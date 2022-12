Le marché des solutions d’emballage à température contrôlée en Amérique du Nord augmentera à un TCAC de 9,0% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029

Le marché des solutions d’emballage à température contrôlée en Amérique du Nord devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 9,0 % au cours de la période de prévision susmentionnée.

Les solutions d’emballage à température contrôlée sont des solutions d’emballage qui ont un conteneur de contrôle de température actif qui est maintenu à une plage de température spécifique avec un refroidissement électrique et qui permet essentiellement le transport de n’importe quelle taille d’expédition sensible à la température.

Les marchés à fort potentiel de croissance des emballages isothermes et le champ d’application croissant des produits pharmaceutiques, alimentaires et des boissons et autres offrent des opportunités rentables pour la croissance du marché. La présence de normes réglementaires strictes et de conformité concernant l’utilisation du plastique devrait freiner davantage le taux de croissance du marché, ce qui entraînera des défis pour le taux de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des solutions d’emballage à température contrôlée fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Portée du marché et taille du marché des solutions d’emballage à température contrôlée en Amérique du Nord

Sur la base du type, le marché des solutions d’emballage à température contrôlée est segmenté en systèmes actifs et systèmes passifs.

Sur la base de la convivialité, le marché des solutions d’emballage à température contrôlée est segmenté en simple et réutilisable.

Sur la base du produit, le marché des solutions d’emballage à température contrôlée est segmenté en expéditeurs isothermes, conteneurs isothermes, réfrigérants et autres.

Le segment des utilisateurs finaux pour le marché des solutions d’emballage à température contrôlée est segmenté en aliments et boissons, soins de santé et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des solutions d’emballage à température contrôlée

Le marché des solutions d’emballage à température contrôlée est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par type, convivialité, type de revenus, produit et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord.

Les États-Unis dominent le marché des solutions d’emballage à température contrôlée en Amérique du Nord en raison de la part de marché importante des États-Unis, de l’augmentation du revenu disponible des personnes et de la forte demande de diverses industries d’utilisation finale.

La section par pays du rapport sur le marché des solutions d’emballage à température contrôlée fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements de réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Solutions d’emballage à température contrôlée

Le paysage concurrentiel du marché des solutions d’emballage à température contrôlée fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence régionale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des solutions d’emballage à température contrôlée.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des solutions d’emballage à température contrôlée sont Pelican BioThermal, United Parcel Service, Cryopak A TCP Company, Deutsche Post DHL Group, FedEx Corporation, AmerisourceBergen Corporation, Cold Chain Technologies, LLC et Sonoco Products Company, entre autres.

