Le marché des solutions d’engagement des patients devrait croître à un TCAC de 13,55 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Le marché des solutions d’engagement des patients est connu pour aider les patients à gérer leurs informations de santé et permettre aux patients de mieux interagir avec leur équipe de soins de santé. Il est essentiel de fournir les outils nécessaires pour améliorer de manière dynamique la gestion de la santé des patients. Un accès rapide et amélioré aux prestataires de soins de santé et aux informations personnelles sur les soins de santé garantit l’aide aux patients et favorise une auto-prise en charge efficace.

Selon une analyse de Data Bridge Market Research, le marché des solutions d’engagement des patients devrait enregistrer un TCAC de 13,55 % sur la période de prévision. L’utilisation croissante des dossiers de santé électroniques dans les soins centrés sur le patient accélère la croissance du marché de l’analyse de l’aviation.

Dynamique du marché des solutions d’engagement des patients

chauffeur

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des solutions d’engagement des patients au cours de la période de prévision sont les suivants :

Adoption des appareils de santé mobiles en hausse

L’utilisation croissante des applications de santé mobiles qui aident à surveiller les problèmes liés à la santé est l’un des principaux contributeurs à la croissance du marché.

Accroître l’acceptation des solutions d’engagement des patients

L’incidence croissante de la maladie à coronavirus a entraîné la demande de dispositifs diagnostiques et thérapeutiques précis dans plusieurs pays à travers le monde, stimulant ainsi la demande pour le marché des solutions d’engagement des patients.

Application accrue des réglementations et des initiatives gouvernementales.

Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre diverses réglementations et initiatives pour encourager l’adoption de solutions d’engagement des patients.

En outre, le nombre croissant de collaborations et de partenariats entre les parties prenantes et le fardeau croissant des maladies chroniques devraient stimuler davantage la croissance du marché des solutions d’engagement des patients.

Chance

En outre, l’adoption croissante de la technologie médicale portable, l’augmentation des dépenses de santé du gouvernement et la forte présence de spécialistes en informatique qualifiés présenteront davantage d’opportunités potentielles pour la croissance du marché des solutions d’engagement des patients dans les années à venir.

Contraintes/Défis

D’autre part, le besoin croissant d’investissements dans les infrastructures pour mettre en œuvre des solutions d’engagement des patients devrait encore entraver la croissance du marché des solutions d’engagement des patients au cours du calendrier. Cependant, l’augmentation des dépenses de déploiement est susceptible de remettre en question la croissance du marché des solutions d’engagement des patients dans un avenir proche.

Ce rapport sur le marché des solutions d’engagement des patients détaille les derniers développements, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, la réglementation du marché, la croissance stratégique du marché Analyse, taille du marché, croissance du marché de la catégorie, niche et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovation technologique du marché. Pour plus d’informations sur le marché des solutions d’engagement des patients, contactez Data Bridge Market Research pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

DEVELOPPEMENTS récents

En 2020, Get Real Health a lancé Talk With Your Doc. Cette solution de télésanté aide les prestataires à gérer leurs services de santé générateurs de revenus et à établir des relations patient-prestataire, en particulier pendant la pandémie de COVID-19.

En 2020, Orion Health a développé la première plateforme complète de surveillance des épidémies pandémiques pour limiter la propagation du virus COVID-19. La solution Corona Virus Outbreak implique les patients à domicile, facilite la communication entre les patients isolés et les prestataires de soins de santé et maintient une visibilité sur les sorties récentes de l’hôpital.

Portée du marché mondial des solutions d’engagement des patients

Le marché des solutions d’engagement des patients est segmenté en fonction du composant, du modèle de prestation, de l’application, du domaine thérapeutique et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Composants

Matériel

Logiciel

Servez

Sur la base des composants, le marché des solutions d’engagement des patients est segmenté en matériel, logiciels et services. Le logiciel est subdivisé en logiciel autonome et logiciel intégré.

méthode de livraison

solutions locales

solution basée sur le cloud

basé sur le Web

Sur la base du modèle de prestation, le marché des solutions d’engagement des patients est segmenté en solutions sur site, solutions basées sur le cloud et solutions Web.

application

gestion de la santé

gestion de la santé familiale

Gestion sociale et comportementale

gestion de la santé financière

Sur la base de l’application, le marché des solutions d’engagement des patients est segmenté en gestion de la santé, gestion de la santé à domicile, gestion sociale et comportementale et gestion de la santé financière.

zone de traitement

maladie chronique

santé des femmes

en bonne santé

autre

Sur la base du domaine thérapeutique, le marché des solutions d’engagement des patients est segmenté en maladies chroniques , santé des femmes, forme physique et autres. Le segment des maladies chroniques est subdivisé en diabète, maladies cardiovasculaires, obésité , etc.

utilisateur final

fournisseur

payeur

patient

autre

Analyse / aperçus régionaux du marché des solutions d’engagement des patients

Comme mentionné ci-dessus, le marché des solutions d’engagement des patients est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, composant, modèle de prestation, application, domaine thérapeutique et utilisateur final. Les pays couverts par le rapport de marché Solutions d’engagement des patients sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) comme le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) faisant partie du Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud faisant partie de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des solutions d’engagement des patients en raison de l’adoption croissante de la santé mobile et du DSE. En outre, l’augmentation des investissements dans les logiciels d’engagement des patients par les principaux acteurs clés alimentera davantage la croissance du marché des solutions d’engagement des patients dans la région au cours de la période de prévision. Le marché des solutions d’engagement des patients en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante en raison de la demande croissante de développement de nouveaux systèmes. En outre, le remplacement et le développement des infrastructures de santé devraient alimenter davantage la croissance du marché des solutions d’engagement des patients dans la région dans les années à venir.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Solutions d’engagement des patients

Le paysage concurrentiel du marché Solutions d’engagement des patients fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par la société sur le marché des solutions d’engagement des patients.

Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché des solutions d’engagement des patients figurent McKesson Corporation, Allscripts Healthcare, LLC, IBM, Athenahealth, Orion Health Group of Companies, Cerner Corporation., GetWellNetwork, Inc., Lincor, Elsevier, Get Real Health, Oneview Healthcare , Siemens, Phytel Inc., Medecision et Epic Systems Corporation, entre autres.

