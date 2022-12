Le marché des solutions d’emballage de contrôle de température en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,4% au cours de la période de prévision 2022-2029 L'industrie de la santé est l'une des industries à la croissance la plus rapide au monde. L'industrie aide à la découverte de médicaments à utiliser comme médicament ou à développer des médicaments. La croissance récente de l'industrie médicale et pharmaceutique permet de répondre en toute sécurité à la demande de produits médicaux.

Data Bridge Market Research analyse que le marché Asie-Pacifique des solutions d’emballage à température contrôlée augmentera à un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Le marché des solutions d’emballage à température contrôlée en Asie-Pacifique connaît une croissance significative, en particulier avec différents types tels que la neige carbonique, l’azote liquide et les briques de mousse. Ils sont couramment utilisés pour transporter des produits pharmaceutiques, des denrées périssables, des échantillons de sang et de nombreux essais cliniques. Les solutions d’emballage à température contrôlée sont fabriquées à partir de polystyrène expansé, de polyuréthane et de panneaux isolés sous vide.

La demande croissante du domaine médical et la demande croissante de contrôle de la température du domaine pharmaceutique devraient être les principaux moteurs de la croissance du marché. La demande de solutions d’emballage à température contrôlée pour la chaîne du froid, les denrées périssables et les plats cuisinés contribue à la croissance du marché.

définition du marché

L’emballage à température contrôlée est principalement effectué pour expédier des produits, des substances ou des échantillons qui nécessitent une certaine température tout au long du processus de transport. Les expéditeurs comptent sur des emballages à température contrôlée qui peuvent maintenir la température de leurs envois selon les exigences de l’expéditeur. Les emballages à température contrôlée sont utilisés dans un large éventail d’industries, notamment la médecine, l’alimentation et les boissons, les essais cliniques, la recherche et le développement et le transport du sang.

Par conséquent, le boîtier passif ne varie pas avec la température ambiante. Les solutions d’emballage actif sont populaires car les colis de toutes tailles peuvent être expédiés sur de longues distances sans endommager le produit. En raison de leur réutilisabilité et de leur technologie de pointe, les solutions d’emballage à température contrôlée ont acquis une solide réputation pour les applications de stockage sur le marché Asie-Pacifique.

Dynamique du marché des solutions d’emballage à température contrôlée en Asie-Pacifique

chauffeur

croissance de l’industrie médicale

L’industrie de la santé est l’une des industries à la croissance la plus rapide au monde. L’industrie aide à la découverte de médicaments à utiliser comme médicament ou à développer des médicaments. La croissance récente de l’industrie médicale et pharmaceutique permet de répondre en toute sécurité à la demande de produits médicaux. L’emballage pharmaceutique est un moyen rentable de protéger, d’identifier, de contenir, de manipuler et de conformer les produits pendant le stockage, le transport et la présentation jusqu’à la consommation.

L’emballage doit protéger contre diverses conditions climatiques, notamment biologiques, physiques et chimiques, et être économique pour les fabricants. De plus, l’emballage doit maintenir la stabilité du produit tout au long de sa durée de vie. Les deux types de systèmes d’emballage dans l’industrie médicale sont passifs et actifs. La qualité d’un dispositif médical affecte directement la sécurité du patient et l’efficacité du dispositif dans les soins aux patients.

Augmentation de la demande de produits frais et surgelés

Les aliments surgelés sont transformés commercialement pour les rendre plus faciles à stocker et nécessitent moins de préparation. Les aliments frais sont généralement périssables dans leur état naturel. Il existe deux catégories de denrées périssables : les périssables et les semi-périssables. Les aliments périssables comprennent la viande, la volaille, le poisson, le lait, les œufs et de nombreux fruits et légumes crus qui nécessitent une réfrigération. Les denrées semi-périssables stockées à des températures optimales resteront intactes pendant 6 mois à 1 an.

La chaîne du froid est un moyen important de conserver et de transporter les aliments périssables dans la bonne plage de température. Ces méthodes de conservation ralentissent le processus de détérioration biologique et fournissent aux consommateurs des aliments sûrs et de haute qualité. Des pays asiatiques comme la Chine et l’Inde manifestent un intérêt croissant pour la consommation d’aliments importés frais et surgelés. La gamme de solutions d’emballage à température contrôlée offre une variété de boîtes et une variété d’autres produits pour la même industrie. La tendance croissante des consommateurs à consommer des aliments frais et surgelés permettra aux solutions d’emballage à température contrôlée d’Asie-Pacifique de se développer à l’échelle mondiale.

chance

Marché à fort potentiel de croissance des matériaux d’emballage isolants

L’utilisation croissante d’emballages à température contrôlée dans les produits pharmaceutiques est due à des lois strictes régissant la manipulation et la distribution des médicaments, ainsi qu’à une surveillance accrue des produits pharmaceutiques dans la région, axée sur la demande croissante de produits biologiques. Plusieurs acteurs clés tels qu’Intelsius, une société DGP (Royaume-Uni), fournissent des solutions d’emballage de la chaîne du froid pour le secteur pharmaceutique. FedEx (États-Unis), une entreprise de messagerie leader, fournit des emballages isothermes pour une large gamme de produits pharmaceutiques, d’aliments et de boissons, et d’essais cliniques dans le monde entier. Les emballages isothermes coûtent cher car ils aident à conserver le produit dans sa forme d’origine et à maintenir sa durée de conservation.

Le marché de l’alimentation et des boissons est l’un des marchés en croissance pour les matériaux d’emballage isothermes. L’emballage préserve les propriétés physiques des aliments et prolonge la durée de conservation des produits. Une société appelée Coca-Cola (États-Unis) fabrique de l’eau en bouteille, des jus de fruits et du thé glacé. Unilever (Royaume-Uni), l’un des plus grands fabricants d’aliments prêts à consommer, de sauces et de thés, utilise des emballages isothermes. Le marché de l’alimentation et des boissons devrait croître à mesure que les grandes entreprises réalisent des bénéfices importants, offrant des opportunités importantes au marché des solutions d’emballage à température contrôlée en Asie-Pacifique.

Impact post-COVID-19 sur le marché des solutions d’emballage de contrôle de température en Asie-Pacifique

Après la pandémie, la demande de solutions d’emballage à température contrôlée a augmenté car les déplacements ne sont plus limités, ce qui facilite la livraison des produits. En outre, la société a développé des systèmes d’emballage pour l’expédition mondiale de vaccins et de médicaments, et il existe également une demande croissante d’emballages à température contrôlée pour les produits périssables, ce qui pourrait stimuler la croissance du marché.

De plus, la forte demande de produits d’emballage à température contrôlée stimulera la croissance du marché. En outre, la forte demande des secteurs de la santé et de la pharmacie suite à la pandémie de COVID-19 a entraîné une croissance du marché qui a accru la demande de solutions d’emballage pour les médicaments thermosensibles. En outre, l’intérêt des consommateurs pour les nouvelles technologies et les produits polyvalents devrait stimuler la croissance du marché des solutions d’emballage à température contrôlée en Asie-Pacifique.

Périmètre du marché des solutions d’emballage à température contrôlée en Asie-Pacifique

Catégorie

passif

système actif

produits et services

un service

produit

utilisation finale

manger et boire

chimique

laboratoire

Autre

Analyse / aperçus régionaux du marché des solutions d’emballage à température contrôlée en Asie-Pacifique

Analyser le marché Asie-Pacifique des solutions d’emballage à température contrôlée et fournir des informations et des tendances sur la taille du marché en fonction du pays, du type, du produit et du service, de la facilité d’utilisation, de l’application et de l’utilisation finale, comme mentionné précédemment.

Certains des pays couverts par le marché Asie-Pacifique des solutions d’emballage à température contrôlée sont la Chine, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée, Singapour, la Malaisie, l’Indonésie, la Thaïlande, les Philippines, l’Inde et le reste de l’Asie-Pacifique.

La Chine devrait dominer le marché des solutions d’emballage à température contrôlée en Asie-Pacifique en termes de part de marché et de revenus. Il devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision en raison de la puissance des acteurs du marché et de la forte demande de produits pharmaceutiques en Asie-Pacifique.

