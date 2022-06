Le marché des solutions d’identité numérique enregistrera une croissance inébranlable d’ici 2028 – The Insight Partners

Le rapport de recherche commerciale sur le marché des solutions d’identité numérique évalue les performances actuelles et à venir du marché, ainsi que les toutes nouvelles tendances sur le marché. Il fournit un aperçu des produits et les points saillants des segments de produits et d’applications du marché, y compris le prix, les revenus, les ventes, le taux de croissance des ventes et la part de marché par produit. Les statistiques du marché dans le rapport sont affichées dans un format statistique pour offrir une meilleure compréhension de la dynamique du marché.

L’identité numérique est une information sur une entité utilisée par un système informatique pour représenter un agent externe. Les solutions d’identité numérique permettent d’accéder aux ordinateurs et de fournir des services aux clients. La solution d’identité numérique est la conformité des informations sur l’individu qui existent sous une forme numérique qui comprend toutes les données à partir de la date de naissance de l’individu à toutes les activités sur les plateformes de médias sociaux. Les solutions présentent plusieurs avantages tels qu’elles offrent un haut niveau de précision et une meilleure conformité, elles ont un faible coût opérationnel, elles offrent une meilleure expérience client et améliorent la sécurité.

Paysage concurrentiel : Marché des solutions d’identité numérique :

ForgeRock

GB Group plc (« GBG »)

IDEMIA

ImageWare Systems, Inc.

Jumio

NEC Corporation

SAMSUNG FDS America, Inc.

Telus

Tessi

Groupe Thales

« L’analyse du marché mondial des solutions d’identité numérique jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie de la technologie, des médias et des télécommunications avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des solutions d’identité numérique avec une segmentation détaillée du marché par solution, type d’authentification, mode de déploiement, taille de l’organisation, verticale et géographique. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des solutions d’identité numérique et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Basé sur la solution, le marché mondial des solutions d’identité numérique est segmenté en biométrie, non biométrie. Sur la base du type d’authentification, le marché est segmenté en authentification à un seul facteur, authentification à plusieurs facteurs. Basé sur le mode de déploiement, le marché est le cloud, sur site. En fonction de la taille de l’organisation, le marché est divisé en grandes entreprises, petites et moyennes entreprises (PME). Basé sur la verticale, le marché est divisé en BFSI, vente au détail et commerce électronique, gouvernement et défense, soins de santé, technologies de l’information et télécommunications, énergie et services publics, autres

IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHÉ DES SOLUTIONS D’IDENTITÉ NUMÉRIQUE

COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. La fermeture de diverses usines et usines a affecté les chaînes d’approvisionnement mondiales et a eu un impact négatif sur la fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de produits sur le marché mondial.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2019 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché des solutions d’identité numérique par région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Détails du chapitre du marché des solutions d’identité numérique:

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché des solutions d’identité numérique

Partie 04 : Dimensionnement du marché des solutions d’identité numérique

Partie 05: Segmentation du marché des solutions d’identité numérique par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

