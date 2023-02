Le marché des solutions d’emballage de base à température contrôlée connaîtra un TCAC de 8,92 % d’ici 2028 Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) et l'Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des solutions d’emballage de base pour le contrôle de la température connaîtra un TCAC de 8,92 % au cours de la période de prévision 2021-2028. L’augmentation de la demande de l’industrie alimentaire et des boissons ou l’augmentation des échanges dans l’industrie alimentaire et des boissons en raison de la croissance constante de la population, de l’augmentation du revenu personnel disponible et de l’expansion de l’industrie pharmaceutique sont quelques-uns des principaux facteurs attribués à la croissance contrôlée de la température primaire. marché des solutions d’emballage.

L’emballage est très important pour tout produit ou matériau. L’emballage est nécessaire dans toutes sortes d’industries, de l’industrie pharmaceutique à l’industrie des biens de consommation. Les solutions d’emballage basiques à température contrôlée sont utilisées pour le stockage et le transport de marchandises particulièrement sensibles et périssables. Les solutions d’emballage primaire à température contrôlée représentent la première et principale couche d’emballage qui assure une température contrôlée pour les produits pendant le transport. Les solutions d’emballage primaire à température contrôlée offrent une efficacité supérieure, une meilleure rétention de la température et une épaisseur de paroi latérale réduite par rapport aux autres matériaux d’isolation.

La demande croissante de solutions d’emballage de base à température contrôlée de la part de divers marchés verticaux d’utilisateurs finaux est un facteur majeur de croissance de la valeur du marché. L’augmentation de la consommation d’aliments emballés en raison de l’évolution de la croissance démographique et de l’augmentation du revenu personnel disponible stimulera davantage la croissance du marché des solutions d’emballage primaire à température contrôlée. La mondialisation accrue et l’expansion de l’industrie croissante de l’entreposage et du stockage créeront des opportunités de croissance du marché encore plus lucratives.

Étendue du marché mondial Solutions d’emballage de base avec contrôle de la température et taille du marché

Le marché des solutions d’emballage de base pour le contrôle de la température est segmenté en fonction du type, du produit, du service et de l’application. La croissance entre les différents segments aide à acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et aide à formuler différentes stratégies qui aident à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

En fonction du type, le marché des solutions d’emballage de base à température contrôlée est segmenté en actifs et passifs.

En fonction du produit, le marché des solutions d’emballage primaire à température contrôlée est segmenté en blisters, emballages pliants, emballages en carton, emballages à dose unitaire et emballages rétractables.

Sur la base du service, le marché des solutions d’emballage basiques à température contrôlée est segmenté en aérien, fluvial, ferroviaire et routier.

Analyse au niveau national du marché mondial des solutions d’emballage de base à température contrôlée

Le marché des solutions d’emballage de base pour le contrôle de la température et la taille du marché sont analysés, les informations sur le volume sont fournies par pays, type, produit, service et application mentionnés ci-dessus.

L’Amérique du Nord domine le marché des solutions d’emballage de base à température contrôlée en termes de part de marché et de revenus du marché. Cette région continuera de dominer au cours de la période de prévision en raison de l’application croissante de solutions d’emballage primaire à température contrôlée par différents utilisateurs finaux verticaux. Pendant ce temps, l’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, en raison de la croissance démographique constante, de l’augmentation du revenu personnel disponible et de la demande croissante d’aliments emballés.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des solutions d’emballage à température contrôlée de base

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des solutions d’emballage de base à température contrôlée sont:

Sonoco Products Company, Cryopak A TCP Company, Capsugel, CLONDALKIN GROUP, West Pharmaceutical Services, Inc., Eutecma GmbH, WestRock Company, SCHOTT AG, AR Packaging Group AB, CONSTANTIA, Huhtamaki, Pelican BioThermal, ACH Foam Technologies, Inc., Softbox , PCI Pharma Services, Tempack Packaging Solutions, SL, Intelsius, IGH Holdings, Inc., Envirotainer, DS Smith.

Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

