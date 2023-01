Le marché des solutions d’emballage à température contrôlée en Asie-Pacifique croîtra à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4% de 2022 à 2029 La demande croissante de soins de santé et la demande de contrôle de la température dans l'industrie pharmaceutique devraient stimuler de manière significative la croissance du marché. La demande d'emballages à température contrôlée de la chaîne du froid, de produits périssables et d'aliments préparés contribue à l'expansion du marché.

Le marché des solutions d’emballage à température contrôlée en Asie-Pacifique connaît une croissance substantielle en raison de la variété des options disponibles, notamment les blocs de mousse, l’azote liquide et la neige carbonique, entre autres. Des médicaments, des denrées périssables, des échantillons de sang et de nombreuses expériences scientifiques sont souvent transportés avec eux. Les options d’emballage à température contrôlée sont fabriquées avec du polystyrène, du polyuréthane et des panneaux isolés sous vide.

La demande croissante de soins de santé et la demande de contrôle de la température dans l’industrie pharmaceutique devraient stimuler de manière significative la croissance du marché. La demande d’emballages à température contrôlée de la chaîne du froid, de produits périssables et d’aliments préparés contribue à l’expansion du marché.

Les conteneurs à température contrôlée sont principalement utilisés pour le transport de produits, substances ou échantillons nécessitant une certaine température pendant tout le processus de transport. Les expéditeurs comptent sur des emballages à température contrôlée, ce qui leur permet de maintenir la température du produit expédié conformément aux exigences de l’expéditeur. Les emballages à température contrôlée sont utilisés dans de nombreuses industries, notamment la médecine, l’alimentation et les boissons, les essais cliniques, la recherche et le développement et le transport du sang.

Dynamique du marché des solutions d’emballage à température contrôlée en Asie-Pacifique

chauffeur

Croissance du secteur de la santé

L’industrie de la santé est l’une des industries à la croissance la plus rapide au monde. L’industrie aide à la découverte de médicaments utilisés comme médicaments ou dans le développement de médicaments. La croissance récente des industries pharmaceutiques et des soins de santé a créé une demande de produits médicaux transportés en toute sécurité. L’emballage pharmaceutique est un moyen rentable d’assurer la protection, l’identification, le confinement, la commodité et la conformité d’un produit pendant son stockage, son transport et sa présentation jusqu’à sa consommation.

Demande croissante d’aliments frais et surgelés

La chaîne du froid est un moyen important de conserver et de transporter les aliments périssables dans la plage de température appropriée. Ces méthodes de conservation ralentissent le processus de décomposition biologique et fournissent aux consommateurs des aliments sûrs et de haute qualité. Les pays asiatiques comme la Chine et l’Inde manifestent un intérêt croissant pour la consommation d’aliments importés frais et surgelés. Les produits Solutions d’emballage à température contrôlée offrent une gamme de boîtes et divers autres produits destinés aux mêmes industries. La tendance croissante des consommateurs à consommer des produits alimentaires frais et surgelés permet aux solutions d’emballage à température contrôlée d’Asie-Pacifique de se développer à l’échelle mondiale.

Chance

Marché à fort potentiel de croissance pour les emballages isolants

Le marché de l’alimentation et des boissons est l’un des marchés en croissance pour les matériaux d’emballage isolants. Les matériaux d’emballage préservent les propriétés physiques des aliments et prolongent la durée de conservation des produits. L’entreprise, appelée Coca-Cola (États-Unis), produit de l’eau en bouteille, du jus et du thé glacé. Unilever (Royaume-Uni), l’un des plus grands fabricants de plats cuisinés, de sauces et de thés, utilise des emballages isothermes. Le marché des aliments et des boissons devrait croître à mesure que les entreprises clés réalisent des bénéfices importants et présentent des opportunités importantes pour le marché des solutions d’emballage à température contrôlée dans la région Asie-Pacifique.

Impact post-COVID-19 sur le marché des solutions d’emballage à température contrôlée en Asie-Pacifique

Après la pandémie, la demande de solutions d’emballage à température contrôlée a augmenté car il n’y a plus de restrictions de voyage, ce qui simplifie la livraison des produits. Le développement de systèmes d’emballage d’entreprise pour distribuer des vaccins et des produits pharmaceutiques à l’échelle mondiale et la demande croissante d’emballages à température contrôlée pour les denrées périssables sont susceptibles d’aider l’industrie à se développer.

Périmètre du marché Asie-Pacifique des solutions d’emballage à température contrôlée

Types de

Passif

système actif

produits et services

Assister

produit

utilisation finale

Nourriture et boissons

industrie chimique

laboratoire de recherche

autre

Analyse / aperçus régionaux du marché des solutions d’emballage à température contrôlée en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique des solutions d’emballage à température contrôlée est analysé et fournit des informations et des tendances sur la taille du marché en fonction du pays, du type, du produit et du service, de la disponibilité, de l’application et de l’utilisation finale, comme mentionné ci-dessus.

Certains des pays couverts par le marché Asie-Pacifique des solutions d’emballage à température contrôlée comprennent la Chine, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l’Indonésie, la Thaïlande, les Philippines, l’Inde et le reste de l’Asie-Pacifique.

La Chine devrait dominer le marché des solutions d’emballage à température contrôlée en Asie-Pacifique en termes de part de marché et de revenus. L’Asie-Pacifique devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision en raison de la force des acteurs du marché et de la forte demande de produits pharmaceutiques.

