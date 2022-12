Le marché des solutions d’intégration des soins de santé devrait croître à un TCAC de 11,2% avec par produit, services et application

Le rapport d’étude de marché Solutions d’intégration des soins de santé présente des données et des informations sur le scénario de l’industrie des SOINS DE SANTÉ, ce qui permet d’être facilement en avance sur la concurrence dans l’environnement commercial en évolution rapide d’aujourd’hui. Un éventail d’objectifs de recherche marketing a été pris en compte pour générer ce meilleur rapport de marché. Ce document de marché est une excellente source non seulement pour obtenir des informations sur la croissance des revenus et l’initiative de développement durable, mais également pour connaître les entreprises avec la segmentation de marché la plus détaillée de l’industrie. Le rapport complet sur le marché des solutions d’intégration des soins de santé est global et orienté objet et a été planifié avec le regroupement d’une expérience admirable de l’industrie, de solutions inventives, d’une vision de l’industrie et des outils et technologies les plus modernes.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des solutions d’intégration des soins de santé devrait croître à un TCAC de 11,2 % au cours de la période de prévision. « L’intégration hospitalière » représente le plus grand segment d’applications sur le marché des solutions d’intégration des soins de santé au cours de la période de prévision.

En mai 2020, pendant le COVID-19, la solution de soins virtuels Mural a été lancée pour fournir une surveillance à distance des patients. Mural permet également aux systèmes de santé d’activer des protocoles de soins pertinents pour le traitement des patients atteints de COVID-19 et d’aider les soignants à s’assurer que ces protocoles sont suivis, en plus de la gestion à distance en temps réel. La solution de soins virtuels GE Healthcare Mural est une solution logicielle qui combine les données de plusieurs systèmes et appareils dans une seule fenêtre pour fournir une vue complète en temps réel de l’état des patients dans une zone de soins spécifique, un hôpital ou un système de santé. .

En décembre 2020, IBM Watson Health et Salesforce se sont associés pour aider les organisations qui cherchent à rouvrir des emplacements physiques en toute sécurité. IBM Digital Health Pass et Salesforce Work.com Workplace Command Center ont été intégrés pour fournir aux organisations un hub unique à partir duquel prendre des décisions basées sur les données. La solution vise à permettre aux personnes de partager plus facilement leur état de vaccination et de santé via leur smartphone de manière sécurisée et privée.

Le marché des solutions d’intégration des soins de santé a connu une croissance significative au cours des dernières années. On estime que le marché croîtra à un rythme plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante des solutions d’intégration des soins de santé pour la gestion des données de santé . De plus, avec l’épidémie de COVID-19, le marché a entraîné une croissance de l’utilisation des technologies de soins connectés, aidant ainsi le marché à se développer au cours de la période prévue.

L’intégration des soins de santé permet essentiellement de collecter et de partager des données avec le cloud ainsi qu’entre elles, permettant l’accumulation rapide de données qui peuvent être analysées avec précision. Il s’agit d’une collaboration de professionnels de la santé afin de fournir aux patients un traitement complet et d’améliorer leur bien-être général. Les informations sur les soins aux patients peuvent être partagées entre les membres de l’équipe et un plan de traitement complet peut être établi à l’aide de soins de santé intégrés.

Corepoint Santé

Société IBM

Oracle

Epic Systems Corporation

Services de santé Summit, Inc.

Groupe de sociétés Orion Health

INTERFACEWARE Inc

Allscripts Healthcare, LLC

InterSystems Corporation

Société Cerner

En outre, l’introduction par les acteurs du marché de technologies nouvelles et avancées offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. le taux de croissance du marché à l’avenir.

Le marché des solutions d’intégration des soins de santé est segmenté en fonction des produits, des services et des applications. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Moteur d’interface

Intégration des dispositifs médicaux

Intégration multimédia

Sur la base du produit, le marché des solutions d’intégration des soins de santé est segmenté en moteur d’interface, intégration de dispositifs médicaux et intégration de médias. Le logiciel d’intégration de dispositifs médicaux devrait détenir la plus grande part de marché dans le segment de produits.

Prestations de service

Services d’assistance et de maintenance

Services de mise en œuvre

Services de formation

Sur la base des services, le marché des solutions d’intégration de la santé est segmenté en services de support et de maintenance, services de mise en œuvre et services de formation.

Application

Intégration hospitalière

Intégration des dispositifs médicaux

Intégration du laboratoire

Intégration des cliniques

Intégration radiologique

Autres applications

Sur la base du niveau d’application, le marché des solutions d’intégration des soins de santé est segmenté en intégration hospitalière, intégration de dispositifs médicaux, intégration de laboratoire, intégration de cliniques, intégration de radiologie et autres applications. L’intégration hospitalière devrait croître à un TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

