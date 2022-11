Le marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé devrait atteindre une valeur de 139,93 millions de dollars avec un TCAC de 8,40 % d’ici 2029

Rapport d’étude récent publié par Data Bridge Market research sous le titre « Marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé» (couvrant les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, l’Asie du Sud-Est, etc.) qui met en évidence les opportunités, l’analyse des risques et s’appuie sur une aide à la décision stratégique et tactique. Le rapport d’étude de marché sur les solutions d’interopérabilité des soins de santé universels offre des données clés sur les portefeuilles de produits, les valeurs des produits, les profils d’entreprise, les actions et les coordonnées de l’entreprise. Il représente également un bref résumé des ventes, de la part des revenus, des données de demande / offre et de l’analyse de la croissance du marché au cours de la période de prévision. Ce rapport d’étude de marché sur le marché mondial couvre l’évaluation de différents paramètres qui augmentent la croissance de l’industrie mondiale. En suivant les tendances du marché,

Ces dernières années, l’interopérabilité des soins médicaux est devenue l’un des besoins les plus importants des systèmes de santé. Ces solutions d’interopérabilité dans le domaine de la santé peuvent traiter du développement de stratégies, de la gestion des API d’accès des patients, de la sélection et de la gestion des données, de la mise en œuvre et de l’assistance, et de la gestion du consentement. Les solutions d’interopérabilité aident non seulement à répondre aux exigences de l’industrie, mais contribuent également à la transformation numérique. Data Bridge Market Research analyse que le marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé devrait atteindre la valeur de 139,93 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 8,40 % au cours de la période de prévision.

Résumé du marché : –

L’interopérabilité dans les soins de santé est l’intégration et l’utilisation des données de santé électroniques, ainsi qu’un accès rapide et sécurisé pour améliorer les résultats de santé des individus et des populations. Aujourd’hui, l’industrie des soins de santé est fortement axée sur l’amélioration de la qualité des établissements de soins de santé et de l’efficacité opérationnelle, la réduction des erreurs médicales qui se produisent lors de l’exécution de diverses procédures médicales et la minimisation du coût des opérations. Ces solutions peuvent échanger des informations de santé entre deux ou plusieurs systèmes et continuer à utiliser les données une fois qu’elles sont reçues. Le manque d’interopérabilité et d’intégration entre les payeurs, les pharmacies, les médecins, les patients et même les législateurs pourrait saper le continuum unifié des soins de santé.

développement récent

Infor, la société cloud du secteur, a lancé une nouvelle solution d’interopérabilité des soins de santé, « FHIR Server », en juillet 2021. La nouvelle solution promet d’aider les organisations de soins de santé à mieux exploiter et analyser leurs données. Infor FHIR Server est considéré comme l’un des serveurs FHIR les plus modernes, avancés et évolutifs disponibles sur le marché aujourd’hui.

Epic Systems (États-Unis) s’est associé à Anthem, Inc. (États-Unis) en mai 2021 pour combler les lacunes potentielles dans les soins en tirant parti de la plateforme de paiement d’Epic et en allégeant les charges administratives.

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas) a signé un accord pour acquérir Capsule Technologies, Inc. (États-Unis) en janvier 2021 afin de transformer la prestation des soins.

Les principaux acteurs du marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé sont

Allscripts Healthcare, LLC, Cerner Corporation, Epic Systems Corporation, Infor, iNTERFACEWARE Inc., InterSystems Corporation, Jitterbit, NXGN Management, LLC, Koninklijke Philips NV, ViSolve Inc., groupe de sociétés Orion Health, OSP Labs, AM HEALTHCARE TECHNOLOGY, Deevita LLC, GENERAL ELECTRIC COMPANY et IBM, entre autres.

Dynamique du marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé

L’adoption croissante des dossiers de santé électroniques (DSE)

Le stockage des données massives générées par les dossiers de santé électroniques (DSE) sur des dispositifs de stockage locaux est difficile en raison du risque associé à la perte de données critiques. Par conséquent, la mise en œuvre de ces solutions d’interopérabilité dans le secteur de la santé devient essentielle pour permettre un partage et un stockage faciles des mégadonnées.

L’augmentation du coût des opérations et la diminution des remboursements pour les services de laboratoire

L’augmentation du coût de diverses procédures médicales, associée à la baisse des remboursements des services de laboratoire, accélère la demande de solutions d’interopérabilité des soins de santé entre les prestataires de soins de santé et les payeurs de soins de santé.

Conformité normative

Le maintien de la conformité aux réformes et réglementations médicales augmente la demande pour ces solutions.

Investissements gouvernementaux pour l’interopérabilité des soins de santé

L’augmentation du financement du gouvernement fédéral pour favoriser l’adoption de ces solutions influence davantage le marché.

En outre, l’augmentation des dépenses de santé, les progrès des infrastructures de santé et la forte demande de soins de santé élargis affectent positivement le marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé.

Opportunités

Les progrès de la technologie logicielle

De plus, les progrès de la technologie logicielle élargissent les opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, l’accent mis sur l’optimisation des flux de travail d’imagerie augmentera encore le taux de croissance du marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé à l’avenir.

Restrictions/Défis

Manque de solutions d’interopérabilité précises

Complexité avec manque de données cohérentes

D’autre part, le manque de solutions d’interopérabilité précises, l’absence de normes et les systèmes hérités obsolètes devraient entraver la croissance du marché. En outre, la complexité avec le manque de données cohérentes et les préoccupations concernant la confidentialité des données devraient défier le marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé au cours de la période de prévision 2022-2029.

Analyse régionale pour le marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé:

APAC (Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Inde et le reste de l’APAC ; le reste de l’APAC est en outre segmenté en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka) Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est ensuite segmenté en Belgique, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie) Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique) Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud) MEA (Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud)

Points clés du rapport sur le marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé :

Examen détaillé des moteurs, des tendances, des contraintes, des contraintes, des opportunités et des principaux micro-marchés pour les solutions d’interopérabilité des soins de santé.

Évaluation complète de toutes les perspectives et menaces dans le

Étude approfondie des stratégies de l’industrie pour la croissance des principaux acteurs du marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé.

Healthcare Interoperability Solutions commercialise les dernières innovations et procédures de pointe.

Immersion favorable dans la haute technologie vigoureuse et les dernières tendances notables du marché.

Étude concluante sur le complot de croissance du marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé pour les années à venir.

Comment le rapport aide-t-il la discrétion de votre entreprise ?

Cette section de ce rapport de marché met en évidence certains des facteurs et catalyseurs de croissance les plus pertinents qui, pris ensemble, garantissent une croissance accélérée de haut niveau.

Le rapport révèle des détails sur les évaluations d’engagement réalisées dans les segments par pays et par région.

Un synopsis de premier plan de l’analyse des parts de marché d’acteurs dynamiques, y compris des vétérans chevronnés de l’industrie

Analyse de l’entrée de nouveaux acteurs et de leur portée pour de nouveaux modèles économiques

Le rapport comprend des recommandations stratégiques pour les entrepreneurs vétérans en démarrage ainsi que pour les acteurs établis à la recherche de nouvelles avenues de croissance.

Services de consultation détaillés basés sur des calendriers historiques et actuels pour garantir des prévisions réalistes

Une évaluation complète et une étude détaillée de divers segments et sous-segments sur les développements régionaux et nationaux.

Détails sur les estimations du marché, la taille du marché, les dimensions

Un examen des concurrents du marché, de leurs portefeuilles de produits et services haut de gamme, des tendances dynamiques et des avancées technologiques qui représentent une croissance haut de gamme sur ce marché.

