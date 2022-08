Le marché des solutions de suivi et de traçabilité est destiné à atteindre 14,89 milliards USD avec un TCAC de 15,41 % d’ici 2029

Le rapport sur le marché des solutions de suivi et de traçabilité contient des données clés sur le marché, les tendances émergentes, l’utilisation des produits, les facteurs de motivation pour les clients et les concurrents. De plus, les contraintes du marché, le positionnement de la marque et le comportement des clients sont également étudiés, ce qui simplifie la réussite sur le marché concurrentiel. Avec toutes ces informations, les entreprises peuvent prendre avec succès des décisions sur les stratégies commerciales pour obtenir un retour sur investissement (ROI) maximal. Ce rapport étudie et évalue très attentivement les faits et les chiffres concernant la segmentation du marché et le représente sous forme de graphiques pour une meilleure compréhension de l’utilisateur final. Le rapport sur le marché des solutions de suivi et de traçabilité comprend tous les paramètres cruciaux mentionnés ci-dessus, il peut donc être utilisé pour l’entreprise.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des solutions de suivi et de traçabilité, qui s’élevait à 4,1 milliards USD en 2021, atteindrait 14,89 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 15,41 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En outre aux informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, analyse des prix et cadre réglementaire.

Principaux acteurs du marché mentionnés dans ce rapport :

GROUPE OPTEL (Canada)

Mettler-Toledo (États-Unis)

Systech International (États-Unis)

TraceLink Inc. (États-Unis)

Antares Vision SpA (Italie)

SAP (Allemagne)

Xyntek Incorporated (États-Unis)

SEA Vision (Italie)

Syntegon (Allemagne)

Körber AG (Suisse)

Siemens (Allemagne)

réglementations et normes strictes pour la mise en œuvre de la sérialisation

Afin d’améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement dans le secteur de la santé, de nombreux gouvernements s’efforcent d’adopter une législation spécifique exigeant la sérialisation dans les systèmes de suivi et de traçabilité. Des solutions de suivi et de traçabilité sont nécessaires tout au long de la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique en Europe. Selon la Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques, l’industrie pharmaceutique en Europe utilise un schéma de codage commun. La directive 2001/83/CE a été mise à jour en réponse au problème croissant des médicaments contrefaits et à la nécessité de définir des exigences de sérialisation des médicaments. L’Union européenne a publié le règlement délégué sur les dispositifs de sécurité de la directive sur les médicaments falsifiés (FMD), qui stipule que la sérialisation des produits pharmaceutiques certifiés sera une obligation légale pour les entreprises de l’UE à partir du début de 2019.

Montée en puissance des produits contrefaits

La conformité aux réglementations est une exigence de plus en plus importante pour maintenir l’authenticité des produits dans le monde entier. La prolifération mondiale des produits contrefaits a entraîné une augmentation de l’utilisation des systèmes de suivi et de traçabilité dans une variété d’industries. La majorité des pays industrialisés ont déjà mis en œuvre ces solutions pour limiter le risque de rappels de produits, d’épidémies, de ternissement de marque et de chaînes d’approvisionnement parallèles illégales qui favorisent la logistique illégale et la criminalité. Les actions gouvernementales et réglementaires croissantes ouvrent la voie à une plus grande adoption des technologies de suivi et de traçabilité. La sérialisation est depuis longtemps le moyen le plus utilisé pour suivre et tracer les produits dans le monde entier.

Adoption croissante dans l’industrie pharmaceutique

L’utilisation accrue dans l’industrie pharmaceutique de la vérification de l’identité des produits, de l’emballage et de la gestion logistique stimulera le marché mondial. Les règles gouvernementales du monde entier exigeant que les sociétés pharmaceutiques sérialisent leurs produits pharmaceutiques et les avancées technologiques dans les systèmes de suivi et de traçabilité devraient alimenter la croissance du marché des solutions de suivi et de traçabilité au cours de la période de prévision.

Opportunités

Les solutions traditionnelles de protection des marques telles que l’antivol et l’authentification sont destinées à protéger les marchandises individuelles plutôt que l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Des articles contrefaits sont susceptibles d’être introduits dans la chaîne d’approvisionnement à tout moment. Un système doté de capacités autonomes et sans visibilité directe est nécessaire pour lutter contre la contrefaçon et identifier les produits volumineux. Il y a eu une augmentation de la demande de technologies avec des conceptions modulaires qui répondent aux besoins des entreprises ces dernières années. Par exemple, les dispositifs de suivi et de traçabilité basés sur la RFID conservent une généalogie électronique des transactions de produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Cette stratégie s’est avérée assez efficace pour prévenir la pénétration, le vol et la fraude dans la chaîne d’approvisionnement.

Marché des solutions de suivi et de traçabilité, par région:

marché mondial des solutions de suivi et de traçabilité est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par pays, produit, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché Track and Trace Solutions sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des solutions de suivi et de traçabilité en raison de l’augmentation des cas de maladies arythmiques, des politiques de remboursement favorables pour les patients, de la forte demande de méthodes de traitement avancées et des infrastructures de santé développées dans la région. On estime que l’Asie-Pacifique connaîtra une croissance au cours de la période de prévision en raison de la forte prévalence des maladies cardiovasculaires, de l’augmentation de l’adoption d’appareils numériques avancés, d’une population importante et du lancement de nouveaux produits innovants.

Table des matières: marché mondial des solutions de suivi et de traçabilité

Il comprend les principaux fabricants, l’histoire de la croissance des acteurs émergents et les principaux segments commerciaux du marché des solutions de suivi et de traçabilité, les années considérées et les objectifs de recherche. De plus, segmentation en fonction du type de produit, de l’application et de la technologie.

Track and Trace Solutions Market Executive Summary: Il donne un résumé des études globales, du taux de croissance, du marché disponible, du paysage concurrentiel, des moteurs du marché, des tendances et des problèmes, ainsi que des indicateurs macroscopiques.

Production du marché des solutions de suivi et de traçabilité par région, le profil du marché des solutions de suivi et de traçabilité des fabricants-acteurs est étudié sur la base de SWOT, de leurs produits, de leur production, de leur valeur, de leurs finances et d’autres facteurs vitaux.

Global Track and Trace Solutions Market Portée

Le marché mondial des solutions de suivi et de traçabilité est segmenté en fonction du produit, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit :-

Logiciel

Plant Manager

Contrôleur de ligne

Enterprise and Network Manager Suivi des

lots Suivi des

cas Gestionnaire d’

entrepôt et d’expédition

Composants matériels

Impression et marquage Lecteurs de codes-

barres

Surveillance et vérification

Étiqueteuses

Trieuses pondérales

Plates-formes autonomes

Application :-

Sérialisation Sérialisation des

cartons Sérialisation des

bouteilles Sérialisation des dispositifs

médicaux Sérialisation des blisters Sérialisation

des flacons

et des ampoules

Agrégation des

caisses Agrégation des

palettes Agrégation des

paquets

