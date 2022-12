Le marché des solutions d’emballage à température contrôlée devrait atteindre 68,49 milliards de dollars américains d’ici 2029. Les emballages à température contrôlée sont essentiels pour le transport de tous les types de produits, des aliments sans conservateur aux produits pharmaceutiques, et sont particulièrement importants dans les situations où le transport et l'entreposage à température contrôlée ne sont pas disponibles.

Data Bridge Market Research prévoit que le marché des solutions d’emballage de contrôle de la température s’élèvera à 34,4 milliards de dollars américains en 2021 et atteindra 68,49 milliards de dollars américains d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 8,99 % sur la période de prévision 2022-2029. Des informations telles que la valeur de marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent une analyse d’experts, une analyse approfondie, une analyse d’importation / exportation, une analyse de prix, une consommation de production. Analyse, analyse de brevets et progrès technologiques.

Les emballages à température contrôlée sont essentiels pour le transport de tous les types de produits, des aliments sans conservateur aux produits pharmaceutiques, et sont particulièrement importants dans les situations où le transport et l’entreposage à température contrôlée ne sont pas disponibles. Cependant, produire des emballages efficaces à température contrôlée peut être difficile pour les petites entreprises.

Afin de concevoir la bonne solution d’emballage, l’industrie doit d’abord essayer de comprendre les principes de transfert de chaleur appliqués à l’emballage. Ensuite, il est temps d’examiner certains des matériaux et outils les plus populaires pour les conteneurs de fret aérien que les consommateurs peuvent utiliser pour créer des solutions d’emballage personnalisées à température contrôlée.

définition du marché

L’emballage à température contrôlée (TCP) est une doublure semi-rigide solide qui offre une meilleure isolation que la biomousse et offre une meilleure protection physique contre les chocs ou l’écrasement. La chaîne du froid est utilisée pour produire des solutions d’emballage sous température contrôlée . La chaîne du froid est donc plus qu’un simple processus de travail qui doit être réalisé pour transporter, préparer, stocker et contrôler les produits thermosensibles.

C’est aussi une science qui nécessite une compréhension des propriétés biologiques et chimiques qui déterminent la date de péremption. Dans son ensemble, la chaîne du froid est également une technologie qui utilise une combinaison de supports physiques et d’équipements spécialisés pour garantir des conditions de température appropriées tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Dynamique du marché des solutions d’emballage à température contrôlée

chauffeur

Forte demande de l’industrie pharmaceutique

Les solutions d’emballage à température contrôlée sont un outil essentiel pour maintenir la température interne dans l’industrie pharmaceutique afin de réduire les risques de qualité et de rétention des produits pendant les processus de la chaîne d’approvisionnement. Ces systèmes aident à protéger les expéditions à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé. Les principales applications des solutions d’emballage à température contrôlée comprennent les vaccins, les échantillons et les produits biologiques, les essais cliniques, les ingrédients pharmaceutiques inertes à température équilibrée et les produits médicaux avec des exigences de planification détaillées.

chance

L’intérêt croissant des fabricants de produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies rares et la fabrication de médicaments devrait créer des opportunités de croissance lucratives sur le marché des solutions d’emballage à température contrôlée. Les principaux acteurs de l’industrie pharmaceutique investissent d’énormes capitaux dans la recherche et le développement de vaccins contre les maladies rares, y compris les troubles sanguins.

Limitation/Défi

Manque de compréhension des avantages de la solution d’emballage à température contrôlée, car ces quelques entreprises du secteur adoptent une solution d’emballage pharmaceutique à température contrôlée, ce qui devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les réglementations gouvernementales strictes concernant l’utilisation de certains types de médicaments pour fabriquer des solutions d’emballage à température contrôlée sont un facteur clé qui devrait limiter la croissance du marché mondial des solutions d’emballage à température contrôlée.

Ce rapport sur le marché des solutions d’emballage à température contrôlée entre dans les détails pour analyser les opportunités liées aux nouveaux développements récents, aux réglementations commerciales, à l’analyse des importations-exportations, à l’analyse de la production, à l’optimisation de la chaîne de valeur, aux parts de marché, à l’impact des acteurs du marché nationaux et locaux, aux poches de revenus émergentes et aux échanges. une information. Réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché.

Impact du COVID-19 sur le marché Solutions d’emballage de contrôle de température

Alors que l’éclosion de la pandémie de COVID-19 a touché diverses industries, le marché des solutions d’emballage à température contrôlée a augmenté de 4 % en valeur pendant la pandémie de COVID-19. La propagation mondiale des vaccins COVID-19 a augmenté la demande pour ces emballages. Les entreprises ont développé des systèmes d’emballage pour les kits de test, les fournitures de vaccins et d’autres médicaments essentiels. Les emballages à température contrôlée sont susceptibles d’endommager le produit en raison des fluctuations de température.

Couverture du marché mondial des solutions d’emballage à température contrôlée

Le marché des solutions d’emballage à température contrôlée est segmenté par produit, type, facilité d’utilisation, type de revenus et utilisateur final. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à croissance lente de l’industrie, fournissant aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché, ce qui les aidera à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications importantes du marché.

produit

chargeurs isolés

conteneur isotherme

Autre

Catégorie

système actif

système passif

type de revenu

produit

un service

Utilisateur final

manger et boire

soins de santé

Autre

Analyse/aperçu du marché régional pour les solutions d’emballage à température contrôlée

Les pays couverts par le rapport sur le marché des solutions d’emballage à température contrôlée sont l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, les États-Unis d’Amérique, le Canada et le Mexique dans le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et Mexique. , Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Moyen-Orient et Afrique (MEA) Afrique de l’Est (MEA ) qui fait partie de l’Amérique du Sud, le Brésil qui fait partie de l’Amérique du Sud, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud

L’Amérique du Nord domine le marché des solutions d’emballage à température contrôlée en termes de part de revenus au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de solutions d’emballage à température contrôlée dans cette région. L’Amérique du Nord domine le marché des solutions d’emballage à température contrôlée en raison de la demande croissante de solutions d’emballage à température contrôlée dans la région.

Analyse concurrentielle de la part de marché des solutions d’emballage pour l’aménagement paysager et le contrôle de la température

Sonoco Products Company (États-Unis)

Technologie de la chaîne du froid (États-Unis)

Boîte à lumière (Royaume-Uni)

Sofrigam SA (France)

Intelcius (Grande-Bretagne)

Envirotainer (Suède)

FedEx (États-Unis)

