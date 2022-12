Le marché des solutions d’emballage à température contrôlée d’ici 2029 devrait atteindre 68,49 milliards USD

Ce marché des solutions d’emballage à température contrôlée était estimé à 34,4 milliards USD en 2021 et devrait valoir 68,49 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 8,99% de 2022 à 2029. Outre des informations sur le marché telles que l’évaluation du marché, le taux de croissance , segmentation du marché, portée géographique, acteurs du marché et situation du marché.

Tous les types de produits, des repas sans conserve aux médicaments, doivent être transportés dans des emballages à température contrôlée. Cela est particulièrement vrai lorsque l’expédition et l’entreposage à température contrôlée ne sont pas une option. Pour les petites entreprises, créer des emballages efficaces à température contrôlée peut être difficile.

L’emballage à température contrôlée (TCP) est une doublure semi-rigide robuste qui offre une meilleure protection physique contre les chocs ou l’écrasement et une isolation améliorée par rapport à la mousse Bio. La chaîne du froid est utilisée dans la création de solutions d’emballages sous température contrôlée. La chaîne du froid est donc bien plus qu’une suite d’opérations à effectuer pour transporter, préparer, stocker et suivre des marchandises thermosensibles.

Dynamique du marché des solutions d’emballage à température contrôlée

Conducteurs

Demande accrue dans l’industrie pharmaceutique

La solution d’emballage à température contrôlée est un outil impératif pour réduire le maintien de la qualité du produit et les risques pendant le processus de la chaîne d’approvisionnement en maintenant la température interne dans le secteur pharmaceutique. Ce système aide à protéger les expéditions à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement médicale. Certains des principaux domaines d’application des solutions d’emballage à température contrôlée comprennent les vaccins, les échantillons et produits biologiques, les essais cliniques, les ingrédients pharmaceutiques inactifs à température équilibrée et les produits médicaux avec des exigences de calendrier détaillées.

Des opportunités

Accroître l’attention des fabricants de produits pharmaceutiques sur la fabrication de thérapies et de médicaments pour les maladies rares, ce qui devrait créer des opportunités de croissance rentables sur le marché des solutions d’emballage à température contrôlée. Les principaux acteurs de l’industrie pharmaceutique capitalisent énormément sur la recherche et le développement de vaccins contre les maladies rares, notamment les maladies du sang.

Contraintes/ Défis

Manque de compréhension des avantages des solutions d’emballage à température contrôlée en raison de ce peu d’entreprises du secteur utilisent des solutions d’emballage pharmaceutique à température contrôlée, ce qui devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les règles gouvernementales strictes associées à l’utilisation de types particuliers de produits pharmaceutiques pour la fabrication de solutions d’emballage à température contrôlée sont le facteur clé qui devrait limiter la croissance du marché mondial des solutions d’emballage à température contrôlée.

Ce rapport sur le marché des solutions d’emballage à température contrôlée fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des solutions d’emballage à température contrôlée

L’éclosion de la pandémie de covid-19 a touché plusieurs industries, mais le marché des solutions d’emballage à température contrôlée a augmenté de 4 % en termes de valeur pendant la pandémie de COVID-19. La demande de ces emballages a augmenté en raison de la distribution des vaccins COVID-19 dans le monde entier. Les entreprises ont développé leur système d’emballage pour les kits de test, l’expédition de vaccins et d’autres médicaments essentiels. L’emballage à température contrôlée est vulnérable aux dommages du produit en raison de l’excursion de température.

Produit

Expéditeurs isolés

Conteneurs isothermes

Autres

Taper

Systèmes actifs

Systèmes passifs

Type de revenu

Des produits

Prestations de service

Utilisateur final

Aliments et boissons

Soins de santé

Autres

Analyse / aperçus régionaux du marché des solutions d’emballage à température contrôlée

Les pays couverts par le rapport sur le marché des solutions d’emballage à température contrôlée sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Solutions d’emballage à température contrôlée

Sonoco Products Company (États-Unis)

Technologies de la chaîne du froid (États-Unis)

Boîte à lumière (Royaume-Uni)

Sofrigam SA (France)

Intelsius (Royaume-Uni)

Envirotainer (Suède)

Fedex (États-Unis)

