique.

Aperçu du marché:-

Les systèmes de tomographie par émission de photons (SPECT) sont des dispositifs d’imagerie généralement connus qui peuvent créer des images ou des scans en utilisant une combinaison de rayons gamma et de tomographie, en particulier dans le domaine médical. Étant donné que le système SPECT peut voir le flux sanguin dans le cerveau, il est principalement utilisé pour détecter des anomalies ou des maladies qui affectent la fonction cérébrale.

Le marché des sondes de tomographie par émission de photon unique (SPECT) devrait croître à l’avenir en raison des progrès des algorithmes de traitement d’image et des technologies matérielles. Les temps d’imagerie plus courts et les résolutions plus élevées sont le résultat des progrès rapides du diagnostic en médecine nucléaire et des améliorations continues des techniques d’imagerie SPECT.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des sondes de tomographie par émission de photon unique (SPECT) comprennent

PerkinElmer Corporation, (États-Unis)

Brooke (États-Unis)

Koninklijke Philips NV, (Pays-Bas)

General Electric (États-Unis)

Siemens (Allemagne)

LIQUEUR. Entreprise, (États-Unis)

Mediso Ltd., (Hongrie)

MILabs BV, (Pays-Bas)

Solutions MR, (Royaume-Uni)

Northridge Tri-Modality Imaging, Inc. (États-Unis)

FUJIFILM Visualsonics, Inc. (Japon)

Aspect Imaging Ltd., (Israël)

SANTEC CORPORATION, (Japon)

Groupe Agfa-Gevaert., (Belgique)

Motif de l’enquête :

Une analyse détaillée de la structure du marché et des prévisions pour les différents segments et sous-segments du marché des sondes de tomographie par émission de photons (SPECT) est fournie.

Fournir des informations sur les facteurs qui influencent la croissance du marché. Le marché des sondes de tomographie par émission de photons (SPECT) est analysé en fonction de divers facteurs tels que l’analyse des prix, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, l’analyse des cinq forces de Porte, etc.

Les revenus historiques et prévisionnels sont fournis en segments et sous-segments pour les quatre principales régions et leurs pays (Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique latine et Reste du monde).

Une analyse du marché au niveau national est fournie concernant la taille actuelle du marché et les perspectives d’avenir.

L’analyse du marché au niveau national est fournie par application, type de produit et sous-segment.

Il fournit un aperçu stratégique des principaux acteurs du marché, analyse de manière approfondie leur compétitivité principale et cartographie le paysage concurrentiel du marché.

Suivre et analyser les développements concurrentiels du marché Sondes de tomographie par émission de photons (SPECT), tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions et acquisitions, le développement de nouveaux produits et la R&D.

Investir dans la recherche vous donnera accès à des informations sur :

Marché des sondes de tomographie par émission de photon unique (SPECT) [Mondial: segmenté par régions]

Division régionale [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Taille du marché par pays [Pays importants avec des parts de marché importantes]

Part de marché et revenus/ventes des principaux acteurs

Tendances du marché : technologies émergentes/produits/entreprises émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, modèle des cinq forces de Porter, etc.

La taille du marché

Taille du marché par application/secteur vertical

Prévision/Prévision du marché

Répertoire mondial du marché mondial des sondes de tomographie par émission de photons (SPECT):

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Méthodologie de la recherche

Partie 04 : Aperçu du marché

Partie 05 : Analyse du pipeline

Partie 06 : Taille du marché

Partie 07 : Analyse des cinq forces

Partie 08 : Segmentation du marché

Partie 09 : Profil client

SECTION 10 : PAYSAGE RÉGIONAL

Partie 11 : Cadre décisionnel

Section 12 : Moteurs et défis

Partie 13 : Tendances du marché

ARTICLE 14 : PROFIL DU FOURNISSEUR

Partie 15 : Analyse des fournisseurs

Partie 16 : Annexe

À quoi s’attendre du rapport, un guide en 7 points

Le rapport sur le marché des sondes de tomographie par émission de photons (SPECT) fournit un examen approfondi des stratégies et des innovations globales de cet écosystème de marché.

Le rapport sur le marché des sondes de tomographie par émission de photons (SPECT) isole profondément et maintient les principaux moteurs et obstacles au premier plan du marché

Le rapport sur le marché des sondes de tomographie par émission de photons (SPECT) identifie clairement la normalisation et la réglementation techniques

Cadre d’évaluation de divers modèles de déploiement et d’un grand nombre de cas d’utilisation

Le rapport sur le marché des sondes de tomographie par émission de photon unique (SPECT) est également un riche référentiel d’informations vitales sur l’ensemble de l’industrie, mettant en évidence les nouveaux investissements ainsi que les détails des parties intéressées, des contributeurs associés et des acteurs du marché.

Enquête d’analyse de marché et référence de prévision par période de prévision, contient des détails sur le développement historique, les événements simultanés et la possibilité de croissance future

