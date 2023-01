Le marché des solutions d’emballage à température contrôlée en Europe devrait croître à un TCAC de 11,4 % jusqu’en 2028. Le marché des solutions d'emballage à température contrôlée en Europe est en pleine expansion pour des raisons telles que la demande croissante d'aliments prêts-à-servir et de denrées périssables . L'expansion de l'activité de la chaîne du froid est un moteur majeur pour l'expansion du marché. De plus, le marché des solutions d'emballage à température contrôlée en Europe est en plein essor en raison de la mondialisation rapide.

Le marché des solutions d’emballage à température contrôlée en Europe est en pleine expansion pour des raisons telles que la demande croissante d’aliments prêts-à-servir et de denrées périssables . L’expansion de l’activité de la chaîne du froid est un moteur majeur pour l’expansion du marché. De plus, le marché des solutions d’emballage à température contrôlée en Europe est en plein essor en raison de la mondialisation rapide.

Selon Data Bridge Market Research, l’Allemagne détient la plus grande part de marché pour les solutions d’emballage à température contrôlée en Europe, suivie de la France et du Royaume-Uni. AmerisourceBergen Corporation, le leader du marché, devrait détenir une part de marché d’environ 14,07 % en Europe. La société a réalisé une croissance significative de ses revenus en fournissant des produits utilisés dans des solutions d’emballage à température contrôlée.

Tendances affectant le marché

Maintenant, la question est de savoir quels autres pays sont ciblés par AmerisourceBergen Corporation, Deutsche Post AG, United Parcel Services ? Data Bridge Market Research prévoit que l’Allemagne connaîtra une croissance significative sur le marché européen des solutions d’emballage à température contrôlée, les leaders du marché ciblant la France et le Royaume-Uni comme leurs prochaines sources de revenus de poche en 2021.

Le marché des solutions d’emballage à température contrôlée devient de plus en plus concurrentiel avec des sociétés telles que AmerisourceBergen Corporation, Deutsche Post AG, United Parcel Services et d’autres. Ce sont les entreprises les plus dominantes sur le marché des solutions d’emballage à température contrôlée et ont mis sur le marché une gamme de services et de consommables. Le nouveau rapport d’étude de marché Data Bridge met en évidence les principaux moteurs de croissance et opportunités sur le marché européen des solutions d’emballage à température contrôlée.

Développements du marché des solutions d’emballage à température contrôlée en Europe 2021

En janvier 2021, Deutsche Post a décidé d’étendre ses capacités logistiques pharmaceutiques et médicales en Allemagne. La société a agrandi son installation Life Sciences & Healthcare (LSH) à Leipzig d’environ 2 500 mètres carrés et a ajouté des équipements pour le stockage et le traitement des produits médicaux, tels que les vaccins et les produits pharmaceutiques à température contrôlée. Cette mise à jour aide les entreprises à augmenter leurs revenus.

Périmètre du marché européen des solutions d’emballage à température contrôlée

L’analyse de tous les pays du marché européen des solutions d’emballage sous température dirigée est encore plus segmentée. Sur la base des produits et services, le marché des solutions d’emballage à température contrôlée est segmenté en produits et services. En fonction du type, le marché des solutions d’emballage à température contrôlée est segmenté en systèmes actifs et systèmes passifs. Selon l’industrie, le marché des solutions d’emballage à température contrôlée est segmenté en aliments et boissons, médical, chimique et de laboratoire.

Indicateurs clés couverts par les tendances et prévisions de l’industrie du marché européen des solutions d’emballage à température contrôlée jusqu’en 2028

La taille du marché

Analyse du marché de haut en bas

Derniers développements des concurrents du marché

Valeur marchande récente par pays

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

DS Smith

fedex

technologie de la chaîne du froid

Actions IGH

Csafe mondial

Skycell AG

Méthodologie de recherche : marché européen des solutions d’emballage à température contrôlée

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence ont été effectuées à l’aide du module de collecte de données avec un échantillon de grande taille. Analyser et prévoir les données du marché à l’aide de statistiques et de modèles de marché cohérents. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également des facteurs clés de succès pour le rapport sur le marché. Pour plus d’informations, vous pouvez demander un appel à notre analyste ou nous écrire.

La méthodologie de recherche de base utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données, qui comprend l’extraction des données, l’analyse de l’impact sur le marché des variables de données et la vérification primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, le modèle de données comprend également une grille de localisation des fournisseurs, une analyse de la chronologie du marché, un aperçu et un guide du marché, une grille de localisation de l’entreprise, une analyse de la part de marché de l’entreprise, des mesures, une analyse descendante et une analyse de la part des fournisseurs. Entrez en contact avec des experts de l’industrie pour en savoir plus sur notre méthodologie de recherche.

