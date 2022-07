Le marché des solvants prend de l’ampleur; Autonomiser l’innovation future dans l’industrie 2021-2028

The Insight Partners fournit des informations bien documentées à l’échelle de l’industrie sur le marché Solvants Il fournit des informations sur les aspects essentiels du marché tels que les principaux participants, les facteurs qui stimulent la croissance du marché Solvants, une estimation précise de la taille du marché Solvants, les tendances à venir, les changements de comportement des consommateurs. modèle, paysage concurrentiel du marché, principaux fournisseurs du marché et autres caractéristiques du marché pour obtenir une analyse approfondie du marché.En outre, le rapport est une compilation d’évaluations qualitatives et quantitatives par des experts du secteur, ainsi que par des participants du secteur à travers la valeur Le rapport se concentre également sur les derniers développements susceptibles d’améliorer les performances de divers segments de marché.

Le solvant est un liquide dans lequel le soluté est dissous, ce qui donne une solution. Les solvants sont principalement à l’état liquide, mais peuvent également être liquides ou gazeux. fonctionnent sur un principe comme dissoudre comme. Ainsi, pour qu’un solvant fonctionne, il doit avoir des caractéristiques similaires à celles soluté. Le solvant le plus courant est l’eau et il est également connu sous le nom de solvant universel car il dissout plus de substances que tout autre solvant. alimente en raison de la demande croissante des économies émergentes, des réglementations gouvernementales favorables à l’utilisation de solvants de l’industrie pharmaceutique est un autre facteur moteur du marché.

La portée du rapport :

« L’analyse du marché mondial des solvants jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des produits chimiques et des matériaux, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial, le type et l’application. Le marché mondial des solvants devrait connaître une forte croissance au cours de Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des solvants et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Principaux points saillants du rapport :

Évaluation globale du marché parent

Évolution des aspects significatifs du marché

Enquête à l’échelle de l’industrie sur les segments de marché

Évaluation de la valeur et du volume du marché au cours des années passées, présentes et prévues

Évaluation de la part de marché

Approches tactiques des leaders du marché

Des stratégies lucratives pour aider les entreprises à renforcer leur position sur le marché

Le solvant est de plus en plus utilisé dans les peintures et les revêtements, les produits pharmaceutiques, les adhésifs, les encres d’imprimerie, les aliments et les boissons, entre autres. L’urbanisation rapide et la demande croissante d’automobiles stimuleront la croissance des revenus du marché. Les solvants sont très polyvalents et peuvent être produits ou mélangés pour répondre à de très exigences spécifiques. La croissance de l’automobile, des équipementiers et des machines devrait stimuler la demande à l’échelle mondiale. Les solvants biosourcés sont utilisés dans les peintures et les revêtements pour dissoudre les liants et les couleurs et assurer la cohérence. Cependant, le covid-19 a eu un impact sur l’industrie de la construction en Asie Pacific qui a affecté la demande du marché pour les solvants dans les peintures et les revêtements.L’augmentation de la production de pétrole stimulera également la croissance du marché.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

BASF SE

ExxonMobil Corporation

Produits chimiques Dow

Maruzen Petrochemical Co., Ltd.

Shell mondial

Celanese Corporation

Solvay S.A.

INÉOS

Honeywell International Inc.

Société du chasseur

Segmentation du marché :

Le marché mondial des matériaux de soudage est segmenté en types et applications.Par type, le marché des solvants est classé en alcools, cétones, esters, éthers de glycol, aromatiques et aliphatiques.Par application, le marché est classé en peintures et revêtements, produits pharmaceutiques, adhésifs , encres d’imprimerie, aliments et boissons, agriculture et autres.

