Le marché des solutions d’échange d’informations sur les soins de santé (HIE) est évalué à 2,54 milliards USD à un TCAC de 9,80% au cours de la période de prévision 2029

Un rapport d’étude de marché mondial sur les solutions d’échange d’informations sur la santé (HIE) est une source d’informations vérifiée et fiable qui donne une vue télescopique des tendances existantes du marché, des produits émergents, des situations et des opportunités qui conduisent l’entreprise vers le succès. Ce rapport d’étude de marché mondial est organisé en collectant des données d’étude de marché de différents coins du globe avec une équipe expérimentée de ressources linguistiques. Le rapport aide les clients à aborder tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, les spécifications de produits, l’exploration d’opportunités de croissance de niche, la modélisation d’applications et de nouveaux marchés géographiques. Le rapport sur le marché universel fournit également des profils d’entreprise et les coordonnées des principaux acteurs du marché dans la section du fabricant clé.

La sensibilisation à la nécessité d’accéder aux informations de santé des patients, ainsi que l’avènement de diverses organisations à but non lucratif prônant l’utilisation du HIE pour la gestion des données des patients, devraient stimuler l’industrie dans les années à venir. En fonction de son organisation, le marché est séparé en divisions publiques et privées. Le marché de l’échange d’informations sur les soins de santé est tiré par la numérisation du système de santé et l’utilisation accrue des systèmes d’échange d’informations sur les soins de santé en raison d’une plus grande connexion entre les prestataires de soins de santé.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des solutions d’échange d’informations sur les soins de santé (HIE), qui s’élevait à 1,2 milliard USD en 2021, atteindrait 2,54 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 9,80 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, analyse du pipeline, analyse des prix et cadre réglementaire.

L’échange d’informations sur les soins de santé est spécifiquement développé pour permettre aux médecins, aux prestataires de soins de santé et à d’autres établissements médicaux de transmettre en toute sécurité et rapidement des informations médicales sur les patients par voie électronique. Les praticiens de la santé peuvent partager et accéder aux informations médicales d’un patient via des appareils électroniques grâce à l’échange d’informations sur la santé (HIE). Il facilite également la récupération des données cliniques afin de fournir un traitement rapide, efficace, sûr, efficient et centré sur le patient. Cela facilite également la collaboration avec les acteurs de la santé tels que les infirmières, les pharmaciens, les médecins et d’autres prestataires de soins de santé, ainsi que la réduction des tâches administratives chronophages. Dans le secteur de la santé, il assure également la transparence.

Dynamique du marché des solutions d’échange d’informations sur la santé (HIE)

Conducteurs

Maintenance des dossiers de santé des patients sur support papier

Un autre moteur du marché de l’échange d’informations sur la santé est le besoin croissant de réduire les coûts de maintenance des dossiers de santé des patients sur papier. De plus, selon le NCBI, la récupération de données à partir de dossiers de santé électroniques est beaucoup plus rapide et plus facile que la récupération de données à partir de dossiers papier traditionnels. Tout au long de la période de projection de 2022 à 2029, cela devrait alimenter la demande de systèmes HIE. L’industrie HIE dans son ensemble bénéficie grandement des raisons susmentionnées.

Accent accru sur l’optimisation des coûts de santé

En facilitant l’accès à l’échange d’informations sur la santé des patients, le concept d’échange électronique d’informations sur la santé (HIE) est crucial pour améliorer la qualité, la rapidité, la sécurité et le coût du traitement des patients. La transmission électronique des données de santé entre les cliniciens et les médecins minimise le besoin de papier excessif et les coûts de traitement des dossiers. De plus, en évaluant les antécédents du patient, les médicaments actuels et d’autres informations sur la santé en même temps lors des visites, HIE peut augmenter l’exhaustivité des dossiers des patients. De plus, le partage précoce des données des patients permet une meilleure prise de décision et évite les réadmissions, les erreurs de prescription et les dépenses liées aux nouveaux tests.

Sensibilisation croissante au système d’échange d’informations sur les soins de santé

L’accès à haut débit aux dossiers médicaux cliniques avec les hôpitaux et les cliniciens est rendu possible grâce à l’échange d’informations sur la santé, permettant un rétablissement rapide, fiable et réussi des patients. Le partage régulier des données des patients aide à prendre des décisions de traitement éclairées, réduit les tests en double et augmente les taux de diagnostic, et réduit les réadmissions et les erreurs de prescription. L’échange d’informations sur la santé utilise également des données cliniques provenant d’un éventail de prestataires, des statistiques de santé publique et des données sur les dépenses et les activités d’un certain nombre de prestataires et de payeurs.

Opportunités

Malgré les problèmes de sécurité, les patients sont censés accepter que leurs informations de santé soient partagées via HIE en raison des avantages apparents. Selon le rapport, les patients sont prêts à adopter HIE malgré leurs inquiétudes concernant la sûreté et la sécurité des protocoles de partage d’informations. Les individus peuvent être incités à consentir à l’approbation par les avantages potentiels du HIE tels que l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins de santé. Nos données impliquent également que pour un sous-ensemble de consommateurs, le HIE est le mécanisme d’échange d’informations le plus sûr entre les professionnels de la santé. Les patients sont d’accord avec O’Donnell et al. que HIE rendra leurs dossiers médicaux plus confidentiels et sécurisés. En conséquence, ceux qui pensent que HIE améliorera la confidentialité et la sécurité de leurs données médicales sont plus désireux de les partager.

Portée du marché mondial des solutions d’échange d’informations sur les soins de santé (HIE)

Le marché des solutions d’échange d’informations sur les soins de santé (HIE) est segmenté en fonction du type, de la gamme de prix, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de configuration

HIE privé

EES public

Modèle de mise en œuvre

Modèles hybrides

Modèles centralisés

Modèles décentralisés/fédérés

Chirurgies gastro-intestinales

Taper

Échange dirigé

Exchange basé sur des requêtes

Échange médiatisé par le consommateur

Application

Développement de portail Web

Gestion des flux de travail

Messagerie sécurisée

Interfaçage interne

Autres applications

Solution

Solutions centrées sur le portail

Solutions centrées sur la messagerie

Solutions centrées sur la plateforme

Utilisateur final

Les fournisseurs de soins de santé

Payeurs de soins de santé

Pharmacies

Solutions d’échange d’informations sur les soins de santé (HIE) Analyse / aperçus régionaux du marché

Le marché des solutions d’échange d’informations sur la santé (HIE) est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, gamme de prix, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des solutions d’échange d’informations sur les soins de santé (HIE) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord détient la plus grande part du marché mondial de l’échange d’informations sur la santé (HIE) en raison de la sensibilisation croissante au système d’échange d’informations sur la santé. De plus, les mesures gouvernementales en cours pour intégrer les systèmes d’échange d’informations sur les soins de santé dans le secteur des soins de santé afin de construire des infrastructures propulsent l’industrie régionale vers l’avant.

L’Asie-Pacifique domine le marché des solutions d’échange d’informations sur les soins de santé (HIE) au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Cela est attribuable à l’augmentation des dépenses de santé et à l’expansion des programmes gouvernementaux, qui sont susceptibles de stimuler la demande du marché régional.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des solutions d’échange d’informations sur la santé (HIE)

Le paysage concurrentiel du marché des solutions d’échange d’informations sur la santé (HIE) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des solutions d’échange d’informations sur les soins de santé (HIE).

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des solutions d’échange d’informations de santé (HIE) sont:

General Electric (États-Unis)

Faisceau lumineux (États-Unis)

Inciter (États-Unis)

Solutions de transfert de données (États-Unis)

Mediportal, LLC. (NOUS)

Ciracet (États-Unis)

Systèmes AXIOM (États-Unis)

arcadia.io (États-Unis)

Open Text Corporation (Canada)

Info (États-Unis)

Groupe de sociétés Orion Health (États-Unis)

Gestion NXGN, LLC. (NOUS)

Groupe Unitedhealth (États-Unis)

eClinicalWorks (États-Unis)

Cerner Corporation (États-Unis)

Allscripts Healthcare, LLC (États-Unis)

Catalyseur de la santé (États-Unis)

Intersystems Corporation (États-Unis)

Epic Systems Corporation (États-Unis)

MEDITECH (États-Unis)

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Quelle est la valeur future du marché ?

Quel est le taux de croissance du marché ?

Quel est le segment d’application ?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché?

